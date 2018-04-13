藝術不是在比人氣：藝術家不需要相信群眾的智慧

文：大衛・薩利（David Salle）

藝術不是比人氣（Art Is Not a Popularity Contest）

A Commencement Address given at New York Academy of Art, 2011（2011年紐約藝術學院畢業演講）

我像個頑皮鬼、門外漢，想敲開藝術殿堂的大門，那好像才是昨天的事。我不記得當初到底是怎麼被邀請進去的。總之，光陰似箭。現在，我站在這裡。

我想，這麼說是很合理的，失敗是美國文化的最後禁忌，但是在藝術這個脈絡裡，成功和失敗到底是什麼意思呢？這兩個極端其實只是感受問題，對藝術家而言，創作出美學上的成功作品，也就是靠作品自己的力量贏得的成功，和大受歡迎的成功，是兩回事——至少以前是兩回事。不過現在的情況似乎有點混淆。也許只是因為我的感性有點神經質的關係，高貴的失敗（noble failure）這個想法，一直很吸引我；雖然明知會失敗，但努力去思考、研究和計畫，還是會讓人感到興奮。不過今日，這種高貴的失敗似乎不再盛行；事實上，在異化英雄拿到解雇書的同時，它大概就被時尚淘汰了。既然身為異化者沒什麼好光榮，那麼失敗的意義自然也就變了調。當一度主導藝術圈的形式主義霸權崩潰之後，人們開始想要一種比較好進入也比較好溝通的藝術——也就是比較通俗流行的藝術。藝術必須更會溝通——也就是說，它必須在文化市場上自食其力。那些希望當代藝術更有視覺性和更具親和力的人，終於能得償夙願。這很好，甚至很棒——但它得付出代價。

我第一次展出作品時，藝術家這個觀念在圈外人眼中，是一種會讓某些人興奮其他人惱火的新鮮玩意兒。不管對這個議題有何立場，下面這個事實都沒有爭論：今天的藝術觀眾已呈指數倍增，結果之一，就是藝術和娛樂之間的差別未必總能說清。這有多重要，我不知道；或者該說，它的重要性因人而異。儘管如此，提到藝術時，我們最好謹記，不管你如何衡量，人氣和品質之間未必有明確的關係。有時，最有人氣的藝術也是最棒的藝術，但那不是你能指望的。人氣在藝術裡就跟在政治裡差不多：是一個簡單訊息無限重複的結果。

有些人似乎覺得，如果藝術家跟金錢和媒體有接觸，就會變得太有彈性而無法堅守自己的價值，因為流行文化的誘惑太過強大，無法抵抗。這想法很蠢；如果你是個藝術家，這些事情並不會改變你的作為，如果你不是藝術家，市場的變化無常也不會有什麼不同。我堅信，藝術可以持續傳遞一些比流行文化更持久的訊息，我希望永遠不要失去這個信念。雖然藝術界的公眾有了改變，但對藝術家而言，事情並沒太大變化。大多數時候，我依然是待在工作室裡，一個人，而我的其他生活也都是工作室的延續。如果你知道藝術家的形象和他們在工作室裡實際做的事落差有多大，你可能會瘋掉。

我們的核心信念之一，就是藝術不是在比人氣。我的朋友艾瑞克・費斯卡（Eric Fischl）最近出版了一本回憶錄，我們可以用他的書當做起點，談談該如何界定我們和這個嶄新、遼闊又矛盾的藝術界的關係。艾瑞克的書毫不保留，赤裸裸地敘述藝術家如何努力掙扎，想要找到身為畫家的原真聲音，混合了成長小說的敘事。他也分享了他對其他藝術家作品的看法，大膽打破藝術家不能在書寫作品裡批評其他藝術家的不成文規定。當然，私底下所有藝術家都會這麼做。

事實上，藝術家的聊天內容不外下面這三種：一是抱怨藝評家，二是狠批其他藝術家，三是房地產。我希望你們不要變成這樣，但你會發現很難抵抗。艾瑞克本著誠實和自省的要求，公開寫出他對傑夫・昆斯和達米安・赫斯特（Damien Hirst）這類藝術家的懷疑和偶爾的蔑視，雖然承認他們積極進取，但也詆毀他們的化約主義和閃閃發亮的演藝事業。圍繞在這類作品四周那種既成事實的趾高氣昂本來很有誘惑力，再加上一堆合約、金錢和文化推力把這類作品捧得更高，甚至得到大眾認可，在這種情況下，一位藝術家要公開說出「我不認為這有多了不起」，確實需要勇氣。無論你同不同意他的看法，艾瑞克確實敢跟成功爭辯，這很值得我們尊敬。

