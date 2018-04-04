阻止中國晉升「製造強國」，美國公告1,300項中國產品「制裁清單」

美國貿易代表署（USTR）當地時間3日公告長達45頁的「301制裁清單」，預計對約1,300多項中國製產品課徵25%的關稅，5月將舉行聽證會確定是否實施制裁。中國商務部發言人隨即表示，將於近日對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。

美國總統川普在美東時間3月22日啟動「301條款」，簽署備忘錄，表示將對中國銷往美國的貨物課徵高額關稅。而美國貿易代表署當地時間3日公告長達45頁的「301制裁清單」，預計將對這1,300多項中國製產品課徵25%的關稅，涵蓋價值約500億美元的產品。

《蘋果日報》報導，此清單商品包括化學製品、藥品、橡膠製品、金屬製品、不銹鋼產品、鋁合金產品、渦輪噴氣產品、發光二極體、摩托車和牙醫設備等，業別涵蓋航空航天、通訊技術、機器人機械等。

美國貿易代表署在聲明中，直指中國工業計劃「 中國製造2025 」，是不合理的技術轉讓政策。而此政策對美國經濟造成的損害，等同這次進口關稅的總值。

《今周刊》報導，中國在2015年提出「中國製造2025」國家發展計畫，期望在2025年成為「製造強國」，掌握先進科技的領導地位。根據美國301調查，「中國製造2025」透過政府力量，鼓勵國有企業或官方支持的企業購併國外公司，取得產業技術，加上中國擁有市場廣大的優勢，令外國廠商無法拒絕。

《自由時報》報導，美國貿易代表署發表的報告中，美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）表示，由於中國政府利用多項歧視性審批行政程序、合資企業要求、外國資產限制、採購機制等，來介入美國公司在中國的營運，以強迫美國公司移轉科技和智慧財產給中國公司，因此提出這波制裁清單。萊席爾表示，這次課徵關稅的產品採「中國原產地」原則。

《中央社》報導，按照美國的程序，得收集各界意見、舉行聽證會後，才會確認開徵關稅的最後清單。美國貿易代表署指出，欲在公聽會上作證者，須於4月23日前提出申請，遞交書面意見的截止日期則為5月11日，美國貿易代表署將於5月15日舉行首次公聽會。

另一方面，美國貿易代表署也持續透過現有貿易體系與中國交涉。美國貿易代表署表示，這次公告是繼美國向世界貿易組織（WTO）就中國的歧視性技術許可、提出與中國磋商請求後的另一步驟，美國貿易代表署指出，磋商請求是WTO爭端解決機制程序的第一步，如果美中無法透過磋商達成解決方案，美國將要求成立WTO爭端解決小組審理。

中國《新華社》報導，商務部新聞發言人陸慷第一時間對此發表談話，指美方不顧中方的嚴正交涉，「毫無事實依據，公布徵稅建議，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法」，中方對此強烈譴責，堅決反對。陸慷表示，美方此次公布的清單，「罔顧40年來中美經貿合作互利共贏的本質」，不利於美國、中國的國家利益，也不利於全球經濟利益。

陸慷並表示，中國將立即對美方有關做法訴諸世界貿易組織爭端解決機制，並將根據對外貿易法相關規定，近日公布對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。「有信心、有能力應對美方任何貿易保護主義措施。」

《工商時報》報導，在美方公布的1300項目中，包括家電、通訊等高科技產品的組成部分與包括台灣在內的第三國，如韓國、日本和東南亞國家相關，台灣在這一波美陸貿易戰中很難不受波及。

《中央社》報導，中華民國工商協進會理事長林伯豐認為，台灣產業經過中國加工，外銷到美國高達30%；如果想要避開影響，就是台商到美國投資最終產品，或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國，但是這樣對台灣的全球布局都會產生影響，台灣整體經濟可能更為嚴峻。

台灣經濟研究院研究員邱達生投書《中國時報》表示，川普政府啟動貿易戰的攻勢順序分別為：201條款保護措施、232條款特定報復措施，與301條款全面報復措施。

根據201與232條款調查結果，1月23日，美國先針對進口洗衣機和太陽能電池或電池板課徵高達50％和30％的保護性關稅，3月23日又對進口鋼鐵與鋁材課徵報復性關稅，並以「關稅豁免」尋求國際同盟共同對抗中國。而針對中國工業、科技產品的301條款，才是最具攻擊力道的條款。

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核稿編輯：楊士範