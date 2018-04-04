【插畫】原來台灣的電視台有駐外記者！

Nagee

距離上次駐外記者存在感爆表的事件，大概是十年前，各家媒體駐外記者在美國圍堵惡整陳幸妤的時候吧，平常是都沒有國際大事了嗎？

不要說駐外記者了，連在島內的也是一樣。類似的新聞諸如台美、台日關係的交流合作，在國際關係的躍進，島內新聞媒體都像死了一樣，熱度完全比不上那些藝人八卦前世今生的命理故事，新聞當成小說在說書，又是天庭又是仙女的。世界都在關心的台灣局勢，只有台島上的媒體活在平行世界。

國際新聞只會那一千零一招「中國才是活路」的套路。卻不會跟我們說最近東突和圖博（新疆西藏）又有僧侶自焚抗議了，又有多少屠城的消息被封鎖，不會跟我們說香港最近的自治與民主又被侵蝕到什麼程度，又有多少學者教授只是因為反專制，就被以「反分裂國家法」逮捕消失。也不會跟我們說中國現在的網路VPN、支付寶連結的人權個資又進一步嚴密監控管制到什麼地步。整天就在那邊中國超級進步不快點聽他們的話讓他開心就是鎖國邊緣化啦。這些媒體不會告訴大眾，中國經濟的泡沫早已是全球都在徹廠避險。不會告訴大家，全世界的企業和教育單位，都在防範中國國家勢力以各種名義的竊取技術，政戰滲透。

所以也真的不能怪台灣人沒有國際觀。台灣人長期接受的主流媒體資訊就是「中國、中國、中國」。全世界所有的資訊、利害考量都是以中國為中心，當其他國際強國都是透明的就對了。而這些傳統電視媒體的受眾，又很愛講國際觀，愛看一些名稱調性很「成功人士風格」的雜誌週刊。

又還有多少人記得人道工作者李明哲？被中國以「煽動顛覆國家罪」消失後入獄超過一年了。這一年來，中華民國的主流媒體，不是冷處理，就是把他當成外人罪人一樣羞辱、嘲弄。媒體輿論不是最愛講台灣要有國際觀，要團結的嗎？

Nagee

苗博雅就發文表示：「有些人的價值觀真的很奇妙。台灣人在第三國涉嫌犯罪卻被送到中國審判，就大喊最好全部送到中國關到死。台灣人沒做錯事，只因批評中國政府就被失蹤、被抓被關，就說人家自己活該、自找的、為從政鋪路。外交官在外國虐傭、留學生在外國恐嚇公眾，被犯罪地的司法機關追訴法律責任，卻要台灣政府出面出力「救援」。」

李明哲也沒傷人，怎麼就不幫忙向中國講話？同樣的一群人在今天就只差沒喊「我們都是孫安佐」而已了，電視媒體還下標題：「壞消息！不能交保！」一個房間藏有陸軍兩個連打靶數量子彈（另藏有長短槍）的人被抓，不能交保是壞消息，我也是醉了。

►林心如事件背後「台獨零容忍」的意義和警告

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航