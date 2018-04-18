專訪新巨輪協會：身障街賣者互助，打造有尊嚴的「共生家園」

街頭販賣是個十分令人受挫且辛苦的工作，一天被拒絕個上百次是家常便飯，偶爾還會被客人白眼、無視或辱罵。心理疲憊之餘，更要長期承受夏熱冬寒，為何這些人仍要選擇從事街賣？是因為這些街賣者的背後有黑道、暴力集團在控制嗎？而那些推著街賣者的人又是誰，他們為什麼不去找個「正常」的工作？

實際走訪街賣團體新巨輪協會幾次後發現，會來到這裡的街賣者，大多是無家可歸且在外處處碰壁，但仍想要自力更生的年長身心障礙者，一位街賣成員說得明白，「有些街賣者有家，沒有賣也可以過日子，但我們協會的人因為沒家可以回，必須要出來賣才能過生活啊！」

除了經濟因素外，街賣還有一些特性適合這些高齡的身障者，「街賣可以看天氣休息，也方便拿藥或抽血，是一個很彈性的工作，時間好掌控，辛苦是辛苦在社會大眾的眼光。」新巨輪的創辦人陳安宗感慨地說。

江湖上盛傳，街賣組織是靠著身障者在賺暴利，但以新巨輪協會為例，每100元的街賣品中，50元分給街賣者，30~40元是商品成本，剩下的10~20元才是給協會，並由協會負擔整體的房租、水電、輪椅維修費和成員的急用金等等龐雜開銷。

從每百元中抽10～20元來維持團體運作，夠嗎？其實，這些光繳房租就去了大半，有時還要支撐一些因病無法街賣的成員數個月。因此，組織一個街賣團體幾乎是在「做功德」，新巨輪協會就負債長達十五年，以前更是連高利貸都借過。其他販售日用品和零嘴的街賣團體也多半如此，陳安宗說，「但這一兩年來倒了很多組織，尤其是中南部的，大台北頂多就剩三、四個，因為撐不下去阿！」

那為何負債苦撐了十五年，新巨輪協會仍要堅持運作下去？這跟創辦人陳安宗的故事密切相關。

「環境不方便，我們就要去創造它」──讓底層身心障礙者也能活得有尊嚴的「家」

創辦新巨輪這個團體的陳安宗，本身是小兒麻痺患者，由於早年合夥經商失敗，加上多次求職失利，無路可去的他成了無家者。後來，陳安宗因緣投入街賣這份「可以馬上解決你下一餐的工作」，並加入小型的街賣團體，免去了貧困身障者的租屋之難和餐風露宿之苦。

但他當初待的團體環境較差，一個小房間得擠三、四個身障者，無障礙設施也不完善，如果身障者要上廁所或回房間，只能「下輪椅用爬得進去」。因為不忍心再看到身障街賣者這類卑微的處境，也為了讓他們都能過上最基本的生活，十五年前陳安宗到處跟朋友借錢、找當鋪周轉，艱辛地成立了新巨輪。

「十五年前的目標，是希望讓我們住的地方很人性化。」同為身障者的陳安宗，對無障礙空間極為重視，且讓新巨輪的成員們都能有個屬於自己的房間。除了盡力構築適合身障者的空間，始終讓陳安宗心心念念的，是把新巨輪營造成一個「家」。

因為經商失敗，我整個家庭都沒有了，所以這麼多年來，我對家非常渴望。我希望在我身邊的人，可能沒辦法有非常完善的住處、沒辦法吃高檔的食材，但最起碼一定讓他們有家的感覺，有那種凝聚力。 拿精障者來說，他們不是沒有感覺，他們很能感覺到什麼叫應景，也會想家，就是這種情形，我們更需要讓他們有家的感覺，讓他們安定下來。

跟陳安宗一起奮鬥十餘年的小茹姐也說：

十幾年前剛認識宗哥的時候，躺在街上討錢的、爬地的很多。宗哥那時候就一直說，他想讓這些無家的人都有個家、都有個自己的房間，想讓這些失業的人，都能有工作做。我當時還嘲笑他說，不知道這個願望何時能實現。

