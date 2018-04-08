《絲路、遊牧民與唐帝國》導讀：擺脫「自虐史觀」，從中央歐亞看唐帝國

文：朱振宏（國立中正大學歷史系教授）

導讀：如何閱讀森安孝夫的《絲路、遊牧民與唐帝國》？

《絲路、遊牧民與唐帝國》的作者森安孝夫，現為日本大阪大學名譽教授、神戶市外國語大學客座教授，同時也是財團法人東洋文庫兼任研究員，是現今日本研究敦煌．吐魯番文獻、蒙古高原碑銘、漢文史籍文獻，以及伊斯蘭化以前的中亞史等領域著名的歷史學者。

森安孝夫，生於1948年2月11日，日本福井縣坂井市人。1972年森安孝夫畢業於東京大學文學部東洋史學科，1981年完成東京大學東洋史專業博士課程。隔年即在金澤大學文學部擔任助教授，1984年回到大阪大學文學部擔任助教授。1992年以《回鶻歷史研究》一書獲得大阪大學文學博士，1994年晉升為大阪大學文學系教授，1998年再升為文學研究所教授。2012年森安孝夫在大阪大學屆齡退休，榮獲大阪大學名譽教授，同年近畿大學國際人文學研究所延聘森安孝夫為特聘教授，2015年擔任神戶市外國語大學客座教授。森安孝夫主要的著作有：《回鶻摩尼教史研究》（大阪大學刊，1991年）、《絲路、遊牧民與唐帝國》（ 講談社「世界興亡史5」，2007年；講談社學術文庫，2016年）、《東西回鶻與中央歐亞》（名古屋大學出版會，2015年）等專書，另與他人合著的有《中亞出土文物論叢》（朋友書店，2004年）、《從粟特到回鶻──東方絲綢之路的傳統文化交流》（汲古書院，2011年）。

作者的寫作企圖以及日本國內的迴響

《絲路、遊牧民與唐帝國》除〈序章〉與〈終章〉外，全書共分為八個篇章。

〈序章〉可視為全書的「導言」，但標題「何謂真正的『自虐史觀』？」訂得十分聳動。森安孝夫認為：現今日本的歷史教育呈現出一種「自虐史觀」──無視於自己所立足的亞洲，在過去歷史的發展中，曾經創造出偉大輝煌的文明，而是一味地向近代西歐文明看齊，盲目的遵循「歐洲中心史觀」。這種「自虐史觀」的產生，起源於明治維新以來「脫亞入歐論」，認為現代化即是西歐化，不僅全盤接受歐洲的物質文化，同時在思想上、方法上，也一切以西洋學為中心，接受西歐自古以來即是人類文明的中心。在這種「自虐史觀」歷史教育之下，以致於出現現代日本人面對歐美人產生嚴重自卑感，而面對亞洲人卻又有著極度優越感這種畸型心態。因此，森安孝夫在〈序章〉中強調，18世紀以前，亞洲從各方面來說都優於歐洲，直至18世紀歐人開始以武力侵略之後，才產生對亞洲人的優越感。是以，森安孝夫撰寫這本書的目的之一，就是要打破西洋中心史觀，重新反思日本的歷史意識，主張通過從中央歐亞（Central Eurasia）的立場，重新探討中國史。森安孝夫不斷強調一個概念，即是本書最大目標是敦促讀者和未來的學生，擺脫舊有「中華主義」或是「西歐中心主義」的歷史觀，站在「中央歐亞」角度，透過騎馬遊牧民族集團與絲綢之路這兩大主軸的中央歐亞史，重新檢視歐亞世界歷史發展。

在〈序章〉中，作者也對「人種」、「種族」、「民族」、「國民」等這些近代民族主義（種族主義）興起後產生出的概念，做一重新梳理與回應。雖然有批評者對於森安孝夫在〈序章〉中強烈譴責傳統的歷史觀，將其視為「自虐史觀」而感到不以為然，甚至認為模糊了全書的重點。但是，做為本書的導讀人，反而期望購買本書的讀者，能夠細細品讀〈序章〉的內容，同時反思現今台灣的歷史教育，是否也是同樣陷入森安孝夫所說的「自虐史觀」而不自覺呢？

