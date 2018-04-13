《武士的宗教》：日本禪僧與武士的四個共同點

文：忽滑谷快天（Kaiten Nukariya）

〈日本禪宗史〉

一、禪僧與武士相似

讓我們在此簡短舉出禪宗和日本騎士精神之間的相似性。首先，武士和禪僧兩者都必須經歷嚴格的紀律，忍受困苦而毫無怨言。例如，即使像榮西一樣傑出的禪師，仍心滿意足地活在相當貧窮的狀況下，甚至有的時候 [1] 他和弟子們會好幾天沒有東西可吃。幸運的是，信徒請他們誦經，並贈以兩卷絲綢，可是讓期待晚餐久矣而流涎、飢餓的年輕和尚感到失望的是，因為有個窮人要求榮西幫忙，結果這些絲綢被轉送給了那個人。在斷糧了整個星期後，此時又有另一位窮人來要求榮西給點東西。

這一次，由於沒有任何東西足以表現他豐厚的慈悲心，榮西便將貼在藥師佛圖像背後光輪上的金箔撕下來，送給那個人。原本已經飢腸轆轆，又見到自己崇拜的佛像遭受此種離譜破壞的行為，於是受到飢餓與憤怒雙重打擊的年輕和尚們，這樣地質問榮西說：「師父，對佛教徒來說，破壞佛的圖像，是正確的行為嗎？」榮西立刻回答說：「佛陀甚至願意為受苦的人捨身，又豈在意他的光輪？」這個故事清楚地告訴我們，禪修的第一要務就是自我犧牲。

二、禪僧與武士的安貧之道

其次，所謂的安貧之道是禪僧與武士二者的共同特性。以卑鄙的手段致富，是違反日本騎士精神或武士道規則的。武士寧可餓死也不願活在傷及尊嚴的權宜之計裏。在日本歷史中，有許多事例是，武士即使餓死，也要小心翼翼保存那些為應付不時之需所準備的一百枚金幣；因此有句諺語說：「獵鷹不餵玉米穗，即便牠必須挨餓。」相同地，從古至今，沒有任何例子顯示，有禪僧因使用卑鄙手段而致富。他們寧願以心中的喜悅來面對窮困。在王政復古之前最傑出的禪師風外本高，在他寺院中援助許多學僧。他的能力實在不足以援助這些過多的經常性人數之需。負責食物供給的弟子為此感到非常困擾，因為沒有其他方法能夠應付這求過於供的情況。

因此，有一天，這名弟子建議風外不要再讓新學僧進入寺院。這位禪師沒有回答，只伸出舌頭，說：「現在看我的嘴裏，告訴我，可有舌頭在裏面嗎？」這個困惑的弟子給予肯定的回答。「那你就不必為它操心。只要舌頭還在，我可以品嚐任何的食物。」若說安貧之道，可以被稱為武士和禪僧的特徵之一，是毫不誇張的；因此俗話說：「禪僧守貧無銀錢，真宗門下 [2] 無學問。」

三、禪僧和武士的男子氣概

第三，在行為上，禪僧與武士二者因他們的男子氣概和尊嚴而顯得突出，有時甚至幾近無禮。這有一部份是肇因於他們經歷過嚴格的紀律，另一部份則是基於指導模式。藉著以下由我的朋友鈴木大拙先生所翻譯的故事 [3] 可以體現我們的這一說法：

臨濟義玄 [4] 投身黃檗希運（死於西元八五○年）門下，刻苦修禪，首座和尚認可了他的天份。有一天，首座問他到寺院多久了，臨濟回答說：「三年。」首座說：「可曾接近師父尋求佛法的指導？」臨濟說：「從來沒這樣做過，因為我不知道要問什麼。」「什麼？你可以去找師父，問他佛法大意。」

「依據這個意見，臨濟靠近黃檗而且重複那個問題，然而就在他講完話之前，師父賞他一巴掌。

「臨濟回來之後，長老問這次的面談進行得如何。臨濟說：『在我結束我的問題之前，師父賞我耳光，但我不能掌握其意。長老說：『你必須回去，並且問同樣問題。』當他這樣做之後，他卻從師父那得到同樣的反應。但是臨濟又被鼓勵做第三次嘗試，但結果並沒有改善。

「最後他去找首座，說：『按照你那樣的建議，我試著提出三次問題，但也被打三次耳光。我深感遺憾，由於我的愚蠢，無法理解這一切所隱藏的意義。我應該離開這裏到其他地方去』。首座說：『如果你真想離去，不要忘了去看師父，並向他告別。』

「隨後這位首座立刻去見師父，並說：『那個問您三次佛法大意的年輕新手，是個卓越的傢伙。當他來告別的時候，盡可能親切地好好指導他。經過辛苦的訓練後，將會證明他是一位偉大的師父，就像巨大的樹木，給予世界一個涼爽的庇護所。

「當臨濟來見師父，後者勸他不要到任何地方，而是去找高安大愚，他能夠在信仰上給予指導。

「臨濟來到大愚之處，後者問他從哪裏來。當得知來自黃檗，大愚進一步問他在黃檗門下得到什麼教導。臨濟回答說：『我問了他佛法大意三次，他打我耳光三回。不過我到現在還不能了解我是否有錯。』大愚說：『黃檗這麼老婆心切，為你解決困惑，你竟然跑到這裏來問我你是否有什麼錯。』

