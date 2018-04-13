上市公司大用違章工廠，台灣之光可能淪為台灣之恥

文：李根政（地球公民基金會執行長）

立法院經濟委員會突然決定4月2日排審《工廠管理輔導法》，目的是讓違章工廠可以延長期限繼續申請「假合法」。立委們的優先法案與公共利益完全背道而馳，感覺上，人民又被突襲了。

目前的《工廠管理輔導法》規定2008年3月14日以前，既有違章工廠在符合一定條件下，可以申請「臨時工廠登記」，雖然違法但政府允許其繼續運作，不必被罰，也就是一種「假合法」的狀態。理論上，政府應該嚴格取締這期限後新增的違章工廠，以扼止違法亂象，然而沒想到從2008年到2017年違章工廠竟從八萬家增加到13萬家，十年之內暴增了五萬家。經統計，2015、2016年製造業有稅籍資料的新增違章工廠，一年都突破了6300多家，來到史上新高。

台灣的政治人物或官員，常以「歷史共業」來形容違章工廠，但考察近幾年新增違章工廠的趨勢，就知道這完全是從中央執政者到地方首長、不分黨派推拖政治責任的謊言。

農地違章工廠牽涉區域計畫法、都市計畫法、環保法規、建管法規、農業法規及工廠管理輔導法，如果沒有首長的政治決心整合各局處資源，就是擺爛。日前，民間團體訪調違章工廠最嚴重的縣市，包括了台中、彰化、桃園、高雄、台南、新北、新竹等縣市，發現僅台中市有專門負責違章工廠查報的3.5個人力，其他縣市皆掛零；再者，各縣市拆除違建的預算相當少，完全沒有針對拆除違章工廠的預算，等於放棄執法。

違章工廠生生世世「假合法」？

另一方面，臨時登記本應是過渡期作法，輔導其進駐工業區才是正路。然而，至今這套制度成功輔導遷廠或變更者不到40家，只佔所有取得臨登業者7,145家的千分之五，再再證明政府處理違章工廠的政策完全失敗，並且放任了違章工廠的擴增，應該停止這種「假合法」的制度，提出根本解決辦法。

但沒想到，民進黨林岱樺、國民黨許淑華、王惠美等跨黨派立委提出了加碼更爛的三個版本，得到36位立委連署支持。林和許的版本主張，如果政府無法提供可以進駐的產業園區，或者來不及制定合法化的機制，業者申請假合法的期限就可以不斷展延，幾乎就是生生世世都可以假合法；王的版本則是可以再展延十年。

邁向產業正常化 確保糧食安全

我們並非要阻礙台灣產業發展，而是期待政府提出負責任的政策和法令，讓企業、受雇者都能在合法、有尊嚴的狀態下永續經營和工作，人民可以免於違章工廠對糧食生產，住宅區環保安全，空氣、水、廢棄物污染的威脅。面對違章工廠，短期內，應該落實「520即報即拆政策」，啟動第二波拆除計畫，扼止新增違章工廠，優先處理高污染違章工廠。根本之道則要透過國土計畫，在城鄉發展區劃出特定區位，收攏違章工廠，確保工業和農業、住宅區有效隔離；建立工業區新的產業規範，呼應蔡總統「循環經濟」的目標，邁向零污染、零廢棄、零事故。

蔡總統上任後，把解決農地違章工廠列為重要施政，前行政院長林全宣誓520之後新增違章工廠即報即拆，然而，今年三月底期限已到，第一波查報17間違章工廠，地方政府卻只拆了13間，相較於全台灣13萬間違章工廠，一年又新增6,300多間，要處理到何年何月？2018年選舉將屆，人民不禁懷疑，是否迫於選區壓力連這點基本作為都會停擺？

世界冠軍、上市上櫃公司卻是農地上的違章工廠，這是台灣之恥。違章工廠能否妥善處理，將是國家邁向產業正常化、法治化，確保台灣糧食安全的重大課題。我們嚴正呼籲請立法院經濟委員會全面擱置三位委員領銜的提案，待行政院提出工廠管理輔導法修法版本，和違章工廠處理政策後，再併案討論。

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本文為2018/04/02蘋果日報論壇投書，經地球公民基金會授權轉載

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航