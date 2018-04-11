和人筆戰前，先搞懂「權利」與「效益」的哲學脈絡

文：柯甯予

學習的經驗告訴我們，許多思想爭辯儘管非常精彩，卻不曾走出學院大門，只以非常間接的方式反映在日常生活中；但有些思想爭辯不僅饒富趣味，同時也是生活中不斷遇到的難題。

效益論與權利論的辯證就屬於後者。從某種角度來看，這組辯證在現實生活中透過「民主」與「憲政」間的抗衡所呈現。

或許有人對這樣的說法不滿：首先，民主跟憲政真的能對應到效益主義與自由主義嗎？再者，民主與憲政難道不是一夥的嗎，竟然存在抗衡的關係？

確實，「民主憲政」是一套相當順口的說詞，背後當然也有複雜的理論在支持兩者的相容性。但若我們要清晰且公允地分析「民主」，就不能輕易地將「法治」、「平等」、「自由」這些悅耳的概念融入其中，假裝它們是同一回事。因此，本文對「民主」所採取的概念雖較不為人所接受，卻相對易於觀察與分析。

民主與效益的關係

為了將上述立場勾勒得更清楚，讓我們先看看日常生活的實例：

剛開學的法律系學生，必須決定助教課輔應在禮拜幾開課 ，但卻沒有所有人都能到場上課的一天。不令人意外地，在場的所有人打算以多數決的方式來決定，以使最終決定的效益極大化。

這種思考方式很簡單：既然不論在禮拜幾開課，都一定會犧牲某些（當天剛好有事不能上課）的同學，那麼，犧牲少一點人，就肯定比犧牲多一點人來得合理。沒有人的利益比另一個人更值得保護。

在這個多數決的例子裡，我們很快能發現多數決與效益主義的親近性。依照效益主義宗師邊沁（Jeremy Bentham）的說法，「滿足最多數人的最大幸福」就是正確的選擇。而在資源與知識有限的情況下，能反映「最多數人的最大幸福」的最佳機制，就是投票。

或許在某些脈絡裡，民主遠不只是投票，但我們不能否認，民主的意義往往是由多數支配少數的「多數決」體現的。而投票通常不能直接體現自由、平等或法治的精神，而只能體現多數人的意志。自由、平等或法治，只是民主國家提倡的精神，但不是民主本身必然包含的內容。

相反的，民主制度與效益主義有高度的親密性。某些哲學家的確主張，「民主」正由「效益主義」證成，也就是如果我們同意「滿足最多數人的最大幸福」是正當的，民主體制就會是正當的。

憲政與權利的關係

理解民主與效益主義的相似性後，接下來要介紹的是憲政與權利論的相似性。

在剛剛的案例裡，學生們通常會選出最符合多數人意見的課輔時間，但假設今天的決議過程多了一項提案，要大家決定「小明是否不能來上助教課輔」，事情就不太妙了。

若小明不太受歡迎，大家就可能會以多數決的方式同意「小明不能來上課」這項命題。如果這件事真的發生了，那麼依照邊沁所謂「最多數人的最大幸福」，禁止小明進教室上課就是正當的，而且讓他進教室上課反而會是不正當的。

當然，思維敏捷的人會再次質疑，多數決並不一定反映「最多數人的最大幸福」。但我們可以假定，拒絕小明來上課的多數人，已經仔細計算過大家的幸福，而且不讓小明來上課的確能增進大家的幸福。

這裏的問題在於，即使是增進大家幸福的事情，那就是對的嗎？

當代自由主義哲學家的代表：羅爾斯與德沃金，就強烈主張，有些事情即使最大化所有人的利益與幸福，那件事仍然是錯的。許多思想實驗（例如電車問題）能體現這種想法：如果殺死一個沒有生產力的殘障流浪漢，就能讓社會上每個人增加一萬元的財富，我們是否應該殺了他？

權利論者或許會說：「不，即使那符合多數人的利益，但只要流浪漢有生命權，我們不能剝奪他的權利。如果依照多數決來剝奪權利，那就是無法容忍的多數暴力。因此，權利是個體對抗群體的王牌。」