這跟此時此地的我們有什麼關係呢？也許只有這點：藝術家不需要相信群眾的智慧。另一方面，藝術家也很容易隱藏自己的缺點，只要把群眾決定膜拜的管他真神假神全都一筆抹煞就可以了。對某些脾性的藝術家而言，用「不值一顧」為理由來打發掉一大票藝術，實在太容易了，我們應該想辦法避開這種「我們vs他們」的陷阱。我不同意艾瑞克對昆斯作品的評價，但這不是重點；重點是，昆斯的作品已經變成一種文化指標，漠視它會像是故意裝傻。

這種多元化的擴張對你們代表什麼意思，答案很簡單：歷史上從來沒有這麼多事情可以打著藝術的名號成為可能。這是你們得面對的悖論：一方面，這裡有嚴格的參與規則；另一方面，只要你能成功過關，什麼都是有效的。當代藝術依然是一個彈性十足的脈絡。不管你是編舞家、文化民族學家、哲學家、時尚設計師、科技發明家或平凡的自學怪胎，藝術界都會以它慷慨的平等主義張開雙臂歡迎你，甚至因為你的與眾不同而為你歌頌。這裡永遠會有你的一席之地。於是我們看到，世界各地有越來越多人以藝術家自居，做著更為極端、聳動和偶爾讓人眼睛一亮的東西。這很好，但這也意味著，身為年輕藝術家，你們的競爭之路只會越來越難走。如果誰都可以當藝術家，那你們的地盤在哪裡呢？也許這就是人類注定要走的演化之路。誰知道呢？不過就眼下而言，讓我們承認，暫時不會有另一個安迪・沃荷，年輕藝術家不必再去申請這個職缺了。

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往後退個幾步，我們會在藝術學校這個主題裡看到自己。藝術學校就跟所有學校一樣，甚至更典型。那是某種虛構，讓我們看不到現實的重重挑戰。無論你對自己正打算進入的這個世界有什麼期待，一個簡單的事實是：沒有人在那裡等你坐上受人尊敬的創作者那一桌。甚至沒有人在那裡等你坐上工作室助手的位置。沒有任何人等著你，句點。你將從一個人們會定期根據你做了什麼和你是誰來回應你的環境，走到一個就算你大聲喊恐怕也聽不到應答的世界。那裡好像連回音都沒有。這種轉變的劇烈程度，是你想像不到的，而這將測試你的內在力量，以及你想當藝術家的慾望有多強。你們很可能會過得不太好——不管怎樣，都不會有輕鬆自在的感覺。

在這同時，今日的文化有個強大的力量，可以讓你的聲音比以往更容易被聽見。雖然華麗藝廊的紅絨後面依然是由冷漠掌權，但我們的文化，特別是藝術文化，正在大筆投資由年輕人製作、搭建或再現的任何東西。這幾乎是一種詩意的矛盾。一方面，沒人等著擁抱你，為你全力綻放的獨特、微妙感性喝采；但另一方面，每個人又都急著想看到下一個新事物是什麼。這是一種精神分裂的混雜：「別打電話給我們，我們會打給你」和「你能給我們什麼，你對年輕人有興趣嗎？！」

今天，人們普遍相信年輕的力量，認為它能把世界導正，不僅能讓我們恢復生氣，還能拯救我們，解放我們，這種信念可以讓年輕藝術家從中獲利。但要牢記，當下一代帶著略為不同的想法出現時，這種幸福的狀態就會消失，不過在那之前，你們確實有個機會可以把談話的焦點拉到你們身上。人們會認為你們擁有神諭般的力量，可以讓你們透視未來，將大量的感性和趨勢注入未來的新感性裡。這很讓人興奮，你們當中有些人會趕上浪頭，利用它的力量來衝刺自己的才華，創造出一些具有持久價值的東西。不過，這過程也有不好的一面，雖然你們有可能成為一個預兆，那恐怕也就是一個預兆，不太有辦法超越。

