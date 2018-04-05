不再迷失的浪人之心：曾經誤入歧途，而「衝浪」始終在那裡等著他

輕狂，是年輕人的通行證。

Photo Credit：浪人誌

國中剛畢業那年，那時候拱亮（張復正）的衝浪天分正是得以充分發揮的時期。但升上高中，換了個新環境，因此交到一群新朋友，這時候的拱亮和許多同年紀的男孩們一樣，帶著他的血氣方剛，走進了那個是非紛擾的世界中。

佳樂水的小漁村孕育大海之子，和大海學智慧

從小，拱亮便是在一個典型的漁村家庭中成長。家中有一艘竹筏，而拱亮的父母往往在天還沒亮時就必須出海捕魚。大部分的時間，拱亮總是在阿公的照顧下長大。包括拱亮這個名字也是阿公幫他取的小名。

魚會越來越聰明。

現在二十二歲的拱亮，也會跟著家裡出海幫忙漁船的事務。不知道是過度捕撈或者是其他的原因，現在的魚已經越來越難捕，而從事這一行的拱亮也益發辛苦。魚，會越來越聰明，所以人也要跟著變聰明，這樣才可以捕得到魚。拱亮分享他捕魚的經驗給我們，這些從大海中學到的經驗。

對人，拱亮鮮少發脾氣。一旦遇上不順心的事，他總是往海邊跑，向大海傾訴他的一切心事。拱亮就像大海一樣，他知道自己的樣子。是那個在海邊可以縱情大笑，無所畏懼的他，也是在鏡頭前，會下意識躲避，不希望自己太高調的他。這些，都是屬於他的智慧。

最有天分的年輕浪人，卻有著樸實無華的靈魂

雖然拱亮的名聲因為衝浪而遠近皆知，但真實的他，卻是那樣的不張揚。

從拱亮小時就看著他衝浪的郭恆良曾經說過，拱亮是他看過最有天分的年輕人。年紀輕輕衝浪就有所成就，如果拱亮沒有在高中的那兩年中暫停衝浪的話，說不定現在衝浪上的成就已經超越他了。

九歲那年的生日，拱亮和佳樂水的幾家店家一同慶生。這天，他得到的不只是增加的歲數，還有到目前為止他人生最重要的一份生日禮物：衝浪。

那天，佳樂水當地的衝浪業者決定開始帶著拱亮衝浪，也為當時的拱亮打開了一扇門。

Photo Credit：浪人誌

拱亮還記得，剛開始衝浪的時候自己非常怕浪，就連膝蓋浪都足以讓他感到害怕，但他卻願意嘗試。他試著讓自己在害怕中一次次的成長。到現在，就連西岸的三人高巨浪對他來說也都可以輕鬆應付。對衝浪，他有一股執著，但從來不會因為衝浪衝得好而恃才傲物。談到關於衝浪的事情，他總是能不卑不亢地把他所有的經驗和你分享，而你也能從他的言語中感受到他對衝浪的喜愛之心。

沒走過歪路，你就認不清那條最正確的道路

走在人生的道路上時，你其實很難看清這條路的方向是否是我們當初自己想要的那個方向。唯有你從遠方看這條道路時，你才能真的看清楚。

那是高中時期的事情。拱亮因為傷害罪惹上官司。

一切的起因是因為高中的環境。當時拱亮剛升上高中，是最需要同儕認同的年紀，因此結交了一群大家在那個年紀會覺得很酷的朋友。漸漸的，為了和這些朋友拉近距離，拱亮去海邊的次數越來越少，直到他不再出現在海邊。從這個時候起，拱亮的活動範圍就從海邊移到恆春鎮上，並且開始大家口中所說的「七逃」的人生，這段時間長達兩年。

在這段人生中，大部分的男孩可以恣意揮灑自己的輕狂。在這樣的情況下，地盤的爭奪總是在所難免。而其中的一次，便讓拱亮吃上了傷害罪。

不知道是幸或不幸，當時的拱亮並未成年。因此可以獲得較輕的處分。

在這之後，海邊的風景又重新浮現在拱亮的腦海中。對他來說，也許是時候，該回到海邊了。

Photo Credit：浪人誌

被衝浪拉回來的年輕人，從心出發

那時候他說，我不該放棄衝浪。

和拱亮亦師亦友的郭恆良（Gugu），在得知拱亮的情況後，當然也不希望讓拱亮就這樣沉淪下去，因此決定將他勸回來。

那天晚上，郭恆良撥通拱亮的電話。電話中，Gugu試著開導他，對Gugu來說，他不希望自己衝浪的好夥伴就此消失在海邊，也不願意看著自己的好朋友走上那條不該走的路。因此說甚麼，也想把拱亮拉回正途。

因為走過這樣的路，所以我們很珍惜我們的下一輩，不讓他們走歪。

再度回到海邊的拱亮，開始陪著Gugu帶恆春的小浪人們衝浪。也希望小朋友們了解甚麼事情該做，甚麼事不該做。

Photo Credit：浪人誌

Photo Credit：浪人誌

一直以來拱亮總被周圍的人稱作「古意」的孩子，儘管一度因為年輕而迷惘，但一直以來，他都沒有走遠。那顆熱愛大海，待人憨厚的心，現在正逐漸的被重新充滿能量，以奧運的衝浪項目為目標，這顆充滿熱誠的浪人之心，將不再迷失。

本文經浪人誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航