這裏出現了效益主義者忽略甚至蔑視的概念 ，也就是權利。這個概念在近代被應用在憲法中，以保障「言論自由」、「人身自由」、「平等權」等基本權利。而將某些權利明文化的主張，就是「憲政主義」。

但我們有時會發現，這些權利儘管被寫在憲法之中，卻仍然可能被多數人剝奪。究竟權利在什麼情況下該被多數決剝奪，又在什麼情況下該贏過多數決，不僅是一個哲學難題，也是民主與憲政的兩難。

Photo Credit: wikipedia 邊沁是最具影響力的古典自由主義者之一

民主與憲政的角力

台灣作為一個法治國家，人民的行為依法評價；行政機關依法行政；司法機關依法審判。而上述的所有法律，都由立法委員制定；立法委員則由人民選舉產生。因此，整個國家的所作所為，基本上皆由多數決主導。

然而，並非所有法律皆有效 ——即便它是多數人所喜愛的。當法律「違憲」時，將被大法官宣告無效。

違憲審查的意義，就是在檢驗法律是否為了滿足「最大效益」而不合理地剝奪了憲法所保障的「權利」。這樣看來，我們的法律即便由多數人制定，也不能剝奪某些重要的個體權利。

不過，我們不能立刻判定台灣是重視權利多過於效益的國家。依據憲法第23條——「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」—— 我們可以看到，我國憲法明定在某些必要的情況下，仍有犧牲個體權利的空間。

例如，當殺人犯出現時，為了保護多數人利益，人們毫不猶豫地剝奪殺人犯的人身自由與財產權，甚或生命權。但在某些時候，我們不把多數人的觀念當一回事，例如我們不將同性婚姻的效力交由公投來決定，而是由大法官來保障個體權利。

就這個角度來看，這套憲法既認為少數人的權利更重要，但有時又認為群體效益更重要。而即便有複雜的司法體系，我們仍然無法從中預測大法官將如何看待權利與效益的重量。

或許在法學的角度上，我們可以說群體效益與個體權利都很重要，有時要犧牲前者，有時要犧牲後者，至於何者優先要視具體個案而定，我們將這個艱鉅的工作交由睿智的大法官決定。

但對哲學領域而言，如果在效益與權利間搖擺不定，將無法有任何明晰且堅實的主張。多數哲學家會認為，一個國家終究要在效益與權利間判出個高下，因為兩者往往保持著零和的關係。不過接觸過這個領域的人也明白，提出一個沒有爭議的哲學主張幾乎是不可能的事。

人們似乎永遠會為此爭吵下去，因為雙方都無法證明自己是真理。接下來，本文會試著提出效益論與權利論的致命缺點，來彰顯民主與憲政的緊張關係。

當天秤向效益傾斜，會發生什麼事？

自邊沁與彌爾以降，效益主義在各個領域中發揚光大：不僅與倫理學的義務論瓜分天下，也稱霸了當時的政治哲學，並影響了刑法學的預防理論。

但隻手遮天並不代表毫無爭議。效益主義的第一個致命之處在於，如何衡量？

如果人們的幸福可以用同樣的尺度量化計算，那麼效益主義或許還有些道理。但事實是，我們無法衡量護家盟親眼見到同性戀接吻時所受到的傷害，也無法衡量同性戀者無法結婚所受到的傷害。

因此，以民主的投票來體現效益，永遠不可能精確。一人一票、票票等值的遊戲規則，並不能反映某些人的立場非常微弱，而某些人的立場非常強烈的差別：不管你的想法多麽弱或強，當你投下那一票，就以一票計算。

即便有一天，人們能精準衡量每個人受到傷害與幸福的指數，效益主義仍會遭遇第二個難題：即便某件事確實符合多數人效益，是否就可以執行？

前陣子沸沸揚揚的「鞭刑」議題就是一個例子。如果鞭刑的確能降低酒駕致死的數量，進而促進公共利益，我們是否就能對犯罪者實行鞭刑？或許某些人會點頭同意，因為既然能降低風險，就沒有道理犧牲公共的利益。