新巨輪有一位70歲的余大哥，常常面掛微笑，在協會裡悠閒地走來走去。有一次拜訪新巨輪時，他還主動煮了一碗湯麵給我當早餐。小茹姐說，余大哥原本在賣塑膠花，晚上則露宿街頭或網咖，也曾多次進出中途之家。

後來小茹姐問他「來了一個月了，感覺如何？」他說「很好啊，挺熱鬧的。」陳安宗也補充道，「余大哥第一次拜訪協會的時候，有說想要穩定下來，不願意繼續睡在網咖或街頭」。同樣當過無家者的陳安宗，很樂意看到這種改變，「希望來住的人都能有家的感覺，這樣的話，那種漂泊的感覺會慢慢沒有。」

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 新巨輪的余大哥，正在煮麵當早餐。

不少新巨輪的成員也跟陳安宗、余大哥一樣，曾經無處可去，只能成為無家者或是被安置。但待在安置機構也是有得吃有得住，而做街賣是如此辛苦，為什麼大家還是選擇待在這裡？「最基本的，被安置就沒有自由，」陳安宗說，「我有跟夥伴們聊過安置的事，協會裡沒有一個人願意被安置。在機構裡時間就會被控制住，還有門禁。除非動不了，否則應該沒有人願意被安置。」

一位曾經待過安置機構的成員就說，「我之前待的那裡，早上六點半要起床，晚上九點要就寢。在這裡就很自由，而且做街賣還有收入，很多人是從外縣市上來的，想自力更生。」另一位成員也補充，「我們是團體，殘障互相照顧。半夜肚子餓，還可以去夜市買吃的，或是煮個麵。」

「像有的自己一步都沒辦法出門的人，他們進安置中心就好像是皮球讓人踢來踢去啊！但是我們生活在一起，我們知道他們哪裡痛、是怎麼生活的，而且大家還有個關心。」陳安宗舉例，「像二度中風的王阿伯，他講話不是很清楚、行動也不方便，讓他自己在外面，他能面對嗎？他必須要靠這樣的團體互相幫助，才有辦法出門。」

原本也曾住在安置機構的王阿伯，後來是請「班長」阿文推他出去街賣。阿伯很快就上手了，「除非是下雨，不然他幾乎天天去工作。」而阿文之所以被稱做「班長」，是因為新巨輪裡的大小事，他幾乎都會主動協助。

新巨輪協會的互助生活：「班長」阿文、精障者貴妹與來自中國的小茹姐

「班長是啟智學校出來的，後來當了無家者，在賣口香糖時接觸到新巨輪的工作者，才來到這裡。」陳安宗說，

另一個阿文主要協助的對象，則是有精神障礙、癲癇且手腳稍有畸形的貴妹。因為家庭無力照顧，貴妹在五年前輾轉來到新巨輪。剛來時，她的癲癇較為嚴重，會失禁、昏迷或在床上拳打腳踢。為了避免她摔下床受傷，協會在她的床下鋪滿了衛生紙；失禁時，小茹姐則會幫她洗床單床墊。而在精神疾病的部分，貴妹會在發作時罵起人來，小茹姐甚至曾被她打過巴掌。

街賣時，貴妹會吵著要喝飲料，喝完茶類換喝咖啡，沒合她意就會鬧彆扭；偶爾她還會在連續幾個客人都沒買時，把整個街賣籃子給倒了。習以為常的小茹姐雖然不以為意，但她仍帶點無奈地苦笑道，「沒有人能搞定她，但她會聽阿文的。」

「因為我們沒辦法24小時去看著她，後來跟她家人講，阿文是個可靠的人。」小茹姐說，「阿文不太會說話，但是非常負責任。」像之前沒人有空推貴妹去街賣，阿文也要自己去賣或推別人時，他會把賺來的錢，分給貴妹當生活費，還會在空閒時帶著貴妹出門透透氣。

聊完貴妹的事，小茹姐笑道，「其實這群身障朋友還是很可愛的，人都會有發脾氣的時候，但是用平常的思維去看，不要因為他們一次發脾氣就把他整個的形象給顛覆掉。而且我跟他們比跟家人還要親，像我跟我媽一年才生活幾天，但跟他們幾乎是綁在一起生活的。」

