宜蘭民主運動為何唾棄促轉會主委黃煌雄？

作者：張文隆（台灣史研究者，著作包括《郭雨新評傳》、《刺蔣：鄭自才回憶錄》）

1981年10月第七屆省議員選舉截止登記，宜蘭縣應選兩名，登記五名：陳泊汾、官來壽（國民黨）、張川田、游錫堃、張文鵠（無黨籍）。12月選舉結果：游錫堃以41,631票（僅以贏國民黨對手七百多票險勝）為黨外搶下一席省議員，張川田則以29,215票落選。

按理說，林義雄被捕後，延續自郭雨新以來黨外一席省議員香火至關重要。為何當時身負選舉操盤手的立法委員黃煌雄採取冒進政策，硬要推出兩個候選人，他的內心在盤算什麼？且聽民主前輩說分明：「黃煌雄想要消滅郭雨新在宜蘭的力量，俗話說『尊賢啟後』——前輩我們要去尊重他，晚輩我們要去提拔他。但是黃煌雄這個人內心中，沒樹根、沒樹頭，他想說：『郭雨新在我心目中算什麼東西？』」

游錫堃是我們黨外自郭雨新一脈相傳下來的，黃煌雄想將郭雨新的根斬斷，就另外去提名張川田出來。這要怎麼辦？宜蘭縣省議員名額才兩席，國民黨這兩個候選人都是現任的，黨外要當選一席就很拼了！」

從宜蘭民主前輩更廣泛的訪談裡，我們對黃煌雄的內心世界有更完整的輪廓。綜合歸納如下：

第一，他意圖利用蔣渭水，從而斬斷郭雨新在宜蘭打下的根基。當時黃煌雄每次上台演講，總離不開蔣渭水；對於郭雨新的貢獻卻隻字不提。更別說會提到林義雄的貢獻了！即使郭雨新時代的元老重臣一再勸告他，他卻是依然故我，這是宜蘭黨外正統傳承勢力對他非常感冒的地方。

第二，藉著時任省議員的林義雄之幫助，他才能選上立法委員。結果美麗島事件後，宜蘭民主前輩一直敦促他在立法院提案為林義雄平反，但他卻始終不願有所作為。一直到游錫堃選上省議員，游錫堃才在省議會為林義雄提案。

第三，講到國民黨，黃煌雄心裡是嚇得不得了，根本沒有能力帶領宜蘭黨外團隊對抗國民黨！但他又囂張地誇口說，宜蘭縣的大小選舉，都必須經過他這一關同意才行！宜蘭民主前輩給他的評論是：「將帥無膽，害死兵馬！」

第四，黃煌雄既不尊重郭雨新、也不感謝林義雄、更瞧不起郭雨新與林義雄的老戰友。他打的算盤，其實是在宜蘭另立和國民黨妥協的黨外勢力，終於致使宜蘭黨外正統傳承勢力唾棄他。

林義雄曾如此回憶自己參政的過程：「以前在宜蘭參與黨外的，沒人敢出來選舉，他們要找一個人出來參選，跟國民黨對抗，不久那個人又不敢了，縮回去或者被搓湯圓。對郭雨新先生的伙伴來說，他們很討厭這種人。我不這樣，當郭先生帶我拜訪他們，郭先生說：『林律師下次有可能出來選舉。』就有人開門見山問：『你說一說，會不會就沒了！』我答：『不會！我說話就是這樣——要就要，不要就不要！』郭先生的老朋友，因為他介紹的緣故，對我接受得很快。我也很用心跟他們在一起，因為我覺得他們很可愛、理想性很高，和一般很冷漠的知識份子不一樣。我自己本身和他們在一起覺得很爽快，很愛跟他們在一起，所以很快就和他們變成好朋友了。這其實沒什麼特別的方法，就是誠心、尊重、感情和正經表現，他們就是重視這些，他們不重視金錢。」

走筆至此，我們就不難理解宜蘭民主運動為何唾棄黃煌雄？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航