「被這樣訓斥後，整個事件的意義突然豁然開朗，臨濟說：『原來黃檗佛法不過如此而已！』（編按：原文為「原來黃檗佛法無多子」）於是大愚抓住他，說：『你這個尿床鬼子，剛才還在問錯在哪裡，現在又說黃檗佛法不過如此而已，這是什麼道理？快說！快說！』臨濟拉起大愚的手臂，在其脅下輕輕觸了三拳。大愚放開臨濟說：『你的師父是黃檗，不關我的事。』

「臨濟離開大愚，回到黃檗之處。黃檗一見到他，大聲說：『傻傢伙！是什麼讓你在這段時間裏像這樣來來去去的？』臨濟說：『這完全是由於您溺愛的善意。』

「在寒暄之後，臨濟站在黃檗身旁，後者問臨濟，這次從哪裏來。臨濟說：『昨天領受和尚的意旨，去參見大愚。我從那裏回來了。』

他述說，被大愚問了更多資訊，以及在那裏所發生的一切經過。

「黃檗說：『只要那傢伙出現在這裏，非痛打他一頓不可！』『不必等他來；現在就打。』臨濟回答說，並且一掌打在師父的背上。

「黃檗呵呵大笑：『這瘋顛漢，敢來這裏捋虎鬚！』臨濟便大喝 [5] 一聲。黃檗回望侍者說：『帶這瘋顛漢去參堂吧。』

四、禪僧與武士的心靈之勇氣與冷靜

第四，眾所皆知，日本的武士以堅定不移的勇氣面對死亡。他永不逃走，和敵人戰至最後。對他而言，被稱為懦夫，是比死亡更大的羞辱。有一件和無學祖元有關的事件，發生在他接受執權北條時宗 [6] 邀請，在一二八○年到達日本之前。無學祖元對於禪僧與日本的武士有多麼相似做了很好的說明。該事件發生在中國，當時入侵的元軍將恐怖氣氛擴散至全國各地。一些野蠻人跨越了溫州州界，侵入祖元所在的能仁寺，並威脅要將他斬首。祖元鎮定地坐下，準備好面對他的命運，並做了以下這首詩：

乾坤孤筇卓無地，喜得入空法亦空；

珍重大元三尺劍，電光影裏斬春風。

這使我們想起僧肇 [7]，他在流浪漢的刀下，瀕死之前，以下面幾行文字表達他的情感：

四大元無主，五陰本來空；

將頭臨白刃，猶似斬春風。

野蠻人因祖元這種平靜的決心與威嚴而感動，理所當然認為他是個不平凡的人物，所以離開寺院，沒有對他造成任何傷害。

註釋

[1] 這一事件見於道元所著《正法眼藏隨聞記》。

[2] 屬於淨土真宗，一般門徒都很富有。

[3] 《巴利聖典學會雜誌》，一九○六─一九○七。

[4] 臨濟義玄，臨濟宗的創始人。

[5] 在臨濟之後，頻頻為禪師所用。

[6] 北條時宗，大膽的政治人物和軍人，從一二六四至一二八三年，是日本真正的統治者。

[7] 僧肇，此人並非純粹的禪師，而是鳩摩羅什的弟子，三論宗的先驅人物。這是一個最顯著的證據，禪，尤其是臨濟宗，的確受到鳩摩羅什及其弟子的影響。有關軼事的細節，參見《五燈會元》。

書籍介紹

本文摘錄自《武士的宗教：中國與日本的禪學》，暖暖書屋出版

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作者：忽滑谷快天（Kaiten Nukariya）

譯者：林錚顗

本書出版於1913年，比鈴木大拙的英文成名作《禪學隨筆》更早，是第一本向西方世界介紹東方禪學的書籍。由於新渡戶稻造在1899年以英文出版《武士道》，廣受西方矚目，忽滑谷快天依循同樣的方法，以英文向西方介紹禪學思想。

禪宗之所以稱作「武士的宗教」，是由於禪學引進日本時，正值貴族沒落、武人政權崛起，但對這些既粗魯又單純的武士階級而言，以天台和真言為代表的哲學性佛教教義，實在太過複雜。於是他們在禪的思想中，發現了某些與武士本性相近、符合武士道的精神，如忠誠、智慧、勇氣、紀律和不畏生死等。能幹的統治者，甚至注意到禪還有利於管理，後來更運用於下層階級人士的教育。此後，禪更透過文學、美術、茶道、烹飪、園藝、建築，影響逐漸擴及皇室與平民，滲入日本人生活的每個細節中。

禪是完全自由的，不受舊教條、死教義、過去刻板的慣例束縛，而是一種我們內在的信念與領悟，其方式既非口傳，亦非文字，而是以心傳心，這種方式至今未變。禪經所寫的都是既簡單又熟悉的事實，如此單純又熟悉地存在日常生活當中，我們卻習而不察。禪把每天的現實生活當作啟發，也從不依賴佛經的權威，認為信仰必須從日常生活中去領會。禪師從不以解釋或論證的手段來指導學生，而是鼓勵他們自己參禪以解決問題，像「何謂佛？」「何謂自我？」「祖師西來意？」「何謂生與死？」「何謂心的本質？」。禪認為一切有情眾生皆具佛性，也就是開悟意識，這是人類的真我、指導原則、禪所稱的本來面目。

本書細述中國和日本禪宗的整個發展脈絡、歷史上知名的禪師所諄諄教誨的禪宗教義，以及有名的禪宗思想問答，有許多豐富的細節和極為深入淺出的概念。

Photo Credit: 暖暖書屋

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航