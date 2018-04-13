朱利安許納貝如何在《潛水鐘與蝴蝶》貫徹他的美學？

文：大衛・薩利（David Salle）

朱利安・許納貝（JULIAN SCHNABEL，1951-）

The Camera Blinks（攝影機眨眼睛）

早在1941年，奧森・威爾斯（Orson Welles）憑藉《大國民》（Citizen Kane）把自己打造成天才之後，他就開始實驗一些電影技巧，目的是要提高觀眾的覺察力，讓他們意識到講故事的人和被講述的故事之間的關係。這種關係就是電影的基礎所在，你可在威爾斯1938年的一部電影裡看到他怎麼玩弄這種關係，那部電影是《大國民》的前身，知道的人不多，片名是《詹森的信》（Too Much Johnson）。在這部沒有發行的電影裡，威爾斯以創新手法運用手持攝影機，企圖將電影製作的現象學式核心困境暴露出來。你如何一方面讓觀眾意識到電影裡的現實是假造的，同時又讓他們的情緒隨著故事起伏。

在《大國民》這部大躍進裡，威爾斯進一步探索，利用攝影機與生俱來的不穩定視角，讓觀眾更加意識到角色的心理狀態，在銀幕上創造一種流暢、複雜如文學的內在生活。威爾斯連同電影攝影師葛里格・托蘭（Gregg Toland）一起把攝影機從固定視角中解放出來，傳達出思想和情感世界的感受。他們不只是從某一角色的視角來拍攝某一場景，他們還讓攝影機靠自己的力量成為一個具有主觀意志的玩家，有時會受剛萌芽的感情或純粹的感官給驅動。令人驚訝的是，1940年代的好萊塢電影人並沒採納威爾斯的種種創新。克勞迪雅・羅斯・皮爾朋特（Claudia Roth Pierpont）在《紐約客》的一篇文章裡提到，甚至連跟托蘭合作過的導演，像是威廉・惠勒（William Wyler）、霍華・霍克斯（Howard Hawks）和喬治・庫克（George Cukor），也無意在威爾斯開啟的領土上拓展。

到了1950年代末，終於有另一批電影人開始運用由威爾斯洞察到的一整套視覺可能性，這些人包括約翰・卡薩維蒂（John Cassavetes）、馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese），還有後來的保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）。在另一個平行的軌道上，有一群前衛傳統深厚的影片工作者把電影當成偏離敘事慣例的個人詩學。這類所謂的地下電影，在定義上是屬於藝術掛的，而且似乎和它的商業對照組沒什麼關係，雖然一些先鋒派的好萊塢導演曾經採用它的技巧。（腦海中浮現約翰・史勒辛格〔John Schlesinger〕1969年的電影《午夜牛郎》〔Midnight Cowboy〕。）

花了好幾十年的時間，最後終於由一位在法國工作的美國畫家，把威爾斯在主觀式電影（subjective cinema）上實驗出來的種種許諾完整傳遞出來。朱利安・許納貝（Julian Schnabel）在2007年的電影《潛水鐘與蝴蝶》（The Diving Bell and the Butterfly）裡，成功把他從瑪雅・黛倫（Maya Deren）、史坦・布拉克哈格（Stan Brakhage）、米哈伊・卡拉托佐夫（Mikhail Kalatozov）和安德烈・塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）這些前衛導演那裡傳承下來的美學，與一種使人滿足的情感敘事熔接起來。這部電影的結構是一名無法講話的男主角與他善解人意（和美麗）的女性詮釋者的一連串交會，描繪一名男子如何度過人生的最後階段，連帶將整部電影投入一種解放和主觀的電影製作。

現在看起來似乎有點奇怪，但是「主觀性」和「感性」這類詞彙在1970年代中期到後期的藝術裡，注定是跟「酷」字沾不上邊；那時候，藝術作品必須看起來像是可驗證的命題，藝術家則被視為某種哲學工人，屬於視覺藝術分部，這些人得費盡苦心不在成品上留下太多指紋。在這段時期，若有藝術家堅持把他或她的主觀性擺在第一位，會被視為異端。誰想冒險被冠上任意武斷的罪名？當朱利安和其他年齡相仿的藝術家在1970年代末嶄露頭角，並聽到布朗克斯區（Bronx）為一整代觀念主義的貧血信徒坐在會滲水的教條竹筏上緩緩漂向大海而大聲喝采時，局勢開始有了改變。1978年，朱利安領著大家一塊往前衝，他拿槌子敲碎一箱瓷器，用那些碎片黏在畫板上，替他的畫作打底。相信我，那驚天一槌響徹迴盪在整個西百老匯。那些早期的碎盤畫在當時是不被允許的，它們代表了孤注一擲的膽量，願意把一切都押在一項自發性的決定之上。

