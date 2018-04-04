Youtube總部發生槍擊：嫌犯涉足動保，也曾抗議審查機制「太獨裁」

YouTube加州總部3日發生槍擊案，有一名女性嫌犯持槍進入，傷及三人後開槍自盡。目前犯案動機仍在調查中，但嫌犯阿格達姆（Nasim Aghdam）曾多次抗議Youtube審查制度不公平，這起槍擊也讓幾位科技業高層在社群網路上使用槍枝管制標籤。

影音網站YouTube位於加州聖布魯諾（San Bruno）的總部當地時間3日發生槍擊案，女性嫌犯阿格達姆帶槍進入YouTube總部，傷及三人後，開槍自盡。聯邦政府安全官員表示，槍擊事件與恐怖攻擊沒有關連。

《BBC中文網》報導，現場中槍的分別為一名36歲男子，及兩名32及37歲的女子，男子目前情況危急，女子一人重傷，一人輕傷，另有一人在逃走時傷及腳踝。

（中央社）YouTube產品經理薛曼（Todd Sherman）在社群網路推特形容槍擊當下的狀況，他聽到有人跑步的聲音，原先以為發生地震，接著才被告知有人帶槍闖入。薛曼推文說：「到了這個節骨眼，我看到的每個新人都成了潛在槍手。另外有人說那個人在後門開槍，然後自盡。」「我低頭一看，看到地板和樓梯有一滴滴的血跡。我們四處張望，確定沒有威脅後衝下樓、從前門跑出去。」

一名目擊者告訴CNN姊妹台KRON，事發時他在YouTube大樓對街的速食店，他聽到兩、三聲槍響後，接著又傳出10聲槍響。目擊者表示，其中一名受傷女性跑到他當時所在的速食店求救，她腿上有槍傷，店內人員便用餐巾紙幫她止血。

嫌犯曾舉牌抗議Youtube審查機制「太獨裁」

而警方隨後也公布嫌疑犯，為現年39歲的納森・阿格達姆（Nasim Aghdam），槍擊後一度傳出這是起情殺案，但嫌犯的行兇的動機目前仍在調查中。

《自由時報》報導，嫌犯阿格達姆本身是非常活躍的Youtube用戶，她是伊朗後裔，曾在臉書、IG及個人網站上化名「Nasime Sabz」，推廣純素主義（Veganism）與動物權利法案，更曾製作電視廣告及動物權利影片提供電視台播放。

阿格達姆在YouTube上先後創有兩個頻道，分別是「Nasime Sabz」與「Yesil Nasim」，她在兩個頻道均上傳了約200部影片，並各自擁有1.2萬、1.1萬訂閱人數。然而，這兩個頻道目前都被YouTube判定「嚴重違反禁止垃圾內容、詐欺行為及誤導性內容的政策」，遭官方停權。

《蘋果日報》報導，阿格達姆曾拍片抱怨YouTube不當審查，導致她的影片點閱大幅下降。而她的私人網站也呼應同樣觀點，網站內有數張YouTube後台數據截圖，從其中一張影片分析顯示，她在28天內獲得了36萬6,591的觀看人次，多了2,381人追蹤，預期收益卻只寫著0.1美元，截圖旁還加註：「30萬的瀏覽，得到的收益是0.1美元？」

網站中還有一段被畫上底色強調的敘述，上面寫著「獨裁在所有國家皆存在，只是手段不同」、「希特勒曾說：『把謊說大、把謊說簡單、持續不斷一直說，人們終究就會相信它。』」此外，阿格達姆也曾舉牌抗議YouTube獨裁，並曾於去年初曾拍攝多段影片，指控YouTube不當審查她的影片內容。

綜觀阿格達姆網站尚未被移除的影片，除了少數有關健身，大部分是動物相關影片，有些以正向的方式推廣素食或動物權利，但有些是動物遭虐待、囚禁、殺害、屠宰的影片。

科技業高層使用槍管標籤：「NeverAgain」「EndGunViolence」

（中央社）這起槍擊也讓幾位科技業高層開始在社群網路上提到槍枝管制問題，科技界先前對許多時事議題提出革新看法，包括氣候變遷、同性婚姻，到移民政策，但大多避談美國槍管，不過YouTube今天發生槍案之後，至少三家大科技公司的執行長跳出來談起這個話題。

推特Twitter與Square執行長杜錫（Jack Dorsey）推文說：「我們不能再被動看待此事，只是想著祈禱事情不會再發生在我們的學校、工作場所或社區裡。」

We can’t keep being reactive to this, thinking and praying it won’t happen again at our schools, jobs, or our community spots. It’s beyond time to evolve our policies. This is a simple and reasonable approach, and it won’t solve all, but it’s a good start: https://t.co/ADYalbaO57 https://t.co/nbXpH9DDyT — jack (@jack) 2018年4月3日

交通網絡公司Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）以及網路應用軟體開發商Box執行長李維（Aaron Levie），也使用槍管倡議者常用的熱門標籤「#終結槍枝暴力」（#EndGunViolence）與「#不再發生」（#NeverAgain）推文。

柯霍斯洛夏西推文說：「代表Uber團隊，向YouTube和Google的人送上支持，也感謝第一線急救人員的英勇態度。」「又一場悲劇，應該再度促使我們#終結槍枝暴力。」影音串流平台YouTube目前是Google旗下子公司，Google則隸屬Alphabet。

李維則推文說：「看到YouTube今天發生槍案，真的非常難過。向Google的朋友和他們的家人致意。#不再發生。」

《法新社》報導，女性發動槍擊在美國十分罕見， 絕大多數的槍枝暴力事件都由男性所為。 根據美國聯邦調查局的一項研究，2000年～2013年的160件槍擊事件中，只有六名開槍者是女性， 占比約3.8%。

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核稿編輯：楊士範