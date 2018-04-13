五穀之中的「腎之穀」：大豆的顏色不同，物性也不相同

作者：紫林齋主

大豆，古語中也稱作「菽」，是東方人非常常用的一種糧食作物，烹調與加工法更是千變萬化，十分精彩，可以說在東方的文明，甚至是中華的飲食文化之中，不可或缺。現在就中文而言，若是只寫「大豆」，似乎很難清楚指出是使用何種品種。但若是在漢唐時代的中文，大豆直接指稱的就是今日中文所說的黃豆，少有爭議。這個語感在近代的日語之中，仍被保留下來，漢字同樣寫做「大豆（だいず）」，而稱呼黑豆的「黒豆（くろまめ）」或「黒大豆（くろだいず）」則另有其名。近代日文的內容，主要從唐代的遣唐使帶回的漢唐時代的中文資料內化而來，保留至今的內容比例也不少，所以從這裡，多少可以做個相互的佐證。以我個人來說：透過對於日文的認識，是我在研究《桂本》時很重要的資料參考來源。

大豆之名雖為「大」，但是根據我看過的一些大陸地區地方保留的古種，豆粒可能比一些在古中文裡名為「小豆」的紅豆，還要小上一號。不過我個人認為：大豆的品象還是以大顆粒、香氣濃者為佳，這表示其含有的津液較足，下行力道也較緩和。由此可見，地方農業對於地方作物的「留種」工作十分重要，不應該在農業全球化的風潮之中，散失了物種的多樣性這項重要特徵，特別是要避免只向大公司買種，這對於生態系統平衡明顯是不利的做法。大豆的形狀如腎形，豆莢也如腎形，可以看得出來他的物性與腎所屬的水系統的關係密切。目前在習慣上所稱的大豆，實際上包含了黃豆、黑豆、毛豆。三者就物性的觀察來說，最大的不同點就是「顏色」。但也只因為顏色不同，物性就是天壤之別。

黃豆，色黃，黃色屬土性，象季夏，善致中和，所以是「涵養津液」，就等於有滋養中焦脾胃的能力。土系統的天性為善於吸取水屬性的津液，土系統功能旺盛，則水屬性的津液被汲取得更快速、涵養量更大，藉此水消土長，所以我們說「土克水」。不過我們也不必因此擔心脾土會損害到腎的功能，因為在夜間就寢的時候，脾土又會進行雙向調節，啟動太陰下墜力，在「睡得沉」的功能表現下，將大量而質純的津液往下焦送入腎中，一次補足。滋養脾胃，令脾能保存高濃度的津液，接著就能引導心火與脾土結合，變化生血，所以黃豆對於養生的功效是極大的。人體本來就有將水屬性的津液由下焦上輸至脾，讓中焦脾胃運用的功能，所以大豆能夠藉由以本身帶有的津液供給脾土涵養之後，減少直接汲取水屬性津液的需求，改善中焦脾胃津液不足的問題，間接能夠保養下焦腎的津液。所以大豆在五穀之中被列為「腎之穀」。

大豆的營養價值如此之高，種籽乾燥保存多年之後還具有發芽能力，所以在一些比較少吃到肉的地方，特別是土壤貧瘠的地方，大豆就是非常重要的作物與營養來源。日本古代幾乎是不吃、也難得吃到畜類的肉，在飲食上格外倚賴大豆與相關製品，在日本的俗語就稱大豆為「長在田裡的肉（畑の肉）」。所以為什麼常有人說，黃豆對於保養婦女停經之後身體的狀況很好。因為女性在停經之後，身體失去原本精血上下的循行動力，而中焦在透過黃豆涵養了足量的津液之後，就能解除偏燥的問題，進而穩定胃氣，調理脾氣，能緩解停經後，在脾到腎這一帶的血虛煩躁。如果只是拿「大豆異黃酮」的成分來解釋，又有人要擔心：男人、孩童吃了大豆製品，是不是可能會引起生理混亂？事實上，這是中國人吃天然大豆食品至少五千年的歷史之中，從來沒有發生過，也絕對不會發生的事情。但是，如果我們吃的是萃取出來的「健康食品」，就不在討論之列了。

