馬路上總有許多寶：機車亂鑽是個寶，行人亂穿也是寶，貪快違規超級寶，這麼多的寶在路上，不小心碰到，絕對不是好事。而台灣許多道路品質堪比越野競賽，加上多雨氣候讓駕駛難度大幅提升。總歸一句：在台灣開車，你不犯人，大家犯你。這威脅簡直就像在太空駕駛太空船，根本不知道隕石（危險）從哪裡來。

在台灣開車好像危機四伏，並非是你的錯覺。近年來由於汽機車銷量不斷成長，用路品質卻依然不甚完善。根據內政部統計處106年1-9月警察機關舉發違規事件資料顯示，106年1-9月交通違規案件總計804萬5,317件，較前年同期增加5.4％，而造成人員傷亡之道路交通事故總計21萬5,703件。

根據106年第18週警政署警政統計通報顯示，在A1類交通事故中，前五項肇事原因依序為「未依規定讓車」220 件(占 14.15％)、「違反號誌、標誌管制」178 件(占 11.45％)、「轉彎不當」128 件(占 8.23％)、「酒後駕車」95 件(占 6.11％)及「行人（或乘客）疏失」71 件(占 4.57％)。換句話說，除了酒後駕車，其餘四項主要肇事原因，都是來自於駕駛人疏忽或是其他路人疏忽。

如果從高速公路警察局歷年取締資料來看，會看到更多讓人無奈的數據資料。行駛路肩、超速、不依規定車道行駛、任意變換車道、未保持行車安全距離都是肇事大宗。這基本上說明了你在車道上好好開車，別人都可能直接飛過來。這還不算是天外飛來橫禍嗎？

從防護角度來看，「未依規定讓車」、「違反號誌、標誌管制」、「轉彎不當」，可以說是駕駛人可以主動注意。如果能注意周遭環境，就能降低肇事率；但「行人（或乘客）疏失」，那就真的防不勝防了。

因此整體說來，可以說要駕駛要安全，防護要分為「主動」與「被動」兩種方式。主動，代表有更多的科技進步，能讓駕駛主動觀察到盲點，保持車輛行駛軌跡；而被動防禦，則是代表能提醒駕駛人周遭交通狀況，甚至是在不幸事件發生時，能保護車內乘員的安全。

必要之最，絕不能少的主動安全

安全的三層防護罩遇到緊急狀況首先啟動的防護就是主動安全，在這部分有三層防護概念。

第一層：閃躲不失控（車身動態穩定系統）

各位一定遇過在車陣中恣意亂竄的汽機車，突然衝出的行人，又或者行駛中突遇坑坑疤疤的路面，一個看不見的大水坑，這時下意識踩煞車，通常也會將方向盤快速轉向。這些快速改變行動軌跡的動作，都可能造成車輛失控，甚至是側翻。對此，你需要的是「車身動態穩定系統」。透過電腦協助駕駛人穩定車身，讓失控可能性降到最低。

第二層：有狀況煞得穩（多合一煞車系統）

煞車這件事其實一點都不簡單。大家一定遇過騎腳踏車一個煞不好就翹孤輪或測滑吧。「五合一煞車作動系統」（ABS、BAS、EBD、BOS和ESS）的交互作用，能有效降低危險，同時穩定行車軌跡，讓車不只停得住，還能停得穩，停得安全。尤其有些車款還配備急煞後方車輛警示，這小細節卻可以讓車主免於二次追撞的風險。

第三層：開車別亂滑（巡跡防滑控制系統＋胎壓偵測系統）

台灣多雨潮濕，氣候多變，行車過程中如果高速行經濕滑路，或胎壓不正常，更容易造成爆胎或打滑。因此「巡跡防滑控制系統」加「胎壓偵測系統」就成了第三層防護。透過電腦全時段監控胎壓，以及循跡防滑控制系統對行車的監控，突然經過一灘積水，或過彎有打滑狀態主動介入，確保車輛不打滑、不失控。

有了更好，盲區偵測給你上帝之眼

盲區偵測給你上帝之眼，俗話說看不到就防不了。開車最怕就是「沒看到」。因此「三合一盲區偵測警示系統」雖然是選購，但對安全有大幅的幫助。

俗話說，看不到就防不了。開車最怕就是「沒看到」。因此「三合一盲區偵測警示系統」對安全有很大幅的幫助。

任何車輛都有盲區，在切換車道或倒車時，很容易與後方車輛發生碰撞或擦撞。尤其台灣人口密集、車水馬龍，誰也不知道哪裡會冒出一位老人家，或者衝出一輛汽機車。一不留神就容易造成危險。三合一盲區偵測警示系統，就像是開車時多了一雙上帝之眼替你照看路況，主動提醒駕駛人注意，將車禍事故防範於未然。

最好不要，但當狀況發生時必須做好準備

高剛性車體，最堅強的防護1.高剛性車體：高強度鋼材打造，能承受較高強度撞擊保持車身完整性。雙預縮安全帶：遇到撞擊時安全帶確實固定，除胸腔預縮外，另增加腹部預縮裝置，減少車內成員拋飛的可能。

透過上述主動安全可以大幅度降低事故發生的可能，但不幸事件還是可能發生。因此安全的最後一道防護，被動安全就派上用場了。這種保護平常你不會特別注意它，但當發生事故的時能保護車內乘員，將傷害降到最低。

首先車體剛性是車體對撞擊的抵禦能力，讓車輛受到撞擊時，依舊能盡最大可能維持車室生存空間的完整性。而雙預縮安全帶對乘客的防拋摔保護，與安全氣囊的擺放位置是否有效緩解撞擊時傳遞到車內乘員的力道，都是需要許多次撞擊測試才能找到最適宜的配置。

一定會有人問，市面上車款車種這麼多，到底哪台車安全規格符合上述所說的種種條件？

Mitsubishi Grand Lancer，是國產車款中唯一兼顧上述所有主被動安全，外型又超亮眼的車款，不但通過現行國內新車安全標準，還不惜成本進行了數十次的實車撞擊測試，高規格安全標準，使安全性無庸置疑。

更重要的是能讓駕駛者更集中注意力在開車這件事，Grand Lancer還可選配「數位助理-IVY」，不用牢記指令，口語化辨識。說冷，馬上調高溫度；說安靜，直接將多媒體靜音。就像車上真的住著一個助理，科技感和便利性讓人驚艷，減少分心造成事故的可能。