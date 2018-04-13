猶太教育與希臘、羅馬教育之間的差異在哪裡？

作者：內森．德拉金

猶太教育與希臘、羅馬教育的比較

毫無疑問地，猶太教育與希臘、羅馬教育的根本差異，在於教育目標。在斯巴達和早期雅典，教育的主要目標是要造就良好公民。所以個人的傑出與否，端視他在公共事務上如何做出貢獻，「早期雅典教育的整體目的，在於發展德行；不過值得注意的是，這裡所謂『德行』指的永遠是『公德』。」由於要成為好公民，需要盡可能地在身、心兩方面都加以發展，因此成立同時包含體育和音樂的雙軌制學校，大量的焦點被投注在體能和軍事訓練上。事實上，雖然在教育的核心關懷上，柏拉圖迥異於亞里士多德，一個著重於社會，另一個則重視個人，但在終極目標上兩者是一致的——建立組織良好的國家。在高等教育方面，某些希臘哲學家特別強調兩項附加目標。

對蘇格拉底來說，為了讓人們可以達致根本且普遍的道德原則，教育的目標在於發展思考的能力。就其他希臘哲學家而言，基於反思是人類的特殊能力，所以單純為了得到知識而追求知識，就是人類的至善。大學或高等教育主要是由哲學思辨構成的，即使只有少數人被認為足以勝任這些學習。此外，希臘哲學幾乎毫不關心現實問題，而是致力於盡可能地探索終極真理。因此希臘哲學提供的是博雅教育。

羅馬教育的主要目標跟希臘差不多。早期的羅馬教育，無疑是用來在軍事、市政、經濟等方面養成完整的羅馬公民素養。即使到了後期，當高等教育一言以蔽之，都在教導雄辯術時，哲學的底蘊仍然變動不大。當時，雄辯家被視為是最理想的公民。

至於猶太人，對他們來說，教育的主導因素是宗教動機。所有猶太人都必須認識律法，並在實踐中遵守。猶太教育因此極為實用，它整合了生活中所有活動，智能的發展不過是這種教育下的副產品。一般來說，猶太人都對體育和軍事教育抱持著敵意。猶太人只有在律法相關的知識和遵行上，會想要超越其他民族。如同先知以賽亞所說的：「因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」這種知識的普世化，一直是猶太人的烏托邦之夢。在第二聖殿時代的末期，終於完整地組織起來的猶太學校體系，便是用來實現猶太人心中的這種理想。

從公元前五世紀中葉到三世紀中葉，早期羅馬教育的主要素材，與同一時期的猶太教育有相當程度的相似性。在這個時期，羅馬教育的主要內容是十二銅表法。一位現代美國學者在他的教育史中，做出以下評論：

「這些法律不只是要背熟，同時在實務上，也被視為是指導後世的根源，必須加以理解，乃至精通。事實上，羅馬教育的主題都與生活直接相關，而且幾乎都與每個人有關。知識分子重視十二銅表法研究的觀點，值得再行商榷……因為十二銅表法研究並不是一門知識性的科目……無論是此前或之後的教育，都不曾有人把它當作知識學科來教。早期的羅馬教育，都是以傳記和羅馬法研究為內容的歷史作為主題。」

很遺憾地，當門羅博士在提出這些觀點時，並沒把猶太教育的歷史包含在內。畢竟猶太教育雖然在特色上與羅馬教育相近，內容卻廣泛多了。首先，聖經包含的內容與廣泛的程度，都遠勝十二銅表法。其次，猶太兒童不止限於學習成文律法。他還得熟記聖經中每條律法所具有的許多特定口傳詳解，以及這些口傳內容是怎麼從經文或其他來源推論出來的。相較於當代的猶太教育體系，早期的羅馬教育在這些方面都有所不及。至於羅馬人是否知道猶太教育的早期構想，並把它用在他們的教育上，這將會是個有趣的研究課題。

不像猶太人的初、中等學校不分貧富，一律免費，大部分的希臘學校和所有的羅馬學校，都會收取學費。至於高等教育，猶太人與希臘人的做法恰恰相反。希臘各學院的創辦人，包括柏拉圖、亞里士多德、芝諾、伊比鳩魯在內，都是免費教學的，但他們的繼任者卻開始收起了學費；而在猶太人，學院起先都是依靠向學生收取每天的學費，來維持運作和管理，但到了坦拿時期，這個辦法就廢除了。

猶太學校和希臘、羅馬學校之間另一個顯著的差別，是科目的安排。在希臘的音樂學校裡，讓人印象最深的是，由標誌著九個不同主修或學科的繆斯來掌管；羅馬學校中，學生同樣有不同主修可供學習。至於猶太學校，所有科目被統整進對妥拉的研習之中。音樂和舞蹈因此不見容於猶太學校的課程。如果要學，就只能像當時要學藝術和手工藝一樣，在家裡自學或是去當學徒。猶太高等教育造就出具有原創性的創造精神，其程度絲毫不遜於希臘、羅馬的哲學學院和修辭學院。

在希臘和羅馬社會，普遍對於體力勞動抱持著卑微、低賤的態度，時間維持得比在猶太社會來得久上許多。畢竟在坦拿時期，絕大部分的拉比都是靠世俗職業來維生的。條件上的不同，或許便造就了一般而言，希臘人和猶太人之間的分野：前者總是把重點放在追求美麗和優雅上，後者則強調良好的道德行為或品格。

