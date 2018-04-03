「清明節後」雨紛紛，6日冷空氣強度達「大陸冷氣團」

全台各地為多雲到晴、溫暖舒適的好天氣，不過好天氣只到清明節。中央氣象局表示，6日將有一波冷空氣南下，強度可能達到大陸冷氣團等級，低溫探攝氏14度左右，也會有明顯降雨，預計8日白天才會回暖。

中央氣象局今日發布天氣預報，今、明（5日）兩天各地大多為多雲到晴的天氣，白天溫暖微熱、紫外線指數偏高，各地高溫預計皆可有27度以上，西半部普遍可達30度以上，低溫則約19至21度。

不過周五（６日）開始，因鋒面通過，各地降雨機率明顯提高，東半部可能會有局部短暫雨，山區午後則可能降下局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預測，周六（７日）晚至下週日（８日）晨間，受冷空氣及輻射冷卻影響，預估是氣溫最低的時段。以當前資料研判，冷空氣的強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，但其強度及確切影響的時間仍有微調可能。

下週日（８日）白天起至下週一（９日）東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但西半部日夜溫差擴大，天氣逐漸恢復穩定，僅東半部有零星短暫雨。

氣象達人彭啟明也在臉書上表示，這幾天天氣穩定，中午特別熱，各地大約在30度上下，台北盆地內因熱島效應的加持，昨天已經超過31度。

不過這樣穩定天氣持續到周四，也就是清明連假前兩天都是類似天氣，大的改變還是在周五，這波鋒面南下，全台都會有雨勢，北台灣感受較明顯，入夜後降到15-16度。冷空氣將持續到周日高壓逐漸東移出海，各地才會轉晴。不過因清晨有輻射冷卻低溫，日夜溫差仍大。

為期五天的連假即將到來，根據天氣即時預報，這幾日的天氣概況分別為：

周三、周四（乾暖）：各地暖熱，中午高溫可達30°C或以上。

周五（濕涼）：各地出現一波冷空氣與春雨，各地起風轉冷的時間概略是： 北部、金馬、宜蘭：上午 - 中午 中部、澎湖、花蓮：中午 - 下午 南部、台東：傍晚 - 晚上

周六（乾涼）：冷空氣最明顯，各地全天涼冷。不過鋒面離開，上半天仍有殘留水氣，可能還有一點飄雨，但「愈晚天氣愈好」。

（周六晚到周日最冷：北部為14度，中部16度，南部18度，東部15度）

周日：冷空氣減弱，轉為早晚冷、中午暖，日夜溫差大，全台為乾燥好天氣。

至於該怎麼穿衣呢？因為連假期間「先暖，後涼冷」，而本次的冷空氣，平地最低溫都在14°~17°，並非很冷，主要是與最近天氣的暖熱有差，因此做好「基本防風、保暖」就可以應付了。

不過，這次清明連假的空氣品質會先差再轉好。周三、周四西部（含北北基、金馬）空氣較差。周五後北風增強，空氣稍改善，但可能有境外污染。直到周六、周日有強北風，空氣會再轉更好。

環保署表示，西半部地區位於背風面，加上天氣穩定，擴散條件不佳，易有污染物累積，周三、周四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，清晨及夜間時段局部地區可能達「紅色警示」等級。另外因天氣晴朗，午後西半部須留意臭氧濃度升高。

Photo credit: 環保署 網站截圖

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核稿編輯：羊正鈺