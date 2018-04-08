【插畫】討厭香菜不是你的錯

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

這世界上有許多令人喜惡參半的食物，例如英國流行的酒糟麵包沾醬Marmite，就連商品的廣告都明白的講「You either love it or hate it（你要嘛很愛要嘛恨死它）」。香菜則是另一個類似的案例，有些人覺得喝碗貢丸湯沒加香菜就是少一味，也有人看到食物加了香菜就整碗倒掉。

根據科學家的研究，人對香菜的好惡，或許和染色體有關，具有「OR6A2嗅覺受器基因」的人，吃香菜時會有肥皂、蟲、泥土的味道，難怪食不下嚥。正如有人想到稿紙，有人喜歡綠豆糕，下次再遇到不吃香菜的朋友，就別再逼他了。

有趣的是，香菜的英文「coriander」是源字希臘文的「korion」，意思就是「蟲」，或許發現香菜的人，就是具有OR6A2基因的人吧。

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責任編輯：丁肇九

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