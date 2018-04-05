「掃墓」其實可以更自然！台灣「環保葬」10年成長近20倍

（中央社）

隨著環保與自主意識抬頭，環保自然葬的受理件數逐年上升，近10年成長20倍，六都的接受度又比一般縣市高。內政部鼓勵民眾突破死亡禁忌，提早規劃身後事。另外，當城市吹起環保自然葬風潮時，原住民的葬俗觀念才正慢慢從土葬移轉到火葬，「一開始阻力真的很大」。

台灣土地空間有限，因「入土為安」傳統觀念，過去常出現「死人與活人爭地」現象，經多年推廣，民眾觀念改變，火化率提高。

內政部日前公布統計，遺體火化數量由96年12萬3217具增加至105年16萬6246具，增加34.9%，占死亡人數比率由87.8%增至96.2%，10年間增加8.4個百分點，顯示民眾葬俗觀念持續轉變。

內政部自民國90年起開始推動環保自然葬，95年有200多件，98年突破1000件，到了105年有6774件，其中非公墓內1304件（公園、綠地等1024件、海洋280件），目前總已累計超過3萬件。近10年成長約20倍，顯示有愈來愈多民眾認同環保自然葬。

「環保自然葬」顧名思義是環保和自然，以火化方式將遺骸燒成骨灰，不做永久設施，不放進納骨塔，也不立碑，不造墳，而以樹葬、花葬、海葬或灑葬等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，永續循環於世。

將骨灰回歸大自然的環保葬法有不同形式，樹葬是指於公墓內將骨灰藏納土中，再植樹於上，或於樹木根部周圍埋藏骨灰的安葬方式。不論樹葬或花葬，1、2年後骨灰完全回歸大地，不會污染，土地可循環再使用，環保葬法逐漸受民眾認同，實際執行者逐年增加。

「植存」與樹葬最大的區別在於植存區不是墓園，而是一般的林園，所以沒有墓碑、墓塚等設施。簡單說，樹葬還是在公墓中，植存則是在另外的指定區域。

公墓內（樹葬）5470件，較104年減少2730件，是因為104年屏東縣清查納骨塔，將4334件無主骨灰（骸）移至樹葬，以致105年相較減少。

內政部民政司副司長鄭英弘受訪時表示，環保自然葬主要訴求是讓生命回歸自然，從早年的土葬，到現在火葬率已達96%，火葬雖然很成功，解決公墓占地問題，但火化後骨灰放置納骨塔，經過50、60年，納骨塔舊了還是需要做二次處理，環保葬就不會有這個問題。

根據內政部資料，105年六都的環保葬統計，台北市2857件、新北市1122件、桃園343件、台中市846件、台南市290件、高雄市698件。苗栗、彰化、雲林、南投、宜蘭等縣市都在百位數以下。

鄭英弘說，環保自然葬涉及個人觀念和情感，也跟設施的完善度有關。從數據來看，都會區的接受度比較高，除了雙北外，台中市超越桃園、高雄，可能跟台中市自然葬區的環境好有關。

98年法鼓山創辦人聖嚴法師辭世，法鼓山遵循聖嚴法師遺願，舉辦追思暨植存儀式，未設墓立碑，並將骨灰分5袋安置金山環保生命園區，破除執著。

植存在95年僅受理1件、96年38件、97年221件、98年729件、99年603件。鄭英弘說，聖嚴法師選擇用植存的方式回歸自然，對於環保自然葬的理念宣揚有很大助力，當年度的植存受理件數大幅增加，法鼓山也特別放寬植存人數。

鄭英弘說，台北市剛開始推行樹葬，仍有家屬在骨灰存放處立牌、擺設個人物品，「還是有占地為王的想法」，既然選擇自然葬就是放下執著，慢慢地，觀念才跟著改過來。

沒有墓碑、骨灰回歸自然，未來還有「掃墓」的形式嗎？鄭英弘說，環保自然葬就是希望將墓地公園化，讓家屬隨時都可以去，與逝去的親人是親近的，不像公墓是一年去一次，平常思念親人想去還進不去，因為雜草叢生。

鄭英弘說，殯葬政策的推進，很難立竿見影，他相信，環保自然葬的管理做得好，民眾的觀念也會漸漸改變。

內政部長葉俊榮在最新一期的「阿榮講堂」突破禁忌，暢談殯葬政策，希望突破傳統土葬占地築墓的思維，和火化入塔座奉陰宅的觀念，選擇環保自然葬也能減輕子女的負擔，「也許到了可以跟家人討論身後事的時代了」。

內政部說明，有關目前全國辦理樹葬、灑葬、海葬等環保自然葬法，截至今（107）年1月底，公墓內樹葬、灑葬之地點有31處，已服務3萬2,587位；公墓外植存有2處，已服務6,765位；有9縣市可辦理海葬，已服務1,919位，整體服務量有逐年提升的趨勢。

