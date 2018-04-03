法國國鐵槓上馬克宏，今起罷工三個月：為什麼還有人支持？

為了抗議政府的改革計畫，法國國家鐵路今（3）日展開「工作三天、罷工兩天」的鐵路罷工行動，全國各地的列車服務嚴重受阻，而這樣的「鐵軌之戰」恐怕將延續三個月。

鐵路工會罷工昨天開跑，重頭戲今天登場，被媒體稱為「黑色星期二」。

《法新社》報導，鐵路工會預計，直到6月28日前，除非馬克宏（Emmanuel Macron）放棄逼迫法國國家鐵路公司（SNCF）進行改革，否則每五天至少會罷工兩天。

罷工行動將讓法國全國鐵路運輸將受到嚴重影響，預計有450萬名火車乘客的生活被打亂。預計將有48%的鐵路員工響應工會罷工號召，而參加罷工的鐵路司機將達77%。而這將導致法國高速列車（TGV）每八班僅有一班運行；同時，只有五分之一的區域列車維持運行，郊區快線列車也受到影響，對於公司遍布國內各地的企業和人員，上班成了大問題。

另外，在歐洲境內的交通運輸，前往倫敦和布魯塞爾的歐洲之星列車（Eurostar）僅有四分之三正常運行，開往西班牙、義大利及瑞士的列車都將停駛。

法國國家鐵路公司總裁吉約母·佩比（Guillaume Pepy）表示，一些路段將關閉，這次罷工將嚴重影響乘客出入。鐵路公司每天下午5點起將公告隔天的主要路線班次是否運作，也會以簡訊或電郵通知預先訂票的乘客。

進入罷工的第一天，繁忙的巴黎里昂車站（Paris-Gare de Lyon）站台擁擠，一名女子甚至 摔倒在鐵軌上。 許多人也被迫改變旅行計畫。

「 我們正飛往紐約，罷工已經徹底推翻了我們的計劃。」

「 火車罷工是不可接受的，這很容易讓人被劫持。」

Photo credit: Reuters／達志影像

《法國國際廣播電台》報導，與以往法國國鐵員罷工相比，此次行動時間之久，影響規模之大，都是前所未有。目前正值復活節假期，法國國鐵為試圖降低罷工造成的影響，提議針對願意在罷工期間正常上工的火車司機發給特別獎金，一個月約150歐元（約台幣5,250元）。

法國交通部長 伊麗莎白· 伯爾納（Elisabeth Borne）說，法國交通大亂，工會應該受到譴責。「乘客不能理解這次為什麼要罷工」伯爾納說，「沒人能理解工會為何要採取長期、百害無一利的罷工，政府明明願意對話。」

不過也有人支持抗議者。

27歲的律師方達納（Perrine Fontana）昨天在南部城市里昂（Lyon）的車站告訴《法新社》：「我上班通常往返里昂和格瑞諾布（Grenoble），罷工會對我造成巨大影響。」

「我某個程度能理解鐵路工人的想法，但他們罷工對許多人的個人或職業生活都是重大挑戰。」

根據《法新社》援引 Ifop 最新民調顯示，儘管罷工給法國民眾造成不便，仍有百分之46%的法國人認為，罷工有理，比兩周前還上升了4個百分點。

法國國鐵員工此次大規模罷工，旨在抗議政府的國鐵改革計畫。計畫包括開放競爭，及取消國鐵員工特權，例如近似終身僱用的保障、比一般勞工多一天有薪假、本人或親屬享有車票優惠價等。

馬克宏的政策出了什麼問題？

《BBC》報導， 法國民間公司要開除員工的難度很高，國營企業更是如此，法國國鐵員工待遇優厚，每年自動調薪，一年至少28天給薪休假，親屬還可以享受免費乘車優待，而且他們很早就可以退休，讓國家來養。

根據《關鍵評論網》3月的專欄文章指出，法國國鐵近20萬的雇員中，目前有超過80％的人有鐵路員工身份，擁有這個身份，代表你可以比一般勞工更早退休、並享受更優渥的退休條件（法國國鐵的辦公人員的退休年齡為57歲，司機為52歲，而私部門的法定退休年齡則是62歲）。除此之外，還有醫療諮詢免費、比《勞動法》規定還多一天有薪假（28天）、搭火車免費或是打折、每年自動加薪等好處。

修法的目的是要減少企業主在解僱員工上受到的限制，馬克宏認為，唯有如此企業才會更願意招聘新人，否則就業市場形同一灘死水。

馬克宏想要分階段修改國鐵員工的勞動契約，並且在2023年以前開放鐵路競爭， 法國國營鐵路公司有466億歐元（1兆6310億台幣）的債務。

《衛報》報導， 政府打算削減鐵路工人的特殊就業權利，這樣新的僱員就不會有終生的工作或特殊的退休條款，也有計畫改變法國國鐵的結構，將其變成一家民營上市公司。 法國 左派的工會和政治家擔心，這可能導致鐵路運營商私有化。

不過《路透社》報導， 工會說，債務是由於法國國鐵過度投資高速列車（TGV）造成的，並批評馬克宏政府為國鐵私有化鋪路。

這不是法國政府第一次對國家鐵路的員工動刀。1995年法國國鐵罷工，使法國交通陷入癱瘓，迫使當時的總理居貝（Alain Juppe）辭職，當時的總統賈給·席哈克（Jacques René Chirac）解散政府。

Photo credit: Reuters／達志影像 法國國營鐵路公司工會聚集在法國里爾火車站的平台上。

而不只鐵路公司，法國航空公司（Air France）、垃圾清運工和若干能源部門員工的罷工行動今天也分別登場。

能源部門的工作人員已經計劃於4月3日至6月28日加入罷工行動，抗議電力部門的計劃自由化。

法航工會周二也呼籲對薪酬發起罷工，不過該公司表示，預計75％的航班將照常運營。 法航進一步的罷工行動計劃將在4月7日、10日和11日舉行。

「我們需要擺脫這個國家的罷工文化，」馬克宏所屬的 共和前進黨（Republic On The Move）擔心，法國鐵路的罷工有更深的意義，將帶動其他產業的罷工。

「 我們正在捍衛法國的公共服務，而不僅是為了鐵路工人」，南部鐵路聯盟負責人埃馬紐埃爾格隆丁說。

法國的工會組織，是歐盟數一數二之低，僅有超過11%的法國勞動人口加入工會。

而退休人員、學生和公務人員近幾週已經上街遊行，抗議這位40歲的中間派總統展開大幅改革計畫。

馬克宏（Emmanuel Macron）於競選期間承諾刪除12萬個公務員職位，以節約公共支出。今年2月，政府更提出增加契約工、依表現計算薪資及鼓勵自願離職等措施，一再引發公務員不滿。

地方報紙《自由沙倫特》（Charente Libre）昨天警告：「在馬克宏上任以來最緊張的社會氛圍中，確實有不滿情緒明朗化的風險。」

「 法國很累」， 法國《西南報》 的一篇社論說。「 誰會最快會感到疲倦？工會堅持最後的堡壘？還是雄心勃勃的年輕總統決定翻頁？」

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核稿編輯：羊正鈺