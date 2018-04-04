南投清境「禁建令」將解除，環團擔心「違章民宿」將不只現在的上百間

南投縣仁愛鄉的清境地區，因為違章民宿林立，南投縣政府在2012年5月頒布「禁建令」，但南投縣政府打算在5月有條件解禁。環保團體就認為，有條件解禁雖然合乎情理，但清境地區有六成土地為「走山區」，必須低密度使用，南投縣政府應該重新檢討清境整體土地利用，並盡快拆除違章民宿。

南投縣仁愛鄉的清境地區，1992年開放土地買賣以來，便民宿林立，違章民宿超過100家，南投縣政府在2012年5月針對清境近500公頃的土地頒布禁限建令，不發給任何建照，禁限建令自頒布後，已三度展延。

《自由時報》報導，南投縣政府於3月31日召開「清境地區重大推動方向研討會」，縣長林明溱表示，當地民眾抱怨全面禁限建後，連要蓋工寮或家中小孩結婚增建房間都不行，不近情理，因此縣長林明溱認為若再禁限建，恐引發民怨，裁示將在今年5月有條件解禁。

（中央社）南投縣政府建設處長李正偉昨（3）日接受媒體訪問時指出，是有民眾向縣府反映，有小孩子要回來或是因為娶妻生子，想要增建房間，或是房間老舊想要整修，卻因禁限建令無法取得許可，造成不便。

李正偉說，不過解除禁限建令有條件，沒有山崩地滑以及環境敏感地區，縣府會優先開放，不過有山崩地滑以及環境敏感地區的話，會有條件開放，而民眾提出申請的話，也要提出地質鑽探報告等文件。

《好房網》報導，李正偉說強調，這次清境地區限禁建解除，重點在「原鄉村區」可建築部分，主要是考慮居民住的需求；例如有50年歷史的博望新村，因為限禁建，房舍增修拿不到建築許可，年輕人返鄉或新婚後，沒房間可住，這部分縣府將予以開放。

南投縣政府：新建違建即報即拆，違章民宿不會因此合法

但環保團體擔心，違章民宿等可能利用這次解禁機會取得合法資格。李正偉說，目前有112家民宿業者列管，違法的部分，不許有新的增建，想申請合法，必須符合現有土地及建管法令，民宿業者想大規模開發，根本不可能。

《自由時報》報導，南投縣政府建設處指出，禁限建期間，縣政府對於新增違建即報即拆，也要求無論是合法或非法民宿業者，都要定期進行消防公安申報，縣府也會不定期進行聯合稽查，一旦發現違反《觀光發展條例》等法令即依法裁罰，縣政府也對於清境地區110家民宿進行基礎地質鑽探監測，目前未發現重大問題，同時將建築面積在1,500平方公尺或6層樓以上的大型違建民宿，公布在縣府網站，提醒消費者注意。

環團：縣政府縱容既有違建，新建違建也沒有落實「即報即拆」

但根據2017年監察院對清境地區的調查報告，南投縣政府雖於2012年5月16日起暫停核發清境地區的建造執照，但沒有依法要求既存的違章建築「限期處理」，縱容清境地區大型違章建築持續存在，對於2012年1月1日以後新增違章建築案件，南投縣政府雖然有拆除零星幾棟違建，但多數還是沒有落實「即報即拆」。

《上下游》報導，地球公民基金會山林國土組專員吳其融指出，縣府過去實施「禁、限建令」手法確實值得商榷，這次有條件解除也不完全錯誤。「但重點是既有開發都是違規，政府要怎麼去面對這件事？不是說單純解除『禁、限建令』就好。」縣府本來就可依區域計畫法處理既有違建，但縣政府都以預算不夠為藉口。

吳其融認為，既有違規事實應先處理好，公開所有違規民宿資訊，再去做後續解禁，「現在民宿不斷暴增是事實，如果放寬，那這些既有違規要怎麼引導？還是又放任另一波違規出現？」

清境有六成土地位在「大規模崩塌區」，應該減少造鎮

《關鍵評論網》2015年報導，清境地區有六成以上的土地屬於「潛在大規模崩塌區」，而清境多數違法民宿都位於其上。「潛在大規模崩塌」一般稱做「走山」或「地滑」，有別於淺層的岩屑崩塌，是面積超過10公頃、深度超過10公尺或土方量超過10萬立法米以上的岩體滑動。

這種類型的災害需要長時間的孕育過程，因重力緣故，地體積年累月緩慢地向下滑動，平常無法用肉眼察覺，也無法判斷何時會發生，但只要發生豪雨或地震，就有可能誘發大規模崩塌。國內最有名的案例是小林村，當時瞬間帶走了全村462人的生命。

《蘋果日報》報導，靜宜大學生態研究所前副教授、台灣生態學會理事長楊國禎說，清境地區目前還沒有發生實際災害，不過清境邊緣已經出現崩滑的現象，如投89線（力行產業道路）49公里處華崗部落、14.9公里處都發生大規模崩塌。

楊國禎認為，站在生態研究的立場，但山裡就過山裡的生活，民眾不該要求在山裡過都市的生活，而政府站在風險管理的角度，應該逐年減少在山區造鎮，減低環境壓力。

南投清境：從無人聞問，到違章民宿林立

《環境資訊中心》報導，清境農場位於雪山山脈的南側，海拔1,750公尺，氣候宜人，景色優美。1960年代為了安置從緬甸作戰、撤退的國軍和軍眷253人，於是成立「見晴農場」，幾年後改名為「清境農場」。

一開始，退輔會原希望農場可以自給自足，沒想到卻連連虧損，直到1985年「清境國民賓館」營業，住宿收入遠大於農業收入，而讓清境農場從單純的農場，發展成觀光農場。1992年，清境農場部分土地放領，也就是土地所有權可以自由買賣、轉讓，這使得外地者陸續進駐清境經營民宿。

環境獨立記者朱淑娟2015年投書《風傳媒》表示，2001年12月《民宿管理辦法》發布實施後，客房總樓地板面積300平方公尺以下的農舍可做為民宿使用，清境的民宿更快速增加。目前清境農場九成業者都依上述辦法，以農牧用地申請興建農舍做為民宿使用，但之後又違法擴建，95%以上的民宿，客房數及總樓地板面積都有擴建及超限利用的情形。

根據2017年監察院對清境地區的調查報告，到2016年6月30日止，清境地區民宿家數共計110家，其中以「農舍用途」申請者有105家，這105家的土地使用管制多為「山坡地保育區農牧用地」或「林業用地」，都不屬於「都市土地」範圍，其中101家取得使用執照後，土地所有權人又在合法農舍外再行擴建，也就是有91%的民宿，都違法擴建。

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核稿編輯：楊士範