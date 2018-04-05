陳香梅是何許人？中央社第一個女記者、22歲嫁飛虎將軍，她又如何成為美中台的「密使」

（中央社）

「弓背霞明劍照霜，秋風走馬出咸陽，未收天子河湟地，不擬回首望故鄉。」這是中央社第一位女記者、美國飛虎將軍陳納德（Claire Chennault）遺孀回憶她的中央社記者生涯時，用來破題的七言絕句。用「一個時代的結束」來形容這位傳奇人物的辭世，或許聽來老套，卻是不折不扣的事實。

陳香梅日前逝世，享壽94歲。紐約時報指她曾是華府能見度最高的平民之一，有著鮮明反共色彩，並在丈夫死後踏入外交圈，扮演密使穿梭亞洲多國。陳香梅3月30日在華府寓所逝世，女兒陳美麗表示，陳香梅死因是去年12月中風引起的併發症。

陳香梅，1925年6月23日生於北京。家境優渥的她，青春時期是在烽火中成長，第一份工作就是中央社記者，這個工作影響了她的一生。她在「中央社人的故事」一書中親筆為文回顧了這段過往，文章開頭就是李商隱的這首「少年行」，一定程度反映著她的鄉情與惆悵。

「我於1944年，中國對日抗戰第7年，也是抗戰結束前一年在昆明加入中央通訊社，是中央社第一位女記者。我是抗戰時期的流亡學生，在嶺南大學唸的是文學系，在真光中學和嶺南大學期間一直負責校刊的編輯工作，流亡到雲南的昆明後，由朋友介紹考入中央社，是我離開學校後第一份工作。

當時中央社不任用女記者，錄用我算是破例，也可以說是開戒了。首先我被安排在編輯部工作，我的任務是在晚上把所有來稿一一閱讀後，除了修改外再加標題，因為在中學和大學有了做編輯的經驗，所以對這項工作可以說是駕輕就熟，順手拈來，雖然工作到午夜才截稿，但不以為苦。

我做晚間編輯不久就被升調到採訪部，因為我會講和寫英語，順理成章被派到外事組，多半採訪美軍在華的任務和中美空軍共同抗日、保衛大後方的領空等消息，我也經常去參加美軍第14航空隊在昆明巫家壩基地的新聞發布會，並有機會寫了兩篇美國空軍領袖飛虎隊領導人陳納德中將的專訪。那時陳納德真是個風雲人物，我對他協助苦難的中國有無限的敬仰。」

相識頭兩年，陳香梅與陳納德並不特別熟稔。直到1945年抗戰結束前的夏天，陳納德與美國國務院意見相左，決定辭職返國，昆明當地為他舉辦歡送會，大家圍著他依依送別，陳香梅準備離去時，陳納德走向她說：「你不和我握手就準備離開了嗎？」那刻，兩人似乎才察覺彼此的情意。

後來，在陳納德積極追求下，陳香梅答應了他的求婚，但是父親並不贊成，畢竟兩人年齡相差懸殊。拗不過女兒的決心，父親最後還是同意了他們的婚事。1947年12月，他們在上海虹橋舉行了簡單的婚禮。當時22歲的陳香梅說：「我們像在沙漠中發現了綠洲，我們尋找到了真正的自己，也找到了永恆不滅的深情。」她直言「中央社該說是我們的紅娘」。

因為嫁給陳納德，陳香梅的人生大大轉變。他們夫婦與當時的總統蔣介石、蔣夫人宋美齡關係友好，她與陳納德育有兩個女兒陳美華、陳美麗，名字還是宋美齡取的。

陳香梅與陳納德感情很好，她把兩人相戀、婚姻故事寫成自傳小說「一千個春天」（A Thousand Spring，曾譯為中、日、韓等多種語文出版），入選紐約時報年度十大暢銷書排行榜。兩人結縭10年，為什麼是一千個春天？陳香梅形容他們夫婦「聚少離多，每期小敘，就如驚鴻一掠」，換算下來，夫婦真正相聚時日不過一千天，但是對她來說，與陳納德相聚的每一天，都是和煦的春天。

1958年，陳納德因肺癌辭世，享壽64歲，這時陳香梅才33歲。

雅言文化出版公司創辦人顏擇雅也在臉書分享，「陳香梅對我來說的最大意義不是中美外交，不是她誇張的臉妝，不是終結越戰的巴黎和談秘辛，而是她的回憶錄啟發這首美好的情歌。陳香梅一開始是陳納德的婚外情，扶正後婚姻維持11年即守寡。梁弘志真是天才，蔡琴與李建復兩人歌聲也搭配超美。」

陳納德1958年死於肺癌，享壽67歲。陳香梅之後移居華府，加入共和黨，成為華府社交圈風雲人物。

《BBC中文網》報導，對於在美國最初的時光，陳香梅曾在給蔣經國夫人蔣方良的一封信中說，「我初來美國時年紀輕，我的丈夫雖然愛我，但他是美國人，無論如何無法了解一個中國少女異鄉異客的心情，雖然我曾隨著陳納德將軍領略了很多民眾對英雄的崇拜與喝彩，但我總覺得自己只是一個影子，陽光西落時，影子也不知飄落何處。」