這些作品，以及接下來以歌舞伎為背景的畫作，完全是以朱利安個人的感性為根基，別無其他依據，因而構成反叛。這些畫作也是關於某樣東西；它們為聖愚（holy fools）歡呼，並以它們的主題和執行，呈現出受難與救贖的形象；它們既是關於人類的脆弱，也是關藝術的成功，兩者不分軒輊。包含在它們血脈裡的原始脆弱和柔軟易感，有時會被它們的張牙舞爪和虛張聲勢給模糊掉。

電影《潛水鐘與蝴蝶》是改編自尚・多明尼克・鮑比（Jean-Dominique Bauby）的回憶錄，他是法國《Elle》雜誌的編輯，四十三歲時因為一次嚴重中風而癱瘓，變成「閉鎖」（locked-in）症候群的患者。這部電影需要朱利安發揮他身為一名活在當下的藝術家的才華，為無數的感覺印象創造出可劃上等號的電影版本；基本上，他是在為鮑比的意識進行視覺翻譯，就好像它正看著自己成形。電影前段，鮑比的右眼因為縫合無法看東西，事件的輪轉在鏡頭的單目視野與主角的單眼視覺之間一一呼應，合乎邏輯又充滿戲劇張力。但電影的意識逐漸擴張，把我們全都含括進去，最後甚至達到罕見的成就：用電影手法隱喻了所有的人類關係，以及意識本身的細緻、尖刻與直切。

關於受創之人的電影，必然會包含這樣一幕場景，導演試圖讓我們與主角產生連結，感受到他努力掙扎想要重新拾回某種失去的能力——比方走路、說話，或寫出一個句子。但是這些場景，這類電影，幾乎不曾奏效。除了亞瑟・潘（Arthur Penn）1962年的傑作《海倫凱勒》（The Miracle Worker）之外，《潛水鐘與蝴蝶》是這類電影當中唯一一部讓我感覺到我真的參與了主角的掙扎。由瑪麗・喬絲・克魯茲（Marie-Josée Croze）飾演的語言治療師亨麗埃特（Henriette），是個活力充沛的女人，她為鮑比設計了一種「說話」方式，治療師唸誦字母表，當她唸到對的字母時，亨利就眨一下還能動的那隻眼睛。

朱利安用充滿耐心的鏡頭讓我們即時等速地參與鮑比和亨麗埃特建構文句的過程，一次一個字母，重新把他和世界連結起來，並在最終拼寫出他的那本書。我們跟他的照護者還有席琳（他小孩的母親，但不是他的畢生之愛）一樣，掌握了這套溝通系統之後，也出於本能地搶著串聯字母拼出他的下一個字。這是一種奇怪的對話；鮑比的「聲音」從他的對話者口中說出，這種傳遞是如此引人入勝、懸引目光，我甚至都忘了我不會說法文。

隨著這些語言課的進展，我們體驗到一個人如何利用最容易消逝卻也最有彈性的工具重新建構他的世界，這種感覺讓人振奮。這部電影用它奢侈揮霍的攝影技術和自由聯想的剪接，呼應了這種振奮。當電影進行到二十分鐘左右，我們第一次看到鮑比視野之「外」的景象時，我們居然想都沒想就認為我們正在看的就是鮑比正在看的，我們多少還停留在他的感知指揮鏈裡。一切都在他的內部——即便是他外部的東西。一種好不容易終於把意義從象徵隔絕的潛水鐘裡拯救出來的感覺瀰漫著。但不只如此。生命是由一個時刻接著一個時刻建立起來，這種短暫的本質與愛慾的頑強力量以及家族的紐帶彼此共存，才是這部電影真正的成就。鮑比算是某種風格仲裁者，而這部電影則是洞澈地描繪出一位審美家和美之間那令人心碎的本質；鮑比的世界因為電影的光線處理而瀰漫著一種詩意、感性的甜美。這種濃烈之美與不可避免的悲劇敘事的苦甜並置，也是朱利安畫作的核心所在。

