「建築女爵」札哈．哈蒂用自由曲線帶給我們新世界

文：mee

誰是當代建築圈最閃亮的明星，以建築師身份獲得《Time 100》思想家類影響力第一人？只要看過她的設計，那不可思議的曲線、流動、穿透，就會留下深刻的印象？還曾經被英國女王封為「建築女爵士」？她就是札哈．哈蒂（Zaha Hadid），普立茲克建築獎第一位獲獎女性建築師。她以驚人的創造力，以建築開啟我們對空間的想像，並帶我們前往一個更自由的未來世界。

為什麼她能被時代雜誌選為「思想家」？她的作品對於當代的建築、設計與文化帶來什麼影響？還有，到底應該如何看懂她的設計？⋯⋯為了讓世人理解哈蒂的創作理念，札哈・哈蒂建築師事務所特別收錄她生平所有創作，包含145件建築設計，以及逾60件家具、燈飾、精品，集結成《札哈．哈蒂作品全集1976-2016》。

書傳媒特別請到曾在札哈．哈蒂建築師事務所工作、現任交通大學建築研究所助理教授何震寰，帶我們認識這位傳奇建築師，並且幫我們講解該從什麼角度看懂哈蒂的作品。

話題不斷！因為她不斷打破各種疆界

札哈．哈蒂於2016年3月31日因心臟病驟逝，享年65歲。喜歡穿著三宅一生服飾的她，生前備受媒體矚目，在男性主導的建築界，她以一位伊拉克裔女性身分寫下傳奇。

何震寰認為，歷史上的建築者99％都是男性，哈蒂能在被男性把持的建築圈中脫穎而出，又拿到建築界最高榮譽──普立茲克獎。此外，她生於巴格達，來自非西方主流的文化，卻能屢屢推出優秀作品，並在主流世界成為關注焦點。光憑這兩點，就足以引發許多人的敵意。

競圖作品太前衛，被戲稱為「紙上建築」

何震寰指出，二十年前，建築圈流行名詞是「紙上建築」，指的是蓋不出來的前衛建築。哈蒂早期也常遭受批評，香港「山頂」和德國柏林的庫達姆大街等競圖作品，像是一幅幅結構主義的畫，令人無法想像，更引發無法落實的質疑。

她的建築事業一開始很不順利，一直到畢業16年後（1993年），她才得以蓋出第一棟建築──德國維特拉消防站，正式擺脫紙上建築師的稱號，也向全世界證明她所建立的設計方法是一種嶄新的建築形式。建築師Peter Cook曾說「她的作品很特別，很少有人敢這麼設計。」

被批評只會蓋地標，跟周圍景觀格格不入

另一個常見的批評是，哈蒂做的都是「地標建築」（landmark）。何震寰指出，建築設計永遠都有兩端需求：一端是常民的，另一端則是非常民的、是雄偉的、傳達了某種精神的。哈蒂通常被歸類在後者，針對這些外界的批評，哈蒂只說了一句：「如果周邊都是shit，那我需要回應這些shit嗎？」

何震寰認為，哈蒂絕非不考慮周圍環境，只想要蓋地標。在《札哈．哈蒂作品全集1976-2016》書中，處處可見哈蒂在思考每一件建築物時，始終優先考慮周遭環境為何？是森林，還是都市建築？為因應周圍的環境，所以選擇這樣的設計方式。

以義大利羅馬的MAXXI：國立二十一世紀藝術博物館（1998-2009）為例，這棟建築物以拉伸、彎曲的幾何線條令人印象深刻。在設計時，同時考慮到周遭較為低矮的建築物群，作為周邊低層都市紋理的延續，使博物館成為「城市中的新芽」，或「第二層皮膚」。「它同時創造了內部、外部、既有的、期望的多種移動模式，透過動線將都市紋理相互交織，卷鬚狀路徑與開放空間疊合，讓這棟建築物賦予城市一個公共的維度。」

