早餐店漏開五元發票被記點，中小企業如何因應政府新稅法？

近日國稅局查稅動作頻繁，直至今年2月底，已經有7家銀行因為防洗錢沒做好而被金管會處份，罰款金額由20~140萬元之間不等，可見不只是財政部動作頻頻，而是政府決心在今年11月的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪的評鑑來臨前，交出完美的成績單。

除了大企業外，這項措施讓讓小老闆們也很有感，台灣多數的小型攤商、網店業主，都是一人頭家，甚至很多是全家大小一起經營，帳務問題多由夫或妻一方處理，加上本身並非稅務專業出身，更無閒暇時間去了解法規，常常在沒有委外處理帳、稅務的情況下，多有誤觸法規遭罰的事件發生。

前陣子嘉義人氣早餐店，由於店員忘了加開一張另外加蛋的發票而遭到國稅局以漏開發票為由記點處分的事件，在網路上受到廣泛討論，新聞也整理出不少知名店家因為漏開發票事件遭國稅局遭停業的事件，例如2016年新北知名的永和世界豆漿大王永和總店，也因漏開發票遭處分停業七天。

針對國稅局的查訪與開罰，部分業者承諾會加強員工訓練，但還是有部分業者苦喊，國稅局根本就是找碴，執法不通人情，抓小瑕疵，引發不少民眾質疑國稅局查稅的動作頻頻。

逃漏稅，已被歸類為洗錢罪的高風險行為

政府為了通過評鑑修正新版《洗錢防制法》，在2017年6月底實施的新版洗防法，比過去宣示性的洗防法認定更為嚴苛，其中值得一提的是，新版的洗防法將逃漏稅罪將納入洗錢罪的「前置型犯罪」，意即有逃漏稅的民眾、業主會被政府認定有洗錢的嫌疑，這也就是為甚麼政府在洗錢防治法通過後，有如此大的查稅動作。

不同以往，新制的實施對於一般進行現金交易的小型商行影響變大，若長期自行到銀行處理超過50萬元的現金，在新版洗防法的規定下就有很高的被通報風險，若被查到又有逃漏稅的事實，就有可能要多背負一條洗錢罪，所以在洗防法新制通過後，一些常用現金交易的業主一但被通報、追查，就必須面臨被通盤檢討的風險。

打造金流透明的社會成為國際趨勢

為實踐金流透明的願景，政府一手嚴格管控不法金流以洗錢防制法作為規範，另手拋出誘因推廣電子支付實踐無現金化社會，到時無論是商家還是個人都必須依法登記，再也無小攤商可涉嫌逃漏稅、不開發票的問題，人人都是洗錢防制的通報單位與被監視單位，所有金流都能夠被確實掌控，有效遏止犯罪，實現租稅公平正義。

如今世界趨勢慢慢走向「無現金」化社會，北歐數國如丹麥自2016年推動無現金交易，於2017年停止印鈔；瑞典推動無鈔化運動；挪威也一樣成為高度無現金化國家，與我們鄰近的中國、香港、韓國、新加坡電子支付占個人消費支出比例也超過了一半以上，台灣也喊出2020年行動支付普及率達60%的口號。

電子支付的趨勢伴隨金流的公開透明，針對懲罰不法行為的洗錢防制法也應因而生，包含英、美、加、德、中國、香港因應洗錢防制採取重要修法與政策措施，台灣當然也隨之接軌。在國際趨勢的帶動下，雖然洗錢防制法歸法務部所管轄，而稅務歸財政部所主責，但當自己「不小心」逃稅觸法時，即使無洗錢意圖時，兩者也將牽一「法」，而動了全身，必須額外留意。

Photo Credit: kschneider2991 @Pixabay CC0

隨著大小老闆們的事業體成長，事業也應進行專業分工，數位經濟不斷進步，台灣稅務體制也將會有革命性的變動，當金流透明成為政府的政策目標，小型企業業主也應在經營規模成長的期況下，考慮將財務規劃進行交由專業人員處理，現時小型企業若要將相關稅務工作委外處理，每月花費約僅千元不等，但企業反能夠在法規加嚴的同時，輕鬆因應變動，減少誤會的發生，把時間花在更重要的經營業務之上。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航