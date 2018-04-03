他掌握全美最多電視台，媒體巨頭「辛克萊」讓新聞主播全都變成了「讀稿機」

3月，美國各地方電視台在節目中不約而同出現了相同的插曲：各家主播在鏡頭前宣誓，告訴觀眾必須要「注意假新聞」，並向觀眾保證「公正傳達訊息」。這樣的作法看起來沒什麼奇怪，不過， 美國有線電視新聞網（CNN）3月報導卻揭露，當地記者是被迫朗讀這份聲明。

美國《Deadspin》影片監製柏克（Timothy Burke）4月1日上傳了一則影片，內容蒐集了不同電視台、不同主播的播報片段，影片中的新聞台卻講著一模一樣的台詞，重點包括「社群媒體太常分享偏見和錯誤的新聞」、「有些媒體成員，利用平台發表他們的偏見」、「這對我們的民主制度極度危險」。

而這些新聞台，都是美國媒體集團辛克萊（Sinclair Broadcast Group）廣播公司旗下的頻道。

相同的句子從不同的新聞台主播口中說出，但卻並非全部是自發性。

《CNN》3月報導，質疑這一系列 批評主流媒體與「假新聞」的講稿 ，都是由 高層先前擬好的，強制要求旗下新聞台必須在播報時照稿念出這份講稿，也就是影片中所見的內容。

報導指出，這些地方新聞台收到來自 辛克萊集團管理高層的 指示，必須頻繁的播放這些聲明，以「達到最大範圍的觸擊率」。 報導 引述涉及此事的當地電視台主播不滿的言論。他們對這樣的宣誓「感到不舒服」，認為是公司對新聞業的侵犯。

「在社群媒體上分享有偏見和虛假的新聞已經變得很普遍。 更令人震驚的是，各國媒體在不檢查事實的情況下，發布了相同的假新聞，不幸的是，一些國營媒體正 利用他們的平台推動個人偏見和政治目的，以完全掌控人們的思緒......這 對我們的民主來說是非常危險的。」 「主播們應 採取更積極的態度，並表明他們所屬的地方電視台追求真相。」 「我們理解真相不是政治上的左派或右派。我們對精確報導的承諾是我們信譽的基礎，現在比以往任何時候都更加重要。」

表面上看，這些聲明沒有什麼爭議。不過一些員工卻對此感到困擾。他們指出這個腳本，正顯明管理階層向右派靠攏的計畫。 講稿中譴責美國的「假新聞」，炮口正和一直大力批評新聞媒體的美國總統川普一致。

在播報片段的結尾，新聞台鼓勵觀眾回報他們看來「不公正的報導」，不過根據聲明，辛克萊企業將接手來 監督這些評論，並代表新聞台回覆觀眾。

也就是說，集團將介入新聞台與觀眾的互動。

「辛克萊」是誰？

辛克萊廣播公司是全美最大廣播集團，擁有美國境內最多的電視台，包括美國廣播公司（ABC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯新聞（FOX）在內一共173家電視台。

根據《華盛頓郵報》，辛克萊擁有或經營著59家福斯（FOX）子公司，41家美國廣播公司（ABC）子公司，30家CBS子公司，25家國家廣播公司（NBC）子公司，9家Univision子公司（西班牙語）以及其他公司，還擁有自己的網路Comet。

另外，辛克萊近日更準備以39億美元買下「論壇媒體公司」（Tribune Media），但疑涉及反壟斷而被監管機關喊停。根據《Think Progress 》報導，「論壇媒體公司」 擁有或經營著33個市場中的42個廣播電視台 。 如果購買被批准，辛克萊將能夠播放至少70％的美國家庭。

政治脫口秀主持人約翰‧奧利佛（John Oliver）在節目《上周今夜》（LastWeek Tonight）曾批評 辛克萊集團的規模和在美國的覆蓋率 ，也擔心辛克萊利用人們對於當地新聞台與主播們的信任，傳遞既定的觀點。

奧利佛舉例，辛克萊集團過分著重在「恐怖主義」的報導。比如新聞台在介紹伊斯蘭教的女性泳衣布基尼（ burkini），卻將其列入 「恐怖主義警戒」的片段中。「這不是關於恐怖主義，這只是與伊斯蘭教有關。根據這個定義，伊斯蘭教徒所做的一切，都是恐怖主義。」

親川普、共和黨，辛克萊透過「必報內容」傳遞政治訊息

辛克萊集團的立場偏保守派、並且親近共和黨。 《Politico》報導，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）在2016年12月時曾在某場商業會談裡透露，川普陣營和辛克萊集團在競選期間達成協議，川普陣營會提供辛克萊關於選舉的第一手消息，並讓辛克萊旗下的媒體能更常直接接觸川普，以換取辛克萊集團比較友善的報導。

而根據《觀察者網》報導，3月的美國新聞台集體讀稿事件， 在辛克萊集團中叫做「必報內容」（Must-run segments）。 辛克萊集團總部經常會制定一些報導內容，要求旗下電視台進行反覆播放，有時候甚至要求電視台一天播放9遍。

報導指出， 辛克萊集團總部干預旗下地方新聞台報導內容的行為並不罕見，而且政治立場非常明顯，是堅定的共和黨支持者。 平時，辛克萊集團發給旗下電視台新聞稿，經常會將親共和黨的觀點直接寫入新聞稿，並預錄進給主播的提詞器裡 。

另外， 辛克萊集團去年聘用了川普之前的白宮官員 和競選代理人鮑里斯· 埃普什泰恩（Boris Epshteyn） 出任首席政治評論員。埃普什泰恩每周會錄3個短片，內容多是讚揚川普政府的貿易政策，並批評民主黨人缺乏「連貫、可信的」。而這些短片將以「必報內容」的形式，被派發到集團所擁有的所有地方電視台進行播放。

美國總統川普也在2日在Twitter上發文，力挺辛克萊集團。還點名《CNN》才是發布假新聞的主要平台，形容該新聞的報導「根本是個笑話」。

So funny to watch Fake News Networks, among the most dishonest groups of people I have ever dealt with, criticize Sinclair Broadcasting for being biased. Sinclair is far superior to CNN and even more Fake NBC, which is a total joke. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月2日

不過，辛克萊旗下也不是每家新聞台都奉命照讀稿。

美國麥迪遜的新聞台「 WMSN / FOX47」在Twitter上發表聲明，表示該公司在晚上9點的新聞中，沒有宣讀 辛克萊的宣傳聲明。「 相反，我們一直忠於為麥迪遜地區觀眾提供他們感興趣的當地新聞，天氣和體育活動。」

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核稿編輯：羊正鈺