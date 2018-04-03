囧星人希望事先看稿是否傷害新聞自由，值得我們從媒體生態再多想想

文：莊貿捷（台師大大傳所碩士生）

「願景工程」定期舉辦各類社會議題座談，長期關注台灣社會議題，歷年來報導大小社會事件，貢獻在台灣有目共睹。YouTuber囧星人，在前一陣子接受聯合報「願景工程」採訪，討論如何增進世代「相互理解」的議題，恰巧那幾天我也在現場，場面熱絡座無虛席，參加的朋友多以年輕世代居多，可見這樣的議題歷久不衰仍有可看性，也反映社會上確實存在懸而未解的難題。

但沒想到這一次立意良善的活動，卻因文章標題的歧義，溝通不良等問題，引發了各界激烈不滿聲浪。而在雙方各自試圖釐清狀況的過程中，則能窺探媒體的轉向與各自思維的不同，自媒體和傳統媒體，從「三角生態」到「組織科層」，「產製方式」到「符號價值」的分歧。

報禁解除的時代

1987年7月14日，先總統蔣經國頒布總統令，宣告台灣地區解嚴，解除在台灣本島、澎湖等戒嚴令，告別了過去數十年來，辛酸悲苦的動盪，迎接自由民主到來，此後包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利，便在台灣這土地上落地生根。

受到以歐美為主的影響，台灣的新聞媒體踏上了第四權的道路，那時的報人以監督政府，守護自由民主為己任，借鏡「美國憲法第一修正案」中，言論自由等概念，強調「新聞自由」的重要，屏除任何政府的手，介入媒體組織操弄輿論，傷害台灣社會，最重要的是避免獨裁者復辟。於是才有了今日黨政軍條款、公共化議題等討論。

這一次事件中的「審稿」避免標題歧異的問題，但有人強調「新聞自由」，認知層次落差太大，爭議也受到各界討論。

在許多從事媒體行業或正在就讀新聞傳播的學生，都一定明白，預先審稿甚至干擾編輯自由，對於新聞是極大的傷害，並且危害到民主，所以在我們教科書上，教我們反對「黨政軍」進入媒體，也堅決不允許媒體壟斷的情況發生。

資訊社會的日常 自媒體的興起

「自媒體」是指個人化而竄起的媒體，極度自主的傳播者。透過網路建置完善，行動裝置的普及，打破以往由傳統媒體所壟斷的媒體科技限制，以電子化的手段，向不特定的網路社群，傳遞自己再製的影片或是評論。

隨著自媒體逐漸走向專業化，商業模式的建立，慢慢衝擊著傳統媒體生態，而網紅、YouTuber也順勢而起，破壞了「廣告主、媒體、閱聽人」本來已經維持穩定的三角生態。獨立於傳統媒體結構外的網紅，大多靠著自己「個人特質」，或形塑的「價值符號」圈粉，這樣的現象尤其從囧星人上看得更明顯。

所以當囧星人反映，〈魯蛇翻身當紅YouTuber囧星人：這個社會很公平〉這個標題，已經背離她所代表的價值時，其實也代表粉絲信仰的價值，也一併被推翻。許多粉絲們「認知不和諧」，有一種被背叛的感受，紛紛在囧星人的專頁上留言，「囧星人變了」等言論。這樣的情況下，對網紅的傷害非常大，我們就能明白囧星人為什麼特別在意，標題在沒有脈絡下，代表「她的符號」是不是有歧異。

其實只要是長期關注囧星人的粉絲，都能從她對於社會現況的論述，投射出我們這一輩的年輕人，特有的矛盾。同時，站在右側自由市場成為網紅的她，又該如何評論關懷，對立的左側階級上的苦難。

所以有了一種「我說過這句話，但是這句話不能代表我價值」的窒礙感。特別要注意的是，編輯的下標模式也應由形式的話語，轉向更為深度的意義探究，才能避免由她說過，卻還是誤導閱聽眾的爭議。

傳統媒體與自媒體 就是兩個思考模式

若能做好溝通，甚至事前「審閱稿件」，這樣的事情是不是就能完美落幕？

回到了，囧星人提及的如果能在刊登時，能夠先給她看過稿件，是不是就能避免標題在缺乏脈絡下所造成歧異的傷害。這樣的說法，引起了許多資深媒體人反彈，認為這樣的舉動無疑是傷害了新聞自由，並且以「兩蔣箝制新聞」、「威權時代的話語」做連結。

有人提到，對於「新聞自由」的認知層次落差極大，這是真的。因為隨著數十年過去，新聞媒體數量暴增，各式各樣新媒體相繼成立。在現在時代的情況下，威權已逐漸退去，隨之而來的是「政治媒介化」等社會問題。網路的世界裡頭，年輕世代「資訊爆炸」、「觀點多元」，帶來的是「意義上的消融」，很難受到「單一資訊」影響，更別說像傳統媒體或是政府這種科層結構明顯組織所發布的消息。而且除了不信任外，台灣網路鄉民「再製文本」能力驚人，特別喜歡惡搞這類組織的消息，經過再製後「反向宣傳」大過「正面」，傳統媒體影響力大不如前。

資訊社會帶來的平等性，年輕人轉而信任特定價值，重視情感交流。特別排斥上對下的教條公式，或許這是台灣年輕世代普遍排斥傳統媒體，進而產生「信任危機」的原因之一。 在不同時空下，傳統媒體扮演角色應是不同的，隨著科技、直播普及，其實有了更多的方式近用媒體（media access）參與政治。傳統守門人的角色，應轉向意義確立的保護，而不是獲得消息來源後，經編輯守門，這樣才能讓民主自由真正的體現。

綜合上述所談的，倒也不是說「不同意審稿」這件事情是錯的，我依然堅信媒體必須要有新聞自由而達到多元民主的終極目標。只是在囧星人的事件上，是不是真會傷害到「自由民主」，很值得大家再多想想，從更多面向思考媒體的變形。媒體結構生態的不同，也一定影響了這一次事件大家看的角度，沒有對錯（先打預防針不要來鞭我）。

最後造成「世代問題」最重要原因，我認為不是年齡的差異，而是僵化不變的教育體制，教出了許多教條公式思考的人，面對變動資訊爆炸、觀點多元的時代特別顯得笨拙遲鈍，無法變通也無法貫徹，導致我們找不到依歸，更沒有核心思考方式。於是說不清楚，所以沒有辦法溝通，最後僅歸咎於世代問題。

延伸閱讀：囧星人澄清「社會是公平的」，反映她是一個「被現實所困的人」

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