來自中國的小茹姐，她跟「班長」阿文一樣，平時也負責協會裡許多重要卻繁瑣的雜務，小茹姐說，「我們是一群不容易的人走在一起共同生活的，不要說誰幫誰了，像協會的房租是大家共同賺錢共同繳的，我只是比較方便，幫大家洗洗刷刷，多做一點，就這樣。」除此之外，小茹姐更是新巨輪的主要「推賣者」。

Photo Credit: 陳安宗。此為合作商品《9453旅人誌》的宣傳照。 並肩支撐新巨輪十幾年的陳安宗和小茹姐。

小茹姐回憶起她投入新巨輪的動機，「是這群身障朋友的精神打動了我，都殘障得那麼嚴重了還不放棄生存。像大陸的身障者沒有在出門的，頂多就是放個凳子坐在門口曬太陽，因為沒有設備讓他們出門，我之前更沒見過輪椅。」十幾年前小茹姐的前夫外遇，只有國中學歷又長年相夫教子的她，為了尋求新生活和工作機會，便帶著身障的兒子來台，並在朋友的推薦之下，來到新巨輪當推賣者。

「推賣者」主要是在協助無法自行街賣的身障者，因為這份工作的門檻較低，是早期一些學歷不高的中國籍配偶，剛來台時的謀生選項之一。這份工作的門檻雖低，辛苦程度卻一點也不低。被客人白眼咒罵、肩酸腳疼是他們的日常，且由於長期推著街賣者行動，各種手和腳的工作傷害都會找上門，例如俗稱「網球肘」、發作在手肘外側的肌腱炎，以及足底筋膜炎、靜脈曲張等等。

「新巨輪」的名稱由來和初衷：協助身障者自立、擴展服務範圍

近年來電動輪椅逐漸普及，算是減輕了推賣者的負擔，並造福不少行動不便的身障者。「但一部電動輪椅幾乎都要六萬起跳，所以之前都是宗哥先墊錢。」小茹姐說。「讓身障者自立」，一直是新巨輪的主要目標，所以即便負債墊錢也要讓他們生活得更自在，「經過協會這兩年的培訓，大家幾乎都會騎電動輪椅了，愛去哪裡玩就去哪裡玩，愛幾點回來就幾點回來。我覺得這樣很好啊，我希望每一個身障朋友在可以的情況下，都給他們安上一對翅膀，讓他們自由翱翔。」小茹姐如此說道。

陳安宗也說，「推賣者帶他們出門是去工作，回來後就只能待在協會。我們是希望大家都能夠駕馭電動輪椅，然後獨立去街賣。這代表他們能夠去他想去的地方，不會侷限在這裡，可以讓他們生活的領域更廣，也能學會安排自己的時間和生活。」

但有一些成員因為身體或心理的狀況，仍不適合獨立出外街賣，像是貴妹和二度中風的王阿伯。為了感謝這些推賣者，新巨輪名稱中的「新」，便是象徵這些新住民。而新巨輪的「輪」，則是代表著輪椅，也是「身障街賣者的飯碗和手腳」。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 因為新巨輪的推賣者相繼退休，在長期缺乏人手下，關注弱勢群體的組織「人生百味」曾定期出動「推賣志工」協助。

那為什麼叫「巨」輪呢？陳安宗解釋，「我希望它是街賣的大團體，因為每一個縣市都有身障者、都有輪椅族，如果每個縣市都有在做街賣的團體，他們也不用南來北往，所以三年前才會成立全國性的協會。」陳安宗說，他們希望在未來有餘力時，擴點到台北以外的地區。

像有一位來自嘉義的成員阿清，是生於清寒家庭的腦性麻痺患者，原本在村裡做資源回收，一天賺不到80塊，後來到新巨輪做街賣，反而能帶個幾千塊回去給母親。兩個阿清的同鄉，看到了他的改變，有投入新巨輪做街賣的意願，但因為協會目前空間不夠，只能暫時作罷。而陳安宗在跟他們聊了之後發現，他們在家鄉還有許多很少出門的身障朋友。

