無國界醫院 Ｘ TaiwanWarmPower：用「暖實力」幫台灣外交突圍

文：無國界醫院、TaiwanWarmPower

外交（Diplomacy）是一門非常古老的行業，從古至今，只要不同的人類組織之間需要溝通、宣戰、結盟、貿易甚至人員往來時，就有外交的存在。

在過去，人類社會所形成的各種組織，小至社團大至國家，所採行的大多是具有上下關係的階層性架構，因此一個組織對外工作，便落在特定的部會以及受過訓練的專業人員身上。這些外交人員具有語言專才，瞭解自己國家的核心需求，會順著總部的指令對外聯繫、尋求支持與合作，以最大化國家利益。

有很長一段時間，外交工作是伴隨著宴會、餐敘、閉門會議甚至是秘密協定的方式進行，隨之而來衍生出餐桌禮節、服裝要求、禮賓規範以及各類型的保密溝通要求已經成為外交人員特有的一種符號，讓人對外交工作產生一定的距離感。

現代外交的「形式」是什麼

時至今日，外交「本質」依然沒有改變，外交人員的工作一樣是為了追求國家利益。但是近150年來，人類社會的溝通方式以及傳播工具卻有天翻地覆的轉變，從而讓外交的「形式」徹底改變。

其實在沒有很久以前，外交人員在其他國家活動必須要非常小心，稍有不慎就很有可能被驅逐出境甚是被當成間諜處理，因此外交人員的對象都是他國的政治人物，只要能夠與高層交好，就有可能順利達成國家交付的任務。

隨著現代國家的演進，培養出更多具有知識的人民，加上科技大幅進步，報章雜誌、廣播、電視等傳撥方式興起，外交人員開始透過媒體來傳達各類型訊息，「公眾外交」的討論在二次大戰後開始興起，並且影響冷戰的發展，更在近年變成顯學，有能力的國家透過公眾外交來增加自己的影響力。

但科技具有「指數型成長」的特性，臉書、IG、Twitter等社群平臺已經成為大多數人接收資訊集與他人互動的平臺。過去一些公眾外交的關鍵字如「頭版」、「投書量」、「友我人士」已經被「演算法」、「觸及度」、「網路紅人」給取代；過去人與人間最遠距離只相隔六人的「六度分隔理論」，經過臉書的實證後已拉近成為3.57人。

「數位外交」（Digital Diplomacy）大致上是在2007年左右形成概念，已經跳脫過去公眾外交的類別，成為一門特別的領域，實踐者認為透過數位網絡，過去僅限於外交人員才能為的單向「宣傳」行為，可以變成任何一個人與其他國人的人的雙向、多向「對話」溝通形式。

台灣外交新嘗試—台灣暖實力

台灣暖實力「TaiwanWarmPower」的概念源自於台灣是一個受到中國壓迫的國家這個事實而來，台灣是個小國，也是個在滅亡邊緣的小國，這個小國不僅要有智慧、有彈性，還要有為了生存嘗試各種可能性的勇氣以及行動。

但世界上除了台灣以外，被壓迫、不受重視的個人、團體、族群以及國家還有很多，相反的，台灣是其中最有能力的，我們可以在邦交國提供農耕技術、可以在APEC提出倡議降低數位落差、可以提供本身在醫療技術與體系的經驗讓聯合國永續發展的概念及早達成。

我們在傳統外交的模式中，幾乎可以說是無法找到任何的出路，只要有中國存在的國際組織，我們都必須花費非常多的氣力宣傳自己的存在。然而在去年底，聯合國網路治理論壇（IGF）日前在瑞士日內瓦舉行，全球2000多名政商學界代表與會，我國行政院政務委員唐鳳受邀發言，但卻被中國打壓無法出席，唐鳳想出用遠程出席機器人（telepresence robot）的視訊方式出席，並且成功和與會人士說明臺灣降低數位落差的努力。數位時代的外交方式讓我們參與國際事務從「不可能」變為「可能」。

Photo Credit: daisuke1230 @Flickr CC BY 2.0

借助網路時代，讓台灣無所不在

參與世界衛生組織以維護台灣2300萬人醫療權力一直是我國的外交努力方向，今年台灣沒有受邀參加世界衛生組織大會（WHA），民間發起了「無國界醫院」的推案，5/19－5/21將到日內瓦與WHA世界衛生大會同步舉行無國界醫院展，呈現台灣醫療成果與貢獻，讓世界看見台灣，讓台灣幫助世界。

「無國界醫院」將與「TaiwanWarmPower」合作，利用新型態的數位外交方式，促進台灣實質參與今年的WHO會議。

1、研究本年世界衛生組織會議的議程，選擇台灣能夠參與的議案

「無國界醫院」目前已和醫師公會邱泰源理事長以及王必勝秘書長討論過此一實質參與的方式，並且獲得支持。我們會先由醫療、衛生、營養等專業人士審視本年議程後，招集各領域有意願的人士將舉辦工作坊，就臺灣的努力、知識以及經驗提出報告，讓臺灣有實質內容可以對外連結。

2、 舉辦「數位外交實戰」營隊，建立世界人脈

我們將號召自認具有外語能力、瞭解社群網路平臺、對臺灣外交有興趣的學生以及社會人士，由具有數位外交操作經驗的外交人員分享實例，接著透過各類型蒐集資料的方式找出本年參加WHO會議的關鍵人物（醫療專業人士、NGO代表、國家代表、國際組織職員等等），嘗試建立個人連結，與他們討論WHO目前重視之議題以及台灣可以有的貢獻，並且說服他們協助將之前專業人士擬出的報告內容帶入會議之中為臺灣發聲，甚至透過一切可能之方式讓我國的專業人士能夠同步參與會議，真正達到實質參與的目的。

3、嘗試建立類客戶管理系統CRM（Customer Relationship Management）

外交推案將不會只有一年、僅限一次，我們希望一邊透過數位方式向外連結，一邊則能夠系統性地記錄聯絡經歷，將建立的人脈保存下來。由於距離今年WHO會議時間僅剩下一個多月，因此我們希望能找到提供類此服務的公司的協助，讓我們嘗試用新的方法從事外交。

Photo Credit: AP/達志影像

台灣雖然無法參加今年的世界衛生組織大會，然而中國不可能封住全世界的網際網路，社群網路發展讓外交人員甚至是一般民眾有機會可以跳過阻隔我們的人士，提供像我們這種不見容於世界的小國，數種直接接觸關鍵人物的方式，創造宣傳台灣概念與價值的絕佳機會。

透過各種可能的嘗試方式，我們必定可以找出多條實質參與的活路，我們希望有你的加入。

台灣，可以無所不在。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航