一覽絲綢之路的風華與七至九世紀的世界史

本書雖然取名為「絲路、遊牧民與唐帝國」，但實際討論的時間斷限主要是從七世紀初唐朝建國，到八世紀中葉「安史之亂」發生。之所以如此，森安孝夫認為，唐朝在這段時間才是名實相符的世界第一大帝國，其世界性反映在國內大都市裡有著大量外國人居留地；四處皆可見到外國使節、留學生、商人和藝人；透過外交、商業管道，各種類型的商貿貨物湧入，充斥著濃厚西域風格；被稱為「三夷教」的摩尼教、景教與祆教，也在這個階段大規模的傳入中原境內，而這些都在相當程度上與絲綢之路有著密不可分的關係。至於「安史之亂」之後的唐朝，不僅失去甘肅省以西的土地，即使在中國本土內地，也被迫承認許多地方政權（藩鎮）的半獨立，完全無法與前期相比。

書中具體的內容主軸，是由以下三點所構成：第一，與絲綢之路史互為表裡的粟特人（Suguda）東方發展史；第二，唐帝國建國以及突厥汗國在其前後的動向；第三，「安史之亂」為唐帝國帶來的變化與回鶻的活動。突厥與回鶻同樣誕生於蒙古高原，屬於中央歐亞東部地區展開活動的突厥系遊牧民族集團。本書即是沿著上述三個主軸，依時代的順序展開，其中這三者之間時代有所連續，特別是粟特人，無論是在唐帝國，或是在突厥、回鶻，都曾經發揮著重要作用。作者在論及唐代的西域風格時，其中一環是關於「胡姬」及其由來，這個部分將從1969年在吐魯番盆地阿斯塔那第135號古墓中的一張《女婢買賣契約文書》切入，導入唐帝國的奴隸貿易與當時的良賤制度。

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 撒馬爾罕北部的粟特人壁畫。

綜觀全書，討論的內容可分為兩個層面：第一部分，以絲綢之路和七至九世紀的世界史為專題，分別從中央歐亞、絲綢之路等兩個視角為研究中心，詳述中央歐亞自然環境特徵、絲綢之路定義的變遷（自1970年代以來「絲路史觀論爭」）、絲綢之路貿易的本質、中央歐亞壁畫遺跡的涵義，以及絲綢之路在環境史中的重要性、世界史時代區分等相關問題，作者在書中都做了廣泛深入的探討。

第二部分，以活躍於中世紀的粟特人相關研究為專題，深入探討以下四個問題：

一：介紹粟特人的出現及學術界研究概況，其中涉及有關粟特歷史研究、粟特人的故鄉──以中亞阿姆河、錫爾河之間的澤拉夫珊河流域索格底亞那（Sogdian）地區──以及粟特文字與粟特語言。

二：介紹粟特人的社會與商業活動，涉及到對粟特商人的記錄、商業立國的社會構成。

三：介紹粟特與東亞地區，包括唐帝國、突厥汗國、回鶻的交流往來，闡明粟特人同時兼具商人與武士兩重本質特性，概略性的介紹粟特人的外交與政治的影響力，諸如西魏使節安諾槃陀、1999年在山西省太原市虞弘墓中的新發現，以及作為當時世界語言之一的粟特語。

四：討論河西走廊上的粟特人軍團，粟特人在河西走廊的聚集中心涼州、粟特人隊商聚落領袖──薩寶，以及粟特人與唐朝建國關係新論述等相關問題。

粟特人研究，國際熱而台灣冷的現象

對於台灣的讀者而言，本書最大的價值應該是作者從多角度、通盤而全面的介紹討論粟特人。關於粟特人的歷史發展，以及他們在中央歐亞世界所扮演東西經貿、文化交流傳播的媒介者，曾經支配中央歐亞各政權的發展與影響力，促使唐帝國中衰的「安史之亂」，皆與粟特人有著密切的關聯性。

1981年，在新疆吐魯番柏孜克里克千佛洞，清理出三件保存完好的粟特文文書，這是繼1907年英國探險家斯坦因在甘肅敦煌烽燧意外獲得八封粟特文古信札之後，又一次重大發現；20世紀90年代末起，中國寧夏固原、山西太原、陜西西安等地，先後發現隋唐時期史氏家族（史索岩、史鐡棒、史河耽、史道洛、史射勿、史道德）、隋虞弘、北周安伽、史君、康業等粟特人的墓地，出土大量隨葬器物，使國際間形成一股研究粟特人的熱潮。但是，台灣的歷史教科書卻鮮少涉及於此，以至於台灣的學生對於粟特人在世界史上的地位及重要性，可以說茫然無知。