「但這個跟自尊也有關，如果他們覺得做街賣很丟人，就不會想來做。」同樣是嘉義長大的陳安宗說，「我在南部也認識蠻多的身障者，他們以前可能在磨貝殼或剝蚵，有一些人退休後不敢出門。但我在台北做這種工作的正當性不夠，沒辦法說服他們北上，最起碼不用看家人的臉色。」小茹姐也滿是無奈地補充道：

很多身障朋友不願意加入街賣這個行業，是因為大家都一直說：「詐騙集團」、「騙人的啦！」而且在做街賣的輪椅族，是所有街賣裡面最難堪的一群，坐得那麼低，又要去拜託，人們站那麼高，而且輪椅在轉方向時，又怕撞到他們的腳，只要稍微碰到就是罵！所以在很多身障者的觀念裡，就會覺得街賣不好，我不要去做。

除了對街賣的刻板印象會影響身障者的從事意願外，面對人群而生的「自卑」，也是一個關鍵因素。陳安宗對此很有感觸地說道：

身障者為什麼會自卑？環境因素是第一。不只前面的人在看你會自卑，後面的看你也會讓你自卑。有一次，我在協會的監視器上看到我自己在走路，發現當我腳幾乎不太能走的時候，我才覺得我是一個身障者，但我還有辦法走的時候，我從不當我是一個身障者，只是走路不方便而已。 這次在監視器上看到我走路的步伐，我就覺得「哇，我走路怎麼這麼難看？」連我都會笑我自己。但在協會夥伴的眼裡，我就比他們好很多啊！還可以移動、還可以走，但他們呢？他們離開輪椅之後呢？所以自卑是一定的。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 「人生百味」的推賣志工與「新巨輪協會」的街賣者。

相對於出外時難以避免的自卑感和壓力，新巨輪則像是這些身障街賣者的避風港，得以自在地生活、社交，並培養重新面對社會的勇氣。陳安宗如此形容新巨輪內的氛圍：

在這裡我們可以無拘無束，一個最基本的就是我們都平等，而且幾乎都是身障者，我們也看過精障者的生活方式，新巨輪裡就有，所以我們不會覺得奇怪；在這裡也沒有同情跟可憐，這麼多年來，大家都建立起共識了。

「誰能去照顧他們到老？」團結孤苦伶仃者的「共生家園」

不少的街賣夥伴都已步入老年，新巨輪對此有沒有因應之道？陳安宗說，與其老了被送進安置機構，新巨輪的成員們更希望讓這個「家」久存下去，成為安養終老的「共生家園」。陳安宗感性地解釋「共生家園」的構想：

大家都是來自四面八方的一些比較苦難的人，如果未來這個共生家園還在，那是不是可以大家一起廝守？有這麼多人可以團結，難道沒辦法多你一雙筷一個碗嗎？到老還有一些談得來的人，可以訴諸一些衷曲，那不就是一個很好的日子嗎？雖然沒辦法有「天倫」，但我們都好像是家人一樣，有什麼話是不可以聊的？ 而且我們是一個大團體，有人賣得好、有人賣不好，大家可以互相支援幫忙。今天如果賣得好，可以為協會多爭取一些運作的經費，將來他們沒辦法賣，得退休安養的時候，就是照顧他們到以後。他們把青春奉獻在這裡，協會就有義務去做這些事情。也希望將來可以跟其他社福團體和長照資源做連結，照顧到他們的醫療。

陳安宗繼續說道，

有家庭照顧的人，經濟壓力就沒那麼大，但舉目無親的人，我們更應該去照顧他。當初成立新巨輪是認為，在全台的每一個地區，一定都有一些身障者是沒辦法出門的，如果街賣這個工作不再讓社會大眾失望，我們會鼓勵各縣市一些比較困苦的身障者站出來，然後在比較大的地方設個點，讓他們有工作、有收入。 小兒麻痺到我這代是沒有了，但身障者是不會消失的。如果這是一個永續經營的團體，那它未嘗不是無家者和身障者最好的歸屬？

至於未來的「街賣」，有無其他轉型的可能？

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核稿編輯：翁世航