黑豆

黑豆，色黑，黑色屬水性，象冬，善吸附、阻絕能量。我在《太極米漿粥》中曾提到要避免吃黑豆（《太極米漿粥》），沒想到引發許多讀者朋友的回響。

我就一併在此說明。我們提過：大豆本身含水屬性的津液，是腎之穀。其實豆類本來就有多種顏色，顏色也代表不同的豆類和其相對應的五行系統感應，同氣相求。黑豆本身的津液含量還不達最高，就像是人「沒吃飽」，所以黑豆之類的黑色食物在我們的身體裡頭，很可能就要與我們的內臟搶養分了。大豆又與水屬性的津液親和，若是腎裡的津液被黑豆吸走了，這還得了？腎的功能，本來是要在脾胃反覆利用、化消津液並且有餘之後，才引導津液的精華，變化為最高濃度的津液，也就是水精，以供身體利用，如：結合心火生血，入肝系統藏血。這下子在腎裡頭的水精被吸走了，其他的系統就無精血可用啦！

「只要是黑色的食物對於腎都是好的」可以說是近年來在社會上流傳最嚴重的中醫藥的重大錯誤見解之一，而且根深柢固，難以修改，甚至連討論都有困難。簡言之，穀類進入五臟之中應該是要「補養」，而不該「吸走能量」；色黑能藏，色黑的物體多半善於吸附，像是黑豆、木炭、或是烤成焦苦色黑的肉，他們的特質之中，多半同時也呈現出：少有津液，或者津液的含有量不夠豐富。除非食物本身含有「極豐富」的脂質、膠質等水精，就像是人已經「吃飽了」，才有機會「物極必反」，反向的供出水精來補養人體，像是芝麻、杜仲、海帶等。世人常常不明究理，只叫人吃黑米、吞黑豆「養生」，結果「養」得自己也因此往「生」。

毛豆

毛豆，色青，青色屬木性，象春，善疏泄、暢達。毛豆只不過就是未成熟的黃豆或者黑豆而已，如果單看營養成分，恐怕與成熟的黃豆與黑豆相去不遠。不過在物性的觀點，顏色不同，作用就不同。毛豆的「木」屬性主疏瀉，對於讓身體向下代謝掉水氣、濕氣的效果，則明顯較佳。而未成熟的種籽屬性通常較涼，對於去微熱，也有一定的幫助。在日常飲食之中最佳的利用方式，就是「下酒」。酒性比較偏有濕熱，能暫時提高胃氣發散的效果，刺激肝膽的走勢變強，也是服用中藥丸劑常見的相佐之一。但是如果平素胃氣不足的人又喝了酒，也容易造成肝膽能量與養分耗竭，不可不慎。如果在飲酒的時候，佐以一些鹽水煮毛豆，幫助緩解濕熱之氣，讓酒氣能被毛豆吸附而下，較能避免掉飲酒所帶給身體的強刺激。

但這並不表示毛豆能夠解酒，所以飲酒仍要注意不可恃強過飲。

豆芽

豆芽嚴格來說不只由黃豆發芽而成，是許多種豆類的幼苗，反而以綠豆製成者更為常見。但是因為在《本經》中有提及「大豆黃卷」，也就是剛冒芽的黃豆，所以在這邊借用，做個引申，一併說明。既然大豆有涵養津液之用，所以當他出芽之後，對於「把津液轉化成為升發的力道」就更顯明了。因此，大豆黃卷在《本經》之中認為能「主治濕痺」，甚至可以治「膝痛」，以其已經吸水發芽，破水而出，發散突破之力，透露出大豆黃卷在活化水屬性的津液通利的效果上，有不凡的力道。豆芽雖然已經出芽甚多，升發的力道已經用去大半，而且一般通常用的是綠豆，在力道上遠不如大豆黃卷了，但是如果在日常適量的搭配食用，對於身體的代謝力道來說，也是可以有小小的助益。