然而關於某些項目，猶太教育基本上和希臘、羅馬教育是一樣的。猶太初等學校的入學年齡是六、七歲；希臘和羅馬也是七歲。在七歲之前，所有兒童都是在家教育。另一個相似的地方是女童的教育，雖然柏拉圖主張婦女與男人能力相同，因此應該接受類似的教育，但亞里士多德「女人雖有成人的身軀，卻只有小孩的心智。」的觀點，卻普遍佔了上風，女童也從而排除在學校之外。希臘和羅馬的女童接受教育的地方，與同時代的猶太女童一樣，都是在家裡。

在教學方法和原則上，古代猶太教育體系有某些部分與希臘、羅馬相似，然而其他部分則優於希臘和羅馬。雙方都盡量透過背誦和各種方式去發展、推動這一切。不過相較之下，猶太人更看重個體差異。雖然早在昆提良（Quintilian）寫下教育論著的好幾十年前，猶太的初、中等學校裡，就已經在實施他那些充滿智慧的教育原則。然而，不管兒童有多年幼，猶太人都不信任用玩耍和遊戲來教學。因為對他們而言，無論是教育或者是妥拉，都是非常嚴肅的事情，所以他們會運用本書前面介紹過的其他心理學方法，引起兒童的興趣。

然而，猶太教育和希臘、羅馬教育之間，存在那些特別相似的地方，並不代表彼此的系統之間，曾經有過互相影響。由於這個問題缺乏相關證據，因此相關的任何主張，都純粹只是猜想。例如，幾乎沒有檔案可以證明波伊德（Boyd）博士聲稱的：「有趣又諷刺的是，事實上為了避免自己的文化被希臘征服，猶太人採納希臘化的學校體系來教育兒童，又從希臘化的教育實踐那裡，借用爭論來栽培年輕男性。」活躍於公元前四世紀的猶太大議會建立起猶太學院，猶太學校外在體系與內在影響因素演變的故事，正式展開。熟悉這段歷史的人都無法看出猶太學校體系是「採用希臘化學校制度」的結果；同樣地，猶太高等教育藉由進行爭辯或討論作為教學方法的時間，也遠早於目前已知希臘採取同樣方法的時間。

教師在猶太社會中的地位，也使得猶太教育異於希臘和羅馬教育。對於後者來說，教師地位低下是常有的事，因為年輕人的教育通常是交給戰爭中被俘虜的奴隸來負責，畢竟從智能和教育的觀點來說，這些奴隸無疑更加優越。在猶太人當中，則不是這樣實行的：只有那些不但深明律法、以虔誠和真誠聞名於世、並且在社會上受到極高尊敬的人，才有資格成為教師；至於奴隸，則被排除在猶太教育之外。

在實踐上，一如先前討論過的，猶太學校與希臘、羅馬學校之間最大的差別是在教育內容上。對猶太人來說，所有教育主題都包含在妥拉教育之中。它與指導日常行為有關。拉比會教導所有其他知識，「像是天文學和幾何學之類的，不過是智慧的邊緣。」可是對於希臘人和羅馬人而言，這些所謂的「智慧的邊緣」，卻是他們的核心主題。就算是對亞里士多德來說，在教育上，倫理學也沒有比他討論的其他主題來得重要。進一步來說，希臘人對於倫理方面的研究，主要是為了對於人類和宇宙的本質進行理論性思考，而不是為了要關心實際的行為問題。不同於妥拉教育，在希臘和羅馬，倫理學不過是高等教育科目裡的其中一項而已。

總體上來說，上述哪個教育制度比較優異呢？事實是，猶太人雖然曾經遭受過嚴酷的迫害，卻依然存續至今，這正是這套體系成果的有力證明。

書籍介紹

《猶太教育的千年傳承：根植於律法的生命教育之祕密》，網路與書出版

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作者：內森．德拉金

譯者：張博、張瑋哲、邱鐘義、江坤祐

本書探討第二聖殿期（公元前515年）至坦拿時期（公元220年），橫跨共七百多年猶太人的教育史，是猶太教育（高等、中等、初等）的形成、發展與演變的重要時期。

當時由巴比倫重返耶路撒冷的猶太人，是個十分弱小的民族，能保護他們存活下去的不是什麼武器、城堡，而是他們的精神生活、傳統習俗和律法，教育成為猶太民族的救贖。猶太教育的重點並非如現代的體制般放在追求知識上，其本質是人格教育，關注於對妥拉（律法）的學習與遵守——孩童需要學習天文學，為的是理解猶太曆法；學習植物學、動物學、生理學、衛生與醫藥相關的知識，以配合猶太人的飲食禁忌。他們將跨領域的世俗知識整合進妥拉教育中，並確實地在生活中實踐出來。

普及化教育，鍛鍊孩童記憶與分析力、循序漸進的學習與實踐、重視學生個別差異因材施教、終身學習、成為家中的優良成員、行使公民權等等——現代教育所重視的價值，早於兩千年前已為猶太教育所觸及，並發展出一套精細的學習體系與制度，且熬過了世代的苦難代代相傳至今，反映出古代猶太先賢深睿的智慧與經驗。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航