森安孝夫在本書第二章至第八章，利用歷史文獻、出土文物與學術界的研究成果，系統的介紹粟特人的歷史、語文、商業貿易（包括人口買賣）、東西遷徙路線聚落網絡、政治外交、樂舞藝術等等，透過本書使台灣讀者能對粟特人有了基本的認識。

內藤湖南（虎次郎）在其名著《支那上古史》曾指出：「中國史並非僅是所謂漢族的歷史而孤立發展，它和周邊各種族的發展有著密不可分的關係。中國社會內部的發展必然會擴散至周邊各種族的世界，而後者之種族發展又會影響中國社會。」史家陳寅恪先生於《唐代政治史述論稿．外族盛衰之連環性及外患與內政之關係》，也嘗以外族盛衰之連環性，闡述唐朝國勢之興衰與其所接觸諸外族間的互動有著緊密的關聯。職是之故，我們若要對中國歷史有既深且廣的認識，除了關注長城內農業地區政權更迭外，域外地區的歷史與民族交融，也絕對是不可忽視。本書的架構與內容，即是宏觀地從中央歐亞整體地域，以絲綢之路做為切入視角，多面相的討論唐帝國歷史發展，極具啟發性。

森安孝夫指出：本書最期待的是給現在正在高中任教世界史、日本史、現代社會等科目的教師，原因在於，對於已出社會、活躍於各個領域的日本人，他們的歷史知識基礎幾乎來自於高中時代的歷史教育或準備大學入學考試的內容。換言之，這是一本撰寫給一般普羅大眾為對象的科普書籍。雖然作者如是說，但通讀全書可發現，作者廣泛徵引各種類型原始史料、碑銘及出土文物，除了呈現自己的研究成果外，同時也將學術界最新的觀點，融會於全書各章節內容。因此，這本書不僅僅是一本以社會大眾為對象的歷史科普書，即使是大學本科生，抑或是研究所學生，甚至是大學歷史系專業教師，若想要瞭解七至九世紀中央歐亞世界的歷史，《絲路、遊牧民與唐帝國》絕對是一本不容錯過的論著，值得細細品讀。

書籍介紹

本文摘錄自《絲路、遊牧民與唐帝國：從中央歐亞出發，遊牧民眼中的拓跋國家》，八旗出版

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作者：森安孝夫（もりやすたかお）

譯者：張雅婷

本書審訂：林聖智／中研院史語所副研究員、中國美術與考古專家。

本書導讀：朱振宏／中正大學歷史學系教授、中國中古史專家。

從中央歐亞的草原出發，

克服大中華主義與歐洲中心史觀，而看到的唐朝是……

安史之亂其實不「亂」，它是「登場過早的征服王朝」，

是走在時代尖端的現象，是歷史的必然。

徹底顛覆課本中的唐朝印象，也徹底顛覆想像中的絲路觀念！

──前近代的「絲路」，不單只是「充滿浪漫的東西貿易線」，而更是政治、經濟、宗教、文化交流以及戰爭的現場，亦即動盪的世界史的舞台。

──不知道「絲路地帶＝中央歐亞」的歷史，就無法理解世界史巨大的潮流。

本書的主要目的是要站在「中央歐亞」（Central Eurasia）的觀點，以淺顯易懂，且異於西歐中心史觀或中華主義思想的方式來加以記述。換言之，以遊牧騎馬民族集團與絲路這兩大主軸為主，重新檢討歐亞世界史，意即前近代的世界史。

西元前一千年初，在中央歐亞的乾燥大草原地帶上，擅長騎馬的遊牧民集團登場，成為擁有地表最強的騎馬軍團。與生產力、購買力並列，牽動歷史走向的一大契機是軍事力，他們的動向自然就成了牽動世界的原動力。本書透過騎馬遊牧民族與唐王朝的興亡，徹底轉換「觀看世界的方式」，重新論述何謂「民族」？何謂「國家」？

來自日本講談社的全球史鉅獻 《絲路、游牧民與唐帝國》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第六卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九