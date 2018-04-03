創新點子總是不斷發生，像是結合行動支付及無人載具的科技應用，讓生活充滿無限可能。

Photo Credit: TNL Brand Studio

從2017年開始，經濟部中小企業處的「創新法規沙盒」機制，就是要打開希望之盒，將創新科技團隊所遇到法規問題進行釐清，並先進行實驗，破除那些我們未知的領域，帶動創新服務，讓未來生活充滿希望與便捷！

你現在就有創新應用，但「嚇到吃手手」？！看看「創新法規沙盒」機制該如何提出申請？讓「創新」不因「法規」扼殺未來，其實很簡單！如果你的創新產品或應⽤，遭遇法規適⽤問題；或是你的商業模式很前衛，卻苦無機會進⾏實驗。如果有這樣的情形，就趕快來申請喔！

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懷疑你的創新內容無法實現嗎？當你開發新技術或服務時，會遇到各種的難關，其中如果涉及法規⾯的問題，可能依據不同的產業應⽤，涉及不同的主管機關，需要花費相當⼤的⼼⼒去釐清， 更怕對於未來發展造成違法⾵險。

以2017年已經釐清的案件中，光是與平台經濟有關的就超過三分之一；其中與⺠眾息息相關的案例，如：依法租⾞業者應與消費者共同檢視租賃⾞⾞況，因此可否由消費者⾃⾏透過APP完成租⾞程序就產⽣疑問。

經與主管機關確認後，這樣的經營模式並未違法，業者可放⼼投⼊營運。

這項法規模糊地帶的釐清，大大改變過往汽車租賃模式。以後只要一個手機APP便能到指定地點自行租車，對於民眾來說可是24小時只要有車隨租隨行呢！

詳細公告請參考法規主管機關回函 https://goo.gl/RWsVqF

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你有史上第一例的創新想法！我們有史上第一的服務機制協助你進行創新實驗！「創新法規沙盒」中的「企業新創實驗特例」機制，只要你的創新實驗在明確且安全可控制的條件下，我們就會協調法規主管機關，評估可否讓你的創新進行實驗，透過各部會合作， 減少法規限制、增加創新發展空間。

為了讓你的創新技術好點子早日實現，趕快加入創新法規沙盒案件申請平台。www.sandbox.org.tw，或撥打諮詢專線0800-056476洽詢