簡單回顧一下歷史。我是加州藝術學院1975年畢業的，雖然我們那班當時並不知道，但是稱霸幾十年並得到《藝術論壇》和所謂的先進美術館支持擁護的形式主義和低限主義藝術，當時已快走到盡頭。差不多在1974年左右，我偶然間聽到有人問詩人評論家大衛・安廷（David Antin）：「過去這些年來你都在做些什麼？」他回答：「等低限主義死掉。」當時，我們很多人都在做這件事，而且看起來還要等上很久。這個清楚的權力結構曾主導了紐約藝壇，還擴張成國際霸權長達好幾年的時間，用一種狹隘、排外、階層和孤立的態度運作。支撐這種美學工程的哲學脾性，相信形式會不斷進步；他們宣揚烏托邦的願景，但手段卻是威權式的。

如果你是那五、六個被接受的藝術家之一，那很棒，但如果你沒被選中，下場就很悲慘。經過很長一段時間，這個結構才出現衰微的徵象，但徵象一開，崩潰的速度就不可收拾。這個結構的碎裂，正好跟來自地底的轟隆聲一起作響，女性主義、同志運動和新的社會哲學，攜手改變了藝術以外的世界。這是全球化的開端，由普及且可以負擔的空中旅行促成，伴隨著新一波更遼闊的移民浪潮，最後，原本筋疲力竭的藝術經濟，居然弔詭地打開大門，歡迎各式各樣的另類行為。就算我們無法靠藝術維生，但可以做得很開心，管它是什麼。

有個東西是從十四世紀傳下來的，也許是歷史上最早的藝評。但丁在《神曲》裡寫道：「契馬布耶（Cimabue）堅守自己的陣地——直到喬托（Giotto）出現，讓他相形見絀。」這可以是《紐約觀察家》（New York Observer）的一篇貼文或一則報導。身為藝術家就意味會有藝評家，而學習如何如何當個藝術家，有部分就是學習如何用某種程度的優雅和鎮靜接受這個事實：有些人會利用你們去推展他們自己論述和議程。當你們把作品送進這世界，你們就提供了一個可供詆毀的文化符號，它的有效性就可受到質疑。對我們這些欠缺佛陀修養的人，可能得花上好幾年的時間，才能克服人類的天性，不去挑戰那些詆毀我們創作成果的人，因為那只會浪費時間。

遇到任何藝評家時，簡單說句「謝謝」，反而能得到更多：謝謝你讓我有機會更了解我的作品，並因此更了解我自己。藝術家和藝評家這種與生俱來的勢不兩立，是跟藝評家的基本方向有關。就像亞里斯多德說的：「藝術是和生產有關。」最簡單說法就是，藝術家是在他或她可以直接控制的範圍內創作藝術——而且，相信我，不管你的工作場所有多寬敞、多遼闊，這都是一個微世界。藝術家的世界就是美學版的自產自銷，要求每樣東西都必須是自家生產的。藝評家則剛好相反，他們對藝術採取宏觀的看法，還會從更大的文化脈絡評價藝術；這種觀點就算不是報章雜誌和大眾本身所要求的，至少也是他們鼓勵的。

自從有了現代主義，我們就被理論包圍，而理論則是由變幻莫測的時尚所塑造。今天那些看起來好像充滿意義和訊息的流行話和術語，像是「認同」、「挪用」、「性別政治」之類的，都是流行的一部分，十幾二十年前根本沒人會用。就像現在沒有人會用1950年代常常聽到的「存在主義危機」或「面對空無」之類的說法，現在的流行術語將來也會被其他字詞取代。這又歸結到我們藝術家想要訴說哪種有關自己的故事；從1920年代初的相對論物理學，1930年代促成超現實象徵主義的佛洛伊德和潛意識理論，1940年代促成形式主義、法蘭克福學派和阿多諾（Theodor Adorno）的馬克思理論，1960年代的美國低限主義、結構主義、後結構主義和法國的情境主義，到梅洛龐蒂（Merleau-Ponty）的現象學還有班雅明（Walter Benjamin）對獨一物件的批判等——現代藝術總是渴望有哲學、理論和語言的表達當成骨架，讓非語言的視覺現象可以吊掛上去。倘若解讀某樣事物可以幫助你前進，可以解放你，讓你擺脫一成不變的思考和習慣，這是好事。然而，因為藝術家總是充滿焦慮和不確定感，倘若理論和哲學非但沒有解放而是束縛了想像力，結果將會適得其反。