樹葬年增6成 高市再闢8百穴

樹葬已逐漸取代骨灰安厝納骨塔的方式，高雄市殯葬管理處長謝汀嵩今天指出，近兩年樹葬約成長6成，現有樹穴將不敷使用，今年計劃增闢800穴。

高雄市殯葬處現有樹葬區包括旗山800穴及燕巢600穴，謝汀嵩指出，近兩年選擇樹葬的比例快速成長，使得原本足以循環使用的穴位不及翻土，恐不敷需求。他說，殯葬處規劃今年在杉林區增闢640個穴位，同時在燕巢區增闢200穴，可望年底完工使用。

他指出，樹葬園區採分區使用方式，每區一個單位，會等所有穴位葬滿一年後再翻土利用；由於近年樹葬率以5到6成成長，恐穴位不及翻土循環利用，才要加速增闢。

統計顯示，高雄市每年死亡人數2萬1000多人，火化率逾98%，選擇樹葬人口近兩年都成長到近千人。

殯葬處同時宣傳清明連假掃墓祭祖，4、5日提供免費掃墓專車，高雄燕巢深水公墓、旗津生命紀念館、鳳山拷潭公墓納骨塔等有接駁專車共11條路線，公立納骨塔從早上7時開放到下午5時。

響應網路生活，民眾也可透過「雲端追思平台系統」，各區公立納骨塔、土葬及樹葬案的申請人可免費申辦使用，於網址或QR Code掃描進入追思網頁，在雲端線上追思先人。

「樹葬」真的就比較「環保」嗎？

台中市生命禮儀管理處陳志銘處長曾指出，以占地0.6公頃（即6000平方公尺）的大坑歸思園為例，園區是以每棵樹的周圍劃分出九宮格穴位來埋藏骨灰，無形中浪費了許多空間。若以成年人骨灰實際體積平均9立方公分來看，假設0.6公頃的園區只取1/50土地來設置樹葬穴位（其餘的49/50包含植樹、景觀空間與樹葬穴位的間距），簡單試算：1,200,000平方公分（120平方公尺）／9平方公分（骨灰所占面積），則所得數字大於13 萬（穴位），以此對比原始規劃的1536穴位，其實有不少土地空間被閒置浪費。

另外，就葬法的改良而言，最早期的骨灰容器是環保玉米罐，當時做法是將整個罐子放入穴內；後來，容器改良為更易於分解的環保紙袋，又因紙袋容量較小而分裝成三至五袋，最後直接將紙袋置入穴內。但是，無論是玉米罐或紙袋，都徒增骨灰分解的難度與時間，因為容器易吸附溼氣，使骨灰更容易凝結成塊，更不利於分解。如今的做法是希望多採先以紙袋分裝骨灰並置於紙盒內，攜帶到葬區，下葬時，直接將紙袋中的骨灰倒入穴內，紙袋與紙盒則可回收再利用。

美化公墓又富圖騰特色 原鄉部落建納骨牆

當城市吹起環保自然葬風潮時，原住民的葬俗觀念才正慢慢從土葬移轉到火葬。內政部近年推動公墓改建為納骨牆，納入原民圖騰設計，讓原住民驚呼「原來公墓也可以這麼漂亮」。

國內目前遺體火化率已達9成；不過，原住民地區因宗教因素，仍多採土葬習俗。為改善滿葬、濫葬問題，內政部從民國98年開始，將「山地原住民鄉（區）公墓改善」列入殯葬設施示範系列計畫補助項目，盼協助土葬轉型。

「一開始阻力真的很大」，民政司承辦人員說，公墓要改為納骨牆，必須先遷葬，這對原住民的衝擊很大，他們也不太能接受遺體火化的觀念，因此第二期的補助計畫只完成3個案子。

內政部民政司副司長鄭英弘受訪表示，原住民公墓滿葬，要在山上蓋納骨塔不容易，經費、環評、地區分散等都是需要考量的問題，建納骨牆不用申請建築執照，只需申請雜項執照，成本低，對環境的影響也最小。

鄭英弘說，納骨牆的設計在國外很普遍，有些公墓的圍牆就是納骨牆。內政部鼓勵部落與鄉公所一起參與設計，使得納骨牆融入原住民的文化特色，有別於傳統的納骨塔。

桃園復興區、南投仁愛鄉和屏東霧台鄉陸續完成首批示範公墓，一座座的納骨牆井然排列，讓公墓變得像公園，整齊美觀，也讓部落族人驚呼「原來公墓也可以這麼漂亮」。

依《原住民基本法》，鄭英弘說，需部落的墓主家屬全數同意，才能申請公墓改善，難度其實很高，沒想到會通過，不少部落看到示範公墓的成果，也想比照辦理。

民國102年到105年的第三期補助計畫，補助案提升到45案。106年停辦，詢問度破表，在原民立委支持下，107年內政部持續辦理「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，除了繼續補助山地原住民的公墓改善，也擴大補助平地原住民鄉（鎮、市）的公墓改善。

從土葬到火葬，最難的一段路已經走過，內政部107年的補助計畫，更納入1/10的環保自然葬，一步一步引導原住民改變葬俗觀念。

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核稿編輯：楊之瑜