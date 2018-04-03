核四核二都有風險，皆應邁入歷史終結

文：崔愫欣（綠色公民行動聯盟秘書長）

核二廠2號機27日才在爭議中剛啟動，不料隔天下午13時25分竟然就因故緊急停機，必須查明原因後才能重新啟動，重演上回大修後就出事的意外，而且這兩次事故都是發生在原能會審查核准、台電拍胸脯保證不會有問題之後，結果卻如此荒腔走板！

核電沒有所謂百分百的安全無虞，要說核電在機械運作、人為操作上沒有任何風險，已經是沒有人相信的神話，核電風險不分新舊，應讓台灣早日脫離核電威脅，但至今擁核派仍無法放手，要推動擁核公投，甚至誤導民眾以核四來換核二，實為一種事實錯亂的期待。

便宜行事重啟核二，責任誰負？

2016年5月16日，核二廠2號機大修後初次併聯，也是依法通過原能會的「安全審查」，卻在通過審查後只啟動約35分鐘就發生意外事件，全國廢核行動平台召開記者會再三質疑，反對核二在未追究責任、釐清安全問題前草率啟動，表示「若於再啟動後再次發生意外，甚至造成人民生命財產的損失，審查人員與主管應負何種責任？」言猶在耳，隨即就再度發生緊急停機。即便把反應爐自動緊急停機認定為一種保護機制，但如果真的發生更嚴重意外，導致反應爐無法停機，也不會有時間讓網民爭論要核二還是核四了。

核二廠2號機僅剩不到四年的期間就要除役，卻在最後運轉階段引發社會不安，從2016年至今停機600多天，並非是因為非核家園的訴求，而是因老舊設備發生意外、管理維護不當而不得不停機。前行政院長林全尚知道不可輕易重啟，賴清德院長上任卻急著便宜行事啟動核二，回頭擁抱傳統核煤能源，拖延能源改革前進的腳步，嚴重傷害民間社會對於非核政策的信任。如今再次在通過安全審查後緊急停機，試問要如何向大眾交代？賴院長應負起政治責任，嚴加追究台電與原能會事前審查作業的缺失與相關主管失職行為，並檢討核二2號機啟動的決策問題。

從社會大眾的角度來思考，當通過專家與管制單位號稱嚴密的「安全檢查」，卻仍無法保證安全，要怎麼相信核電體制的安全保證？我們必須嚴肅地提醒執政者，核二2號機是否該再次啟動，最優先該被考量的因素只能是安全與否。

核四無可期待，能源極需轉型

核電不該再是未來的能源選項，不論是已即將屆滿除役的核二，還是始終蓋不好的核四。事實上，核四絕非比較新或比較好的電廠，如果大家還記得，核四十多年來工程進度不斷延宕，預算不斷追加，最後一號機無法通過測試，引發軒然大波，光是從2007至2013年之間，官方紀錄上就有17件重大違規事件、46件一般違規事件，罰款高達2290萬元，發生三大嚴重公安事件：自行變更設計，未經正常審核程序、三次淹水事件，核電廠變泡水廠、測試期間發生全黑事故長達28小時等等，是風險與弊病更大的拼裝電廠。

更何況，核四2號機根本未蓋完，當年為了1號機的設備問題，將2號機可拆除的設備都拆到一號機安裝，根本離可以啟用還遠得很，是一個還要再追加數百億也不知道蓋不蓋得起來的錢坑，在現在這個階段忽略核四的黑歷史，是核電集團刻意誤導大眾、模糊焦點的騙局。

Photo Credit: Toach japan @ Flickr CC BY SA 3.0

不管在美、德、日、法等國家，核電佔比都正在衰退中，不論核電集團如何做最後的反撲，再生能源急速成長已是鐵一般的事實，未來更難以逆轉。

面對這兩三年的轉型過渡期，民間希望政府應該要貫徹非核減煤轉型的精神，政府如遇電力調度與管理上的挑戰，應該優先推動核電與燃煤發電之外的選項來面對問題，供給端的投資也應以光電、地熱與風能為解決方案，搭配將會越來越便宜的各類儲能與智慧電網，增加綠色乾淨能源的靈活調度能力。

尤其，在用電需求端更應強化，諸如尖峰時間削峰填谷與擴大需量反應、結合資通訊技術來協助不同用電部門提升能源效率，才能拋棄舊有集中式大型電廠的調度邏輯，這些該做而未作的重要工作，也才是未來能源轉型下，新形態電力調度系統真正需要的真正挑戰與關鍵能力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：彭振宣