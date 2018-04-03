【國際大風吹EP4】俄國vs.西方的外交戰：什麼情況可以驅逐外交官？有實質意義嗎？

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上個禮拜，俄羅斯和西方世界上演了一場外交大戰，先是英國和盟邦集體聲明，共驅逐150多名俄國外交官，接著俄國也揚言將以牙還牙。換言之，一堆外交人員，被迫在短短幾天內打包行李回國。可是你有想過嗎？為什麼要驅逐外交官？這個動作是什麼意思？實際上又有什麼影響呢？

英國在3月14日首先發難之後，從美國、加拿大、歐盟、到澳洲，超過20國在26日也輪番宣布，驅逐國內的俄羅斯外交官，總人數超過150人。俄羅斯則隨後宣布要以牙還牙，趕走相同人數的各國外交官。這一來一回，寫下冷戰後最大規模的驅逐行動。

Photo credit: 關鍵評論網/大雲文創影片截圖

什麼情況下可以驅逐外交官？

答案是不需要解釋，不爽隨時可以趕人。至於多少人、多久之內離開，完全看地主的意思，真的就是這麼任性。這是1961年維也納外交關係公約的規定。當然啦，也不能太隨便，通常要有相當重大的理由。像這次英國之所以找這麼多國一起趕人，就是覺得俄國真的太超過，竟然派人直接到英國境內用神經毒劑對目標下毒，擺明不把英國主權放在眼裡。英國首相梅伊（Theresa May）表示：「俄國的威脅顯然無視國界。這起下毒事件符合俄國惡意行動的一貫模式，目標包括歐洲和俄國鄰國，從巴爾幹半島西側到中東。」

驅逐外交官，只有象徵意義嗎？

除了象徵性表達不滿，驅逐外交官其實也多少能打擊間諜活動。畢竟外交官身份特殊，有法律豁免權，就算地主國懷疑他犯罪，也不用接受審判，再加上出入境不必接受海關檢查，隨時可以夾帶非法物品，所以外交官一直是間諜特務最好的身份掩護。

當然，不是所有外交官都是間諜，也不是所有間諜都假扮成外交官。再加上網路時代，很多情報工作可以在線上進行，但真人還是有不可取代的地方。如果被驅逐出境，辛苦建立的情報網和人脈，就毀於一旦，必須等下一名外交官再重新來過。

不只是外交官，這回美國也聲明，西雅圖的俄國大使館太靠近波音公司和一處潛艇基地，為了保護國防情報，必須關閉使館。當然，俄國也不甘示弱，透過俄國網友線上票選，決定把聖彼得堡的美國大使館關掉。

US administration?? ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle??. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA ?? (@RusEmbUSA) 2018年3月26日

這場外交大戰結束了嗎？

目前看來，這場外交危機暫時告一段落，畢竟西方的主要目的是為了警告俄國不要亂來，而俄國也只是以驅逐相同人數的外交官做為回應，並沒有進一步挑釁。可是退一步看，這起事件，發生在英國脫歐、極右派在好幾國崛起、歐盟陷入分裂危機的背景下，但大部分歐洲盟邦都選擇跟英國站在一起，抗議俄國。另外，一直對普丁超麻吉、超友善的川普，這次也180度大轉變，驅除60名俄國外交官，好像真的要對俄國硬起來了。

雖然外交層次上，雙方可能暫時停火，但從毒殺間諜，到透過網軍干預美國和歐洲大選，俄國和西方的明爭暗鬥，顯然還在持續中。下次的戰場又會在哪裡，值得觀察。

企劃／主持：李漢威

拍攝／後製：大雲文創

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核稿編輯：楊士範