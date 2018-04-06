【Netflix獨家精選】四月假期不發慌，即刻展開屬於自己的主題之旅！

編按：清明時節塞車陣，四月連假若不想前往觀光景點，將時間浪費在車陣與擁擠的人潮中，Netflix為你準備消磨假日的最佳選項：在家舒服追劇，坐在沙發上就能展開一場充滿驚喜與冒險的主題之旅，享受量身打造的熱門追劇行程——包括太空之旅、英雄攻略、專屬K歌包廂與親子溫馨園地。Netflix原創影視作品與好萊塢強檔電影、影集、動畫，讓影迷們在春節連假不寂寞，立即前往心之嚮往的休閒秘境吧！

小孩們都在家的連假，爸媽也得將手邊的工作放下，好好陪伴孩子最是重要。觀賞一部部超乎想像、笑料十足的動畫，就是給孩子最好的禮物。但童心未泯的成人請務必小心觀影，在還沒點開精選動畫片單前，誰才是兒童，還真不知道！令大小朋友瘋狂的動畫影集《巨怪獵人》講述兩個奇幻世界的故事，主角在撿到一枚護身符後，便繼承了它的「使命」，他必須在充滿危險的巨怪世界中，保護所有人的安全。

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《搖滾蟲蟲》是專為兒童製作的全新原創影集，靈感來自披頭四的音樂，邀請全世界的家庭一起同樂。這部動畫影集的主角，是住在郊區一座後院裡的五名死黨：傑、久美、克里克、巴斯和華特。這裡儘管雜草叢生，對他們來說卻是全世界，他們也在這裡組成一個樂團，透過音樂學習關於人生的許多重要課題。《搖滾蟲蟲》使用約翰藍儂和保羅麥卡尼的Northern Songs公司歌曲目錄中的50逾首歌曲，邀請了全球知名歌手重新詮釋。

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滿腔熱血、捍衛正義，收藏滿櫃英雄公仔、海報的粉絲們，總幻想有一天能與超人與蝙蝠俠並肩作戰！擇日不如撞日，拿起史上最強火力「遙控器」，就能在這連假讓夢想成真，成為英雄們對戰壞蛋時的重要後援。與漫威街頭英雄夜魔俠、潔西卡瓊斯、盧克凱奇和鐵拳俠一起出征！為了守衛紐約街頭的和平，劇中除了展現所有英雄齊聚一堂的震撼場面，更細膩刻畫每位不同角色的特殊能力和不為人知的背後故事！

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麥特梅鐸（查理考克斯飾）年幼時即失明，卻擁有異於常人的感官能力；白天，他是一名捍衛正義的律師；到了晚上，便化身成為超級英雄「夜魔俠」，在現代紐約市的地獄廚房區行俠仗義。

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一首旋律動人、歌詞貼近生活的歌，就像初戀情人一樣永難忘。1970年代經典龐克樂團The Clash的作品〈Should I Stay Or Should I Go〉，唱的不只是時代下的躁動，更是《怪奇物語》中失蹤的威爾，與哥哥強納森被迫分離的無奈與感傷風靡全球的科幻神劇《怪奇物語》，敘述一個平凡小鎮，因為一位小男孩威爾的離奇失蹤，所有人的生活都蒙上了「顛倒世界」的邪惡陰影。除了看小主角們如何以友情的力量破解黑暗力量之外，整部作品也充滿了濃厚的奇幻復古情懷。

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有些男孩一輩子都還沒轉大人——致「幼稚的人生」！

一個阿公的鬼魂，一個彌留的阿嬤；一群幼稚的大人，一場嫑嫑的愛情；一段荒謬的人生，一個關於魯蛇，關於愛與夢想的故事。

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你對生活中的一切感到無聊，卻對宇宙論、外星人、航太科技等關於外太空相關事物癡迷，甚至計劃移民定居火星？《星際爭霸戰》於首播50年後，以《星際爭霸戰：發現號》重返電視螢幕。故事將跟隨星際艦隊，繼續發掘未知宇宙。各位星際迷，請迅速整裝，和發現號一起找尋新世界和新的生命體！

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航