當我在腦中重播這部電影時，一直浮跳出來的影像，是飾演席琳的艾曼紐・塞妮葉（Emmanuelle Seigner）凝視鏡頭的那一幕，鏡頭是攝影機的眼睛，也是鮑比的單眼視野。她的金黃瀏海略略遮住她無限悲傷的雙眸，側光打在她臉上，凸顯出翻飛的秀髮；宛如戴上一輪光圈。用大量光線打在她的金黃頭顱上，彷彿有人正在幫她畫畫似的，這種建構形象的方式，是朱利安做為電影導演的典型風格。攝影，無論是動態的或靜止的，都是光的紀錄；人們都說，偉大的攝影師都是用光作畫。

在朱利安的碎盤畫上，瓷器碎片是用來盛載那些為肖像主角重建容貌的記號。成果最好的時候，這些作品既不是裝飾也不是純粹的場景；反之，它們有一種我們看著事物逐漸成形的清新感。這種特質是在訴說那隻觀看之眼的現象學，以及對形式的追尋。同樣的，在那部電影的攝影鏡頭裡，朱利安不僅是透過攝影機和主角彼此呼應的單眼凝視來重建鮑比的視野，他還像運用碎盤子那樣，自由地運用電影的素材。商業電影是一種倔強的媒材。雖然攝影機可以即時記錄下翻飛窗簾上每一秒的光影變化，但是要在電影場景的環境中讓這些感覺定位，確實是相當困難，這也讓朱利安的成就顯得更加難能可貴。

和同世代的其他畫家一樣，朱利安的美學一直是根植於一種令人驚喜的影像並置，以及把影像和純形式視為相同光譜的一部分。他的作品真正與眾不同之處，是他運用一種破碎的、需要繁重的體力要求的表面，注入他的自由聯想風格，和一種堅持繪畫材料性的閃爍、試驗特質。我們可以感覺到，同樣的美學也在他的電影裡跳動；《潛水鐘》也閃爍著，而穿過窗戶射灑進來、讓鮑比的窗簾閃閃發亮的華美光線，正是藝術家的材料。主觀性的經驗和敘事就這樣結合在這部電影苦澀又甘美的凝視之中。

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書籍介紹

本文摘錄自《當代藝術，如何看：藝術家觀點，帶你看懂作品》，原點出版

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作者：大衛・薩利（David Salle）

譯者：吳莉君

吃車子是藝術嗎？面對觀念藝術，繪畫究竟太傳統，抑或更凸顯其獨有唯一性，仍具突破空間？複製品、模仿作，與原作有差別嗎？為什麼我們對某些藝術有似曾相識的感覺？對被評論的藝術家來說，是否認同藝評人的專家眼力？當我們欣賞一件當代作品時，要如何看出好壞？普普藝術大師李奇登斯坦，私底下如何評價自己的作品？他的作品，如何的「很不」安迪˙沃荷？市場價格等於藝術價值嗎？藝術家Jeff Koons被諷刺媚俗，他的作品是否只是譁眾取寵？與英國藝術家Hirst比起來，在話題之外，誰的藝術性耐久？這些似是而非，似非而是的疑問，該怎麼說，怎麼想？

關於這些思考，作者歷經了四十年的寫作摸索。從1975年初到紐約，用寫作支付房租，到1980、1990年代，改以一種懶人版的書寫形式進行採訪。最後，他採用最老派的方式，不採訪，純粹獨立書寫。「我發現，書寫可以幫助我理解對某件事情的真正想法，最後變成一種習慣，很難戒除。」

本書的架構分為四部分：「如何為想法賦予形式」、「當個藝術家」、「世間藝術」和「教學與論戰」。

最後一篇也可稱為「給年輕藝術家的建議」，包含一些可在課堂上或私下進行的習作。設計這些習作的目的，期待讀者從自身的連結、描述和類比中找到樂趣，帶領「一般讀者」摸清藝術家心思，不需太多專業配備，就可抵達藝術意義的核心。

Photo Credit: 原點出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航