Photo Credit:《札哈・哈蒂作品全集1976-2016》 MAXXI：國立二十一世紀藝術博物館（1998-2009），羅馬。

在建築物上實現「自由曲面」，將藝術轉化為工業化製程

一般人初見哈蒂的建築作品，一定會被她創造的神奇曲線所迷惑，像是未來電影裡才會出現的建築，許多人封她為「曲線女王」。但是，「曲線女王的稱號其實並不準確」，何震寰認為，哈蒂所創造的並非「曲線」，正確來說，是自由曲線、自由曲面。所謂的自由曲線、自由曲面，是指每個位置的半徑都在變化，或者是曲率都在變化，是一種不容易控制的幾何。能創造這樣的自由曲面，來自於哈蒂的數學背景，再加上電腦技術，才得以構思出複雜的幾何曲線、曲面。

建築物並非不確定的、藝術性的手工品，想要打造一個大型的自由曲面，必須製造出一塊塊材料去拼接，而這些材料的製程，必須是經過工業化的製程。所謂的「工業化製程」，是可準確敘述的幾何，可加工成形的製作，最後是有秩序的組裝流程。美國《紐約時報》形容她的建築「把不確定昇華成藝術」。札哈・哈蒂建築事務所將看似藝術品的創作，變成建築工作的製程，這對現代建築產生了重大的影響。

曲線、流動、穿透的空間，希望開創更自由的世界

自由曲面的技術非常難！但是哈蒂並非故意挑戰這樣的難度來突顯自己，而是哈蒂希望能透過這樣的技術，來達到她想追求的空間效果。那麼，哈蒂想要的空間效果是什麼呢？何震寰強調，現代主義「空間的連續性」是她一輩子的追求。與現代建築相對的就是古典建築，古典建築物是靜態的，空間的設計是為了一個人站在某個特定的地點去體驗空間，例如教堂的設計，是為了彰顯神的偉大與包容。

隨著全球大歷史的推展，人所處的環境改變了，房子外面沒有野獸了。人與人之間不必那麼敵對、可以更親近、更開放，也更自由。現代主義之後，強調以不斷移動的路徑來體驗空間，在建築內的漫步、在空間中的移動，現代主義建築希望表達出：人的移動可以是不受拘束的。另一個重要的特點是，人在行動時，路徑必須是弧線的，不是直角的，因為這有利於「運動的連續性」。

因此，跨藝術、建築、設計權威教父艾倫．北斯基（Aaron Betsky）稱哈蒂為「傑出的電影攝影家。她的目光就像一台攝影機，她用慢動作、平移、高速靠近和特寫鏡頭、跳接和敘事節奏來感受城市」。「札哈．哈蒂沒有類型、使用次序、預設立場或是地心引力的包袱：她深信我們可以且應當建立一個更美好的世界，一個標榜著以自由至上的世界。我們將自過去中解放，從社會常規的限制中、物理法則中和我們的身體中擺脫。」

自詡為全球最創新的建築師團隊，實現從未做過的事

「我不相信和諧。我不喜歡妥協。」這句話充分表達了哈蒂對創新的堅持。何震寰強調，哈蒂不會考慮案子的價格高低，也不管案子所在地在哪，只要是能做她想要的創作，她就會參加競圖。她有非常多的著名建案在亞洲，例如中國成名作──容納一千八百人的廣州歌劇院，曲線大樓──北京望京SOHO、北京銀河SOHO、上海凌空SOHO，以及香港賽馬會創新樓，和重塑韓國城市風貌的首爾東大門設計廣場，而世界上最長的單塔不對稱斜張橋，也將於台灣淡水落成。

這樣一個強調自由、創新的想法，也是事務所團隊的概念。曾在札哈．哈蒂建築事務所待過一年半的何震寰表示，這間事務所的自由度非常高，每個人都可以自由提案，沒有階層之分，是個高度競爭的公司。

事務所的每個人都想著：「我如何比昨天的自己更不一樣」，他們自詡為全球最創新的建築師團隊，於是，創新就成了他們的商標。他們不會質疑「不可能」，而是為了「變成可能」而不斷嘗試。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航