當我聽到藝術家說出「這件作品是關於⋯⋯」時，我的心就會往下沉。我一直覺得意圖（intentionality）被⋯⋯高估了——不是說它不重要，而是它被過度強調，而且藝術學校鼓勵這種做法。1980和1990年代，經常有藝評家會問我：「為什要用繪畫做這個？」我覺得這是問錯問題，因為這問題預設你選擇繪畫，想用它來描繪某個想法。我不認為你使用的媒材會界定藝術的性格，就像書寫的形式或類型無法界定作家提供給我們的內容？當然，有些人迫不及待想要進入未知的領域，但我們大多數人並不會去問小說家：「你為什麼還在寫小說？」藝術表現的東西跟特定媒材確實有某種程度的關聯，但實際上，創作藝術並不是從菜單裡點菜。這聽起來可能有點奇怪，或許也無法套用在每個人身上，但確實有這種情況，是媒材和主題挑選了藝術家，而非反過來。

要如何辨認新範式，如果有力能辨認，這真的很重要嗎？該如何學習真正的觀看之道呢？我認為有個不錯的做法，就是當你們觀看任何東西時，試著留意你們對它的真正想法究竟是什麼——這個答案往往會和你們原本的設想不同。我們都知道作品想要傳達的訊息是什麼，但重要的是，問你自己：我真的這樣覺得嗎？不要把作品當成文化符號來解讀，而是要問自己：這件作品的節奏是什麼？它愛的是什麼，苦的又是什麼？它對觀眾的要求是不是多過給予？它的心在哪裡？這些因素都會界定作品的性格。

藝評家桑佛・史瓦茲（Sanford Schwartz）在辛蒂・雪曼（Cindy Sherman）身上觀察到的某樣東西，正好可用來說明這點。桑佛評了雪曼最近在紐約現代美術館展出的回顧展，他在文中指出，她的作品「和她同輩的表現主義者不相上下」。這聽起來也許不是什麼了不起的見解，這很簡單，幾乎顯而易見，但這是我第一次聽到有人談論辛蒂作品的內在能量，不像別人，總是從文化政治學、女性主義理論或攝影史來談論她。這些東西也許都是對的，人們也相信，但在這個時刻，有個像桑佛・史瓦茲這麼有感受力的作家，以最簡單、最直接的方式深入到黨派宣言之下，確實是有趣的。辛蒂的作品傳達了什麼？存在主義式的焦慮和孤寂，和她同世代的其他藝術家一樣。

所以，還有什麼沒提到；建議？我不是很確定，但我可以告訴你們，好態度永遠可加分。關於工作，你們必須問自己，做這件事會讓你喜歡你的人生嗎？它跟你的最高自我吻合嗎？或最低標準，做起來有意思嗎？別害怕蠢想法，但也別害怕聰明的想法。不要害怕就對了，句點。要有耐心，要勇敢，要有一點幸運。英國詩人奧登（W. H. Auden）說：「生而在世為造物。」很美的一句話。你們可以相信它。

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書籍介紹

本文摘錄自《當代藝術，如何看：藝術家觀點，帶你看懂作品》，原點出版

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作者：大衛・薩利（David Salle）

譯者：吳莉君

吃車子是藝術嗎？面對觀念藝術，繪畫究竟太傳統，抑或更凸顯其獨有唯一性，仍具突破空間？複製品、模仿作，與原作有差別嗎？為什麼我們對某些藝術有似曾相識的感覺？對被評論的藝術家來說，是否認同藝評人的專家眼力？當我們欣賞一件當代作品時，要如何看出好壞？普普藝術大師李奇登斯坦，私底下如何評價自己的作品？他的作品，如何的「很不」安迪˙沃荷？市場價格等於藝術價值嗎？藝術家Jeff Koons被諷刺媚俗，他的作品是否只是譁眾取寵？與英國藝術家Hirst比起來，在話題之外，誰的藝術性耐久？這些似是而非，似非而是的疑問，該怎麼說，怎麼想？

關於這些思考，作者歷經了四十年的寫作摸索。從1975年初到紐約，用寫作支付房租，到1980、1990年代，改以一種懶人版的書寫形式進行採訪。最後，他採用最老派的方式，不採訪，純粹獨立書寫。「我發現，書寫可以幫助我理解對某件事情的真正想法，最後變成一種習慣，很難戒除。」

本書的架構分為四部分：「如何為想法賦予形式」、「當個藝術家」、「世間藝術」和「教學與論戰」。

最後一篇也可稱為「給年輕藝術家的建議」，包含一些可在課堂上或私下進行的習作。設計這些習作的目的，期待讀者從自身的連結、描述和類比中找到樂趣，帶領「一般讀者」摸清藝術家心思，不需太多專業配備，就可抵達藝術意義的核心。

Photo Credit: 原點出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航