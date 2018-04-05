《歡迎來到布達佩斯大飯店》導演的廣告公式：明星演員＋知名攝影指導＋魏氏影像風格

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

近年來深受影迷喜愛的導演Wes Anderson，其作品《歡迎來到布達佩斯大飯店》影像風格奇幻風趣，情節諷諭歷史與政治，兼富形式與內容之深度。今年初，他所執導的動畫《犬之島》也大獲好評，最終摘下柏林影展「最佳導演銀熊獎」。

然而，在影壇地位逐漸穩固同時，這十餘年間Wes Anderson也多次跨業拍攝廣告，合作對象包含：H&M、PRADA、美國通運、日本電信巨頭SoftBank.等。他仍運用其標誌性的對稱構圖、豐富飽滿的色彩，令傳統商業廣告更吸睛，持續擴展「魏氏」的影像宇宙。

對準你的雙眼——對稱置中的構圖

圖片來源：cielfashionfilm、filmaffinity、theodysseyonline、megadeluxe

「我對這種（構圖的）秩序，有極度特殊的需求。」 ——導演Wes Anderson

普遍電影學院未必鼓勵極端的「對稱構圖」，認為不應讓影像過於不自然、戲劇感。但追求精準、完美的對稱或置中特色，在Wes Anderson的創作史中日趨重要，至《歡迎來到布達佩斯大飯店》早已運用得爐火純青。

Wes Anderson大方承認，他可能不自覺受到Stanley Kubrick影響（同樣以對稱構圖聞名）。但同時「對稱構圖」也因應拍攝時的需要，他解釋：「我會運用這種技法，是在希望這場戲不要剪接太多，又必須準確捕捉某個重要事物時。」這時Wes Anderson便會將被攝物置於中心，以對稱方式呈現背景，便是既能凸顯主體且顧及場景的方式。

2010年與長期合作編劇的Roman Coppola，共同執導時代啤酒廣告時，情節描述女孩受邀至富家子弟家中約會。場景客廳中的電視、壁畫、沙發都呈完美對稱，並且鏡頭近乎始終置中對準主角拍攝，或者更重要的產品——啤酒上，更能有效彰顯廣告的重點。

時代啤酒廣告《Le Apartomatic》：

增加影像的活潑度：Tracking Shot

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「Wes總是在努力簡化，並找到實現某些想法的新方式。」 ——《都是愛情惹的禍》攝影指導Robert Yeoman

除工整的對稱構圖外，Wes Anderson活潑的Tracking Shot同是他的風格特色之一。Tracking Shot通常意旨攝影機跟著被攝物，保持一定距離，穩定推進、拉出或橫向滑動的運鏡方式。（較嚴格的電影製作者認為，Tracking Shot是跟隨被攝物沿著景觀橫向移動，而Dolly Shot則是向前或後移動）

Wes Anderson在早期的長片《都是愛情惹的禍》，便已使用Tracking Shot，更在近年的電影中發揚光大。評論家認為，這是一種創造活力和能量的方式，也是Wes Anderson的影像始終保持活力、生動的方式之一。

在Wes Anderson於2006拍攝的美國通運卡廣告，裡頭仿電影拍攝現場，讓觀眾親近Wes Anderson螢幕下的工作實況。整支廣告便是運用Tracking Shot，緊緊跟著Wes Anderson的行動拍攝，透過名導魅力吸引受眾。

美國通運卡廣告《My Life, My Card》：

濃濃懷舊時代感——色調的搭配運用

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「他（Wes Anderson）對色彩的細節以及對視覺的掌握度，都非常了不起。」 ——《歡迎來到布達佩斯大飯店》後期調色師Jill Bogdanowicz

近幾年更是受影迷矚目的，是Wes Anderson電影中豐富的色調調配。他經常運用色調表現影像的年代特色，例如《歡迎來到布達佩斯大飯店》中表現1930或60年代時用色較大膽，使用飽滿的黃色、金色、綠色；表現近現代的1980年代則較為保守，運用飽和較低、較不搶眼的顏色。

Wes Anderson的影像中，也經常表現對舊時代的迷戀，他熱愛法國新浪潮電影，也曾稱《大國民》、《畢業生》等老片對他的故事結構、影像構圖、色調選用都有極深影響。

在PRADA廣告《CASTELLO CAVALCANTI》裡，劇情發生於1950年代的義大利小村莊，由Jason Schwartzman飾演的賽車手在比賽時發生意外。Wes Anderson參考數部義大利經典，如Federico Fellini（費里尼）的《甜蜜的生活》、《阿瑪柯德》，設計酒吧場景及人物服裝時，大量使用紅、黃等原色，打造偏明亮、鮮豔又具復古感的色調。

PRADA廣告《CASTELLO CAVALCANTI》:

Wes Anderson廣告公式：明星演員＋知名攝影指導＋魏氏影像風格

《Prada：Candy》——PRADA香水廣告：

另一支PRADA香水廣告，由Wes Anderson與Roman Coppola共同執導的《Prada：Candy》，共分為三支長達一分鐘的短片，找來同年演出《藍色是最溫暖的顏色》的當紅女星Léa Seydoux主演，增添其話題性。

故事發生在巴黎，Léa Seydoux飾演的女孩Candy周旋在一對好友之間，三人彼此調情、嬉鬧。Wes Anderson不僅藉三角戀，致敬François Truffaut（楚浮）的經典《夏日之戀》，為呈現濃厚的法式新浪潮氛圍，更找來《黑色狂想曲》、《午夜巴黎》擅長時代電影拍攝的Darius Khondji做攝影指導。

影片中仍大量使用Wes Anderson的影像語言，尤其在慶生段落裡，他針對場景設計、攝影與演員表現上，仍追求極致的對稱。演員Léa Seydoux於受訪時表示，Wes Anderson告訴她這支廣告是喜劇，但不代表可以恣意的演出，「Wes要求極度的精確，妳必須保持非常直接、乾淨的表演。」

《Come Together》——H&M服裝聖誕廣告

前年推出的H&M服裝聖誕廣告，Wes Anderson則運用相同公式：明星演員加知名攝影師，找來曾合作多次的影帝Adrien Brody主演列車長，並由《艾蜜莉的異想世界》的Bruno Delbonnel擔任攝影指導，再次以柔和光線，捕捉酷寒中仍然色彩紛呈的車廂。

劇情描述，以Adrien Brody為首的列車工作人員，試圖給予困在車內、無法即時返家的旅客，製造一個難忘的聖誕佳節。廣告主旨雖完全無關服裝，但卻利用鏡頭推移，展現旅客穿著各式H&M的西裝、外套、披肩等，再次以「置中」特色，達到宣傳品牌效果。

「這短片意味著我們可以給陌生人一個擁抱，讓人與人之間可以拉近距離。」 ——演員Adrien Brody

參考資料：screenrant、slantmagazine、openculture、indiewire、studiodaily、sherwin-williams、filmmakermagazine、prada、indiewire、pursuitist、telegraph、adweek

圖片：cielfashionfilm、filmaffinity、theodysseyonline、megadeluxe

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航