豆漿

豆漿是大豆製品的重要加工品，他可以再衍生出豆花、豆腐、豆衣、豆干等等，多彩多姿，從正餐到點心，無一不包，豐富了家家餐桌上的美味體驗。大抵來說，大豆含有較濃厚的津液，從大豆磨製可以出漿的這點能夠證明。豆漿如同乳汁一般，色白。「白」是屬金的顏色，肺屬金，又主皮毛。所以，膚色要白皙，肺機能一定要夠強，肺裡的津液一定要夠多，才能夠吸引心火暢達到金系統之中，所謂的「白裡透紅」，而不是像屍體一般的灰白無光。豆漿能夠補充在胃裡的津液。胃裡的津液足，就能夠依照土生金的機制，促進肺系統的功能變強，津液變多。豆漿微涼，做甘味或鹹味飲用，風味俱佳。

有一陣子台灣流行喝不調味的豆漿，也就是「清漿」。直接喝清漿雖然也很好，但是效果比起適當調味的豆漿來說，因為味太淡，難以歸於五臟，還是會稍差一些。雖然豆漿較不易消化，有些人覺得吃大豆或是喝豆漿容易脹氣、腸胃不適，但是除了可能是因為胃氣偏弱之外，同時也要注意：大豆或豆漿的品質是否夠好。我常見到朋友雖然有痛風的狀況，但是常喝豆漿、吃豆製品都沒事，反倒是吃了幾口有人工添加物的食物，或是多吃幾口冰，流了一身大汗，隨即發病。可見得所謂的某物質容易引起或改善某疾病狀況的研究，往往不見得夠嚴謹，漏洞百出。但是，吃了人工添加物而令身體變差的例子倒可說俯拾皆是，報應不爽。豆漿不但受到數千年來中國人的愛用，豆漿在補益身體上，若是得到適當的食材配伍，甚至對於淋巴、神經系統的補益都有很好的效果，能促進出藥物達不到的功能改善的效果。無論是做為佐餐或是休閒飲品，豆漿都很適合多用，特別是適合給正在成長的孩子，或是很需要加強營養的孕婦使用。

豆腐

豆漿經過滷水或是石膏「點」製之後，就會凝結成塊，這與我們在體內把津液在下焦透過各種養分與消化的功能作用之後，大腸協助腎將津液高度濃縮起來的效果相仿。豆花是水分含量較多的模樣，而在進一步的擠壓去水後，便製成豆腐。豆花或豆腐的性質雖然仍然微涼，但是因為含水量已經大幅減少，在體內的消化負擔也大幅減輕，很適合調養脾胃津液。只要原料與製法正確，是我非常鼓勵在日常生活之中常吃、多吃的食品之一。但是也因為豆花與豆腐保鮮不易，製作頗需經驗與技巧，經常為大量的人工添加物入侵，應當格外注意。

腐皮是煮熟生豆漿過程之中，撈起凝結在生漿表層的副產物。腐皮的生成過程類似身體把津液送至體表後，在體表同時受熱與空氣時，結聚而成的體表結構。以相似性來說，他對於皮膚的滋養，以及收口的效果，都有一定程度的幫助。腐皮的吃法很多，也是妝點餐桌菜色的要角。至於做成豆干，去水的程度更高，口感其實也更近似於肉質，隱約透露出人體在由精血化成肌肉的步驟過程。豆干雖然還不足以完全代替畜類肉品對於身體的好處，但是對於日常的口味變化來說，效果也是很重要的。豆類製品除了要格外注意人工添加物之外，再來就是要注意基因改造製品的問題。大豆在經過基因改造之後，物性盡失，煮食起來也不見豆類獨有的香氣，光是在風味上就遜色一大截，但是在多重加工以及重度調味之下，一般人往往很難發現。

書籍介紹

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作者：紫林齋主

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Photo Credit：時報文化出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航