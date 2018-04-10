人生的最後一份作業：如何書立遺囑

律師，我擔心過世後，孩子對於財產分配會有意見，所以想寫遺囑。我該怎麼著手進行呢？

隨著現代社會觀念的開放，長輩們對於面對生命盡頭的態度也越來越豁達。關於生前預先安排遺產分配的議題，已經不再是禁忌。反而許多年輕創業有成的資深企業家們，會進一步將接班規劃和遺產分配安排一起處理。

但，用遺囑安排財產的分配，該如何著手進行呢？

既然遺囑是用來做為遺產分配的依據，首先，我們要先確認的事項有兩個：繼承人總共有幾個？目前的財產價值總共有多少？

起手式：誰可以繼承我的遺產？

要確認繼承人的人數前，讓我們先來瞭解一下，關於繼承人的資格及繼承順序。

依照《民法》第1138條規定，除了配偶以外，繼承人的順序如下：

一、直系血親卑親屬（即子女、孫子）

二、父母

三、兄弟姊妹

四、祖父母。

雖然法條是中文，但相信還是有很多人有看沒有懂。沒關係，請先把握兩個原則：

一、只要被繼承人的配偶還活著，也沒有喪失繼承權的事由，配偶就享有繼承權，沒有繼承順序的問題。

二、剩下的直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母，就有繼承順序的問題了。也就是說，必需前一順序的繼承人都無法繼承（包含死亡或雖然活著，但喪失繼承權），才會由下一個順序的繼承人遞補。

讓我們繼續搭配下面的例子來服用，假設老王的家中成員情形如下，則各種情形的有權繼承人，就如同「繼承人」欄位所示的情形。

繼承人人數的確定

在瞭解「誰」可以繼承之後，再來要確認的是繼承人的人數。

「請問你有幾個小孩？」

『律師，我就是3個子女和配偶而已。』

相信大家對於自己有幾個孩子，應該不致於回答不出來。也或許，當事人會有白眼翻到後腦勺的內心OS：律師你問的這是什麼問題？還是這是腦筋急轉彎嗎？

之所以會提出這個問題，是因為實務操作上，常常有當事人不好意思在第一時間將實情托出，而後續申請調閱立遺囑人記事欄沒有省略的戶籍謄本及戶謄手抄本後，赫然發現還有「隱藏版」資訊，例如曾經收養子女，或者是目前不在本戶中的子女（通常是有私生子，經生父認領的情形）。

而不論是認領或是收養的情形，依現行民法規定，經認領或收養的子女們，他們的法律地位，都和婚生子女一樣（《民法》第1065條第1項、第1077條第1項規定參照）。也是就是說，當繼承事實發生時（立遺囑人死亡），經立遺囑人認領或收養的子女，同樣享有繼承的權利。

所以，能明白律師為何會問這個看似理所當然的問題了嗎？

立遺囑人的合法繼承人到底有幾個，關乎遺產要如何分配才會符合現行法的規定。因此，要決定遺囑內容之前，請先記得確認立遺囑人的親屬人數，以免有所遺漏。此階段的確認方式，就是向戶政機關調閱戶籍謄本及手抄本，進行確認。而調閱戶籍謄本時，請記得註明「記事欄不要省略」，才看到的隱藏版的資訊。

目前財產價值的確認

因為現行法的規定，立遺囑人原則上只能在不違反特留分規定的情形下，以民法規定的遺囑方式，自由的進行身後財產的分配。在遺囑中所為的財產分配，如果違反特留分的規定，非常可能會導致繼承人間有訴訟產生。因此，確認財產價值的這一步非常重要。而關於「特留分」的說明，請參考天上掉下來的禮物？─淺談書立遺囑的特留分問題。

實務上，對於繼承人的財產價值，通常會先向國稅局調閱上一年度的「所得」及「財產」清單來做為參考。關於個人名下的動產，如存款、股票或現在工作薪資等資訊，可以從「所得」清單中看出。如果名下有不動產或車子的話，則可以從「財產」清單中進行確認。

至於清單上的財產價值有多少，通常會以實際價值來做為認定。因此，如果立遺囑人的名下有不動產的話，那麼計算財產價值時，可以上內政部的不動產交易實價查詢服務網進行查詢。

Photo Credit: Depositephotos

不可不知的三位關係人

預立遺囑時，除了繼承人之外，請記得下面的這三個角色：遺囑執行人、遺囑見證人、遺囑保管人。

關於遺囑執行人的安排，只要不是選擇未成年人、受監護或輔助宣告之人，原則上都具有遺囑執行人的資格（《民法》第1210條規定參照）。通常，律師會比較建議，選擇一個繼承人們會比較信服的人來擔任執行人（例如家族中其他長輩，有時熟悉家族事務的律師也是一個不錯的選擇），若有糾紛發生，調停起來會比較順利些。

而遺囑見證人的資格，請大家參考公證遺囑常見的誤區中有關於誤區二的說明。

至於遺囑的保管人，則是立遺囑人還在世時，保管遺囑的人。目前法律並沒有任何資格上的限制，只要立遺囑人本身信的過，而這個保管人也抵擋的住愛耍小動作的繼承人們或各方人馬的施壓，基本上就是個適當的人選了。

圓滿人生的最後一份作業

面對死亡，難免恐懼。而其中甚至也包含了放不下的牽掛。如何在自己意志清楚的情形下，將此生努力累積的資產妥適安排，將照顧親愛家人的心意延續，讓生、亡兩相安，確實是很重要的人生課題。祝福大家都能在這項最後的作業高分過關。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航