陳香梅不甘於做「影子」，她開始在美國政壇嶄露頭角。1963年，陳香梅初涉政壇，接受時任總統甘迺迪委任，成為第一位進入白宮工作的華人，此後，先後被八位總統委以重任，為尼克森、雷根等政府工作。1989年，在老布希政府，她再次擔任總統核心顧問職位。

陳香梅成為了華盛頓政治圈最有影響力的華人女性。當時有外界評論稱，她在冷戰的特殊時期，成為中美溝通的「掮客」，只擔任有職無薪的顧問角色。

1981年，陳香梅回到出生地北京，但是以美國總統雷根特使的身份出訪，那是陳香梅闊別33年後首次回到中國。時任中國領導人鄧小平與代表團會面，將陳香梅放到接待主座，並說「陳香梅坐第一，參議員史蒂芬先生坐第二，因為參議員在美國有100個，而陳香梅嘛，不要說美國，就是全世界也只有一個。」

陳香梅剛離開北京，就轉道台灣，會見政要。在台灣期間，她稱自己「不做信差，亦不代人傳話」，但蔣介石、蔣經國、李登輝，甚至陳水扁都與她保持聯繫，使外界加深了她兩岸密使的身份。

冷戰結束後，陳香梅的主要精力都放在中美交流事務，曾多次率領美國企業代表來華投資、交流。2015年，中國國家主席習近平向陳香梅頒發抗戰勝利70週年紀念章。

Photo Credit: Reuters/達志影像

陳香梅辭世 紐時憶名媛外交事蹟

（中央社）陳香梅一生豐富多彩，紐時報導，她曾任飛虎航空（Flying Tiger Line）副總裁，寫過小說、詩和非虛構類著作，擔任美國之音（VOA）播報員，並縱橫華府社交圈，在水門大廈寓所款待官員、國會議員、外交官、國際政要和記者。

但史學家指出，陳香梅也有鮮為人知的一面。她曾是中國國民黨向美國共和黨提供資金的管道，並在美國官員和故總統蔣中正、前南越總統阮文紹等亞洲領袖間扮演密使角色。

報導提及，美國聯邦調查局（FBI）在越戰期間監聽到陳香梅敦促南越官員抵制巴黎和談，以利尼克森（Richard Nixon）在1968年總統大選中獲勝。當年11月2日，阮文紹宣布南越不會參加巴黎和談，3天後，尼克森勝選。

時任美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）得知陳香梅干預後震怒，考慮以非法干涉外交事務罪起訴，但陳香梅從未被起訴。

事後，尼克森解除監聽陳香梅，並將獲利豐碩的一條太平洋貨運航線授予陳香梅經營的飛虎航空。不過，陳香梅即使為尼克森競選團隊提供重要亞洲人脈，並捐款24萬美元，最終卻未如願在尼克森政府中得到重要職位。

紐時報導提到，陳香梅當時每週在彷彿007電影佈景的水門大廈頂樓公寓中款待80到100人，菜色包括為時任國務卿季辛吉（Henry Kissinger）準備的「談判代表湯」。在社交活動上，身高不到152公分的陳香梅身著旗袍與高跟緞帶鞋，卓然出眾。

紐時也指出，陳香梅1981年造訪北京與台北，會晤時任中國領導人鄧小平與故總統蔣經國，此時的她已漸漸褪去反共色彩。陳香梅當時承認反共態度已軟化，表示人們必須「夠謙虛才能學習，有時必須有足夠勇氣改變自身立場」。

陳香梅赴美後大事紀：

1962年，經甘迺迪同意，陳香梅創辦中國難民救濟總署（Chinese Refugees'Relief），該組織協助成千上萬人逃離中國。

1963年，陳香梅受時任美國總統甘迺迪委任，成為第一位進入白宮工作的華人。

1963年至1968年間，她也為美國之音工作，擔任美國之音電台的廣播員。

1965年，她成為中央社海外特派員，直到74歲（1999年）為止。另一方面，她自1958年至1999年亦成為台灣新生報駐美特派員。

1981年，應中國領導人鄧小平的邀請，陳香梅以美國總統當選人雷根特使身分訪問中國。雷根總統上台，她擔任白宮出口委員會副主席，為美國總統核心顧問。老布希總統上台，她轉任白宮學者委員會委員。

1991年，陳香梅出任美國國際合作委員會主席、美國內政部環保委員會委員、美中航運總裁。

2009年，陳香梅應邀擔任「上海沃動科技有限公司」高級顧問。同年，應邀受聘出任中國「陳納德紀念館」名譽館長。

2015，陳香梅獲中國國家主席習近平頒發抗戰勝利70週年紀念章。

2018年3月30日，因中風後的併發症逝世，享壽94歲。

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核稿編輯：楊之瑜