但依照這個邏輯，我們或許應該採取更嚴酷的刑罰，例如火刑、電刑或其他你能想到的方法。這是因為鞭刑的嚇阻力可能不如火刑，因此我們應該選擇更能促進公共利益的選項。

但當我們不斷追求更高的公共利益時，個體所受的傷害就不斷劇增。當國家搬出中世紀的刑罰來治理人民時，或許就很少人會願意犧牲個體受到人道對待的權利，來換取公共利益。

Photo Credit: AP/達志影像

當天秤向權利傾斜，又會如何呢？

有趣的是，即使效益論由於上述原因被拋在一邊，哲學家仍然不會欣然接受權利論的架構。

首先，人民究竟享有哪些權利，似乎非常不清楚。

這個缺點很容易理解，因為比起「最多數人的最大幸福」的計算，權利的內容更加模糊。儘管多數人會同意，「言論自由」是重要且具體的權利，毫不模糊，但當人們公開預測地震時，國家仍然可能開罰「以維護公共利益」。這不僅說明權利的內容是模糊的，也說明了權利在什麼時候會被剝奪也是模糊的。

再者，效益論者可能會主張，人民享有什麼權利，仍然是由多數人來制定的，因此事實上，權利的制定可以化約為「最多數人的最大幸福」的結果。

這是很有意思的攻擊，因為權利雖由憲法制定，但憲法仍然是由人民制定或修改，因此權利最終還是多數決的結果，而不是天生的、外於多數人意志的存在。

我們確實很難否認，將權利就是多數人決定或接受的結果，但將權利的誕生化約為效益論的運作結果，是重大且常見的謬誤。

權利論者通常會主張，權利雖由多數人決定，但這個決定其實是在簽訂社會契約論時的「承諾」。簡單來說，權利論者會假設人們組成國家以前，會簽訂一份契約，這份契約會往後拘束未來的所有決議，使得不論未來的多數人怎麼想，都不能違反契約的內容，否則就是違約。

在這裏可以用一般的私法契約來比擬：A、B、C三個人簽訂一份契約，規定A、B兩人要各給付C一萬元。然而簽訂後，A、B兩人改變想法，於是跟C說，他們兩人比起C一人，代表著多數（兩票勝一票），所以兩人不顧契約上的任何承諾，並沒有任何問題。因為依照多數決，犧牲兩人比犧牲一人來得不合理。

上述比喻的情況應會令許多人搖頭，因為契約的承諾絕不是多數決能改變的。簽了就是簽了。這就是權利論者的主張：契約的簽訂雖然是以多數人的承諾為基礎，但這不表示多數人在事後以多數決違反契約承諾時，仍然具有正當性。

在效益與權利之間，究竟有沒有平衡？

每當遇到同性婚姻、死刑、核廢料處理的議題，我們都被迫站在效益與權利之間、民主與憲政之間參與角力。

雖然我對權利論的偏好遠大於效益論，但我不認為哲學家有能力建構完美的權利理論，也無法提供由權利理論建構的完美政治模型。因此本文的主旨僅停留在淺談效益與權利的緊張關係，並透過民主與憲政這兩個制度來體現這種緊張關係。

對於這組對立的認識，相信能幫助面對許多議題的我們，釐清自己的價值觀究竟偏向多數意志，抑或少數權利。如果我們拒絕分辨自己的基本價值觀，而依據直覺來面對每個議題，例如：「我感覺同性是可以結婚的，但感覺兄妹不能結婚。」就可能陷入羅爾斯（John Rawls）批判的直覺主義的困境。

誠然，哲學家並不願意總是站在民主與憲政之間，來回擺盪。而是找到超越兩者的可能（例如哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）的溝通程序主義）。但不論如何，在良好的程序誕生以前，人民與大法官仍須依賴自己的智識，去解決最複雜棘手的難題。

不過世界上諸多待解的問題彷彿持續在告訴人們，儘管沒有完美的解答，我們也不因此失去思考的理由。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航