春神來了怎知道？驚蟄、賞花和毛毛雨的英文怎麼說？

文:Rong Chiang

小V默默收起了冬天的厚重外套與毛衣,是時候該添購春裝了(喂)~今天一起來學怎麼形容春天的氣象,還有spring相關的片語吧!

最近天氣慢慢回暖,終於可以送走冬天的烏雲和冷空氣。春天時,大地一片綠意,很適合出門走走,曬點太陽。除了spring 、sunny或是flower這些單字,還有什麼跟春天有關的英文單字與用法呢?

說到春天,不能不提到二十四節氣。節氣的劃分用於指導中國古代的農事,反映季節與氣候的變化。直到現今,節氣在現代社會仍有一定的意義和參考價值。春天六個節氣的英文分別是:

小V現在才知道,原來驚蟄代表冬眠的蟲獸被雷聲吵醒了。「蟄」指蟲獸於冬天不飲不食,藏伏在土地之中,等到天氣轉暖,上天再以打雷方式驚醒這些動物,所以才翻成the Waking of Insects!

寒冬的腳步漸遠,春天翩然到來。這時,枯枝長出新芽,花兒含苞待放,一切生機蓬勃,這樣美好的天氣要怎麼用英文說呢?小V在這裡說明,要說今天天氣很好的話,一般不太說It is a good day.,而是說It’s a beautiful/nice day.。而晴朗的、陽光普照的、和煦的好天氣,可以用sunny/lovely/fair/bright 形容。

另外小V補充, a ray of sunshine除了字面上「 一道陽光」的意思,還可以用來形容正面、快樂、溫暖的人,很像陽光一樣照亮他人。

My sister is like a ray of sunshine , for she always cheers people up when they are down. 我姊姊就像一道暖陽,總是在他人低落時鼓舞他們。

天氣好的時候最適合賞花flower viewing。開花的英文是bloom,除了flower之外,bloom和blosso也是「花」的意思喔!前後兩者的區別是,bloom是作觀賞的花;blossom則是開在樹上、會結果的花。

開花 come into bloom

The cherry trees will come into bloom in the following weeks. 這些櫻花樹接下來幾周將會開花。

盛開 in full bloom

The garden looks lovely when the roses are in full bloom . 當玫瑰盛開的時候,花園看起來很漂亮。

然而,台灣的氣象總是變化多端,即使春天的時候也不例外,除了出太陽之外,常常下起毛毛細雨,接近驚蟄時,整晚雷聲大作也不稀奇,一起來看看有什麼相關的英文用法吧!

(砲、雷) 轟隆響 rumble(v.)

Thunder rumbles in the distance before the storm arrives. 暴風雨到來前,雷聲在遠方轟隆作響。

毛毛雨(n.) sprinkle

sprinkle 和 drizzle 的意思相近,都指「毛毛雨」。sprinkle 作動詞時,指的是「灑」,It is sprinkling.指「 雨像小水滴灑下來」,是下毛毛細雨的意思 。另外 scattered rain 也是差不多的概念,都指綿綿、細細、少量的雨。

三、片語

小V找了三個和spring有關的常見片語,來看看它們代表的意思:

no spring chicken / spring chicken

spring chicken指在春天出生的小雞。以前農夫做雞隻買賣的時候, spring chicken因為較為新鮮,所以可以開出比較高的價格。現在spring chicken用來指「年輕、有活力的人」。相反的,no spring chicken就是指「青春已逝、年華老去的人」,常常用來暗諷一個人不再年輕。

Grandma say she’s no spring chicken anymore. 奶奶說他已經不是當年的小夥子了。

spring to life

春天的到來能夠一掃冬日的死寂,讓人覺得整個世界又重新運作。所以spring to life是「恢復生機、活過來」的意思,也可以用來形容原本沉悶的氣氛突然熱絡了起來。

The party sprang to life when Shelly showed up. Shelly 現身後,派對終於熱鬧了起來。

full of the joy of spring / have a spring in one’s step

春天帶來綠意和暖陽,所以當一個人full of the joy of spring的話,就指他「很開心、充滿活力」。另外, have a spring in one’s step也是開心的意思。 spring的中文除了春天,也有彈簧的意思。這句話代表「因為心情好而腳步更加自信、有朝氣」,兩者都傳達正面、愉悅的概念。

He bounced into the office, full of the joys of spring.

他輕盈地跳進辦公室,看起來很開心。

I bet you’ll have a spring in your step after I tell you this good news!

我保證跟你講完這個好消息後,你一定會很高興!