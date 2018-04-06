「先進力量」的盲點：柯文哲才不是贏在「網路宣傳」

溫朗東那篇說明柯文哲為何如此之強的文章分析的很精闢，無論柯粉或柯黑，都值得看一看。

我個人覺得，柯文哲的選舉結果已經塵埃落定了，其他人再上去挑戰，都必然是縮短自己的政治生涯，這沒有模糊空間，是必然。

我認為柯文哲的強悍，網路只是其一，如果只說柯文哲包裝他自己數年來如一的假外表，再用媒體來放大來造神，就落入了一廂情願的想法。大家都沒有弄清楚最根本的事情：台北市是藍大於綠的地區。你說柯文哲很強，我說把他放到高雄來跟陳其邁選選看，看看柯文哲是否真是不敗金身，我想不一定，蔡英文再強還不是敗在新北市，這一個最根本的原因，是不可忽略的。

了解了這個原因，我們就不能忽略其他族群的觀感。

其實溫朗東這篇文章，還是帶了個人的主觀想法，他覺得柯文哲是裝的，一裝數年，數年如一日，坦白說，柯文哲如果真的這麼能裝，他最大的成就應該是演員，年收入能比劉德華梁朝偉，如果我有這種天分，一定不會還搞什麼政治，改去賺這個錢，所以我覺得「柯黑」不僅該明白柯文哲的強悍並不只是網路行銷的成功，更是他個人特質行銷的成功，還有許多人都忽略的一個最根本要素：泛藍裡面，也有非常多的選民信奉正確的正面價值觀。

以為泛藍價值觀「通通有問題」的綠，如同夜郎自大

很多泛綠在多年的藍綠爭執中，都也不自覺的將泛藍選民看作是「能容忍貪污」、「能容忍鋪張浪費」、「都可以容忍許多國民黨負面特質的」，這一種夜郎自大，自以為了解對方的心境，其實無助於了解台灣選民的結構。

國民黨一天一天的倒下，各位要搞清楚一件事情，那並不是綠色多麼正義或邪不勝正，而是藍色選民也有正確與正面的價值觀，許多人不能容忍貪污，談到包工程收回扣搞浪費，也是讓他們果斷不選擇國民黨的原因，所以國民黨的倒下，並非泛綠版圖的擴張，而是泛藍的清醒與失望，這一點一定要搞清楚，不相信的話，你去對比2012跟2016的泛綠選票看看，太陽花再強，不過只增加了89萬票。

我希望泛綠的選民清楚明白一件事情，泛藍也有他們所支持的正面與正確的價值，比如雖然很多人批評說蔣經國造神，但是許多人卻沒有搞清楚，許多泛藍深信的是「蔣經國不鋪張浪費」的這個宣傳，重點不在於這個宣傳是真是假，而是在於泛藍也共有不鋪張浪費與節儉的價值觀，這就是為什麼柯文哲省錢的這一件事情，能夠在大台北橫行無阻。

如果你看到這裡就想反駁，那我只能表達遺憾，因為你始終是用你的價值觀來看事情，可是在選舉的大高度上，泛藍的一票，跟你泛綠的一票是等值的，不會因為你自認你比較進步價值，你就比較多票或比較高尚。

柯文哲的支持者，不一定是為了他的「網路宣傳」

我們假設柯文哲影帝演技如此了得，簡樸、單純都像溫朗東所說都是裝的，那也只是進步價值圈的觀點而不是重點，柯文哲能橫掃的真正原因是泛藍認為柯文哲純真，不貪污，不包工程搞回扣，替大家省錢，沒有過多的心機，游泳池就是最好的一個事件，再對比到桃園市長鄭文燦當初說不接受游泳池要自己蓋，在我看來就是最佳且最蠢的助攻，看在許多人的眼裡，鄭文燦想要包工程，柯文哲想要省錢，跟我解釋甚麼都沒用，我一評比，兩人之間我當然選柯文哲，這可絲毫不關網路影片行銷什麼事情。

所以，很多事情都不見得是柯文哲假裝，就連民進黨塞警察局長給柯文哲都是一種傻傻的助攻，反而更加襯托了柯文哲的無權無勢，而這些印象都符合泛藍選民的正面價值觀。柯文哲最大的個人特質，標榜有話直說，工作狂、檢樸不鋪張浪費等等，說坦白話，這都完全打到泛藍的正面價值觀，甚至於許多中立選民，都深深被這些價值觀所認同。

想想看，嗡嗡嗡工作狂其實就非常的「華」，如果把這些事情一味推到網路傳播很強大很高明上面，就是以管窺天了。

你對柯文哲的抗議，或許是在為他抬轎

有很多人自認自己才是進步先進價值觀，比如拆公投盟的帳篷不給人抗議，自認自己這個觀點才是正確先進，在我看來也是一廂情願的行為，而且在選舉年講講這些事情，非常的缺乏策略，非常傻，因為多年來，泛藍選民講求的就是要公平，要「依法行政」——如果你聽到這個馬上覺得嗤之以鼻或想到馬英九的話，那就可惜了。

你沒搞清楚，價值觀是價值觀，支持馬英九是支持馬英九，這也就是為什麼2016年馬英九會成為瘟神，當柯文哲統派也拆、獨派也拆，獨派或進步價值圈繼續爭執下去，其實只是幫柯文哲助選——你沒聽錯，你在變相用你的抗議幫柯文哲抬轎。

你去問問泛藍或中間選民內心是什麼感覺，他們一定會回答你「統獨兩邊都拆，有路權你再來辦，這麼公平還要吵，難道那一條路因為你占領了十年，就覺得未來十年也一定要給你嗎？」你說這樣的印象一經你「抬轎」，他們還有什麼理由不投柯文哲？相信我，獨派不必參選都已經幫柯文哲凝聚了大半的泛藍選票，甚至有許多泛綠選民也有同樣的認同，所以柯文哲說他超越藍綠，不是沒有理由，反觀為國民黨為什麼遲至今日都沒辦法決定人選，就是國民黨自己都知道誰上去就是提早結束政治生涯，沒人會蠢的。

Photo Credit: 關鍵評論網

「先進力量」硬要推人，最後恐成砲灰

溫朗東有兩件事情說得沒錯，第一就是一定要搞清楚柯文哲強在哪裡，而不是天天就罵人家有多紅，這種言論不但無助於想擊敗柯文哲的力道，反而更加把柯文哲推成大選票的共主，本來沒可能當總統的，說不定都被這些人打成有機會了；第二個就是柯文哲既然眼前已經擋不住，其他候選人就該把眼光放遠，不需要天天在那裡說我要出來選我要出來選，而且我出來選可以拉下你打敗你。

不切實際。

想打敗柯文哲，無論紅橙黃綠藍靛紫，在民主國家想選舉只有錢就能參賽，但是選舉就是要贏，如果沒有贏的可能性，就不要出來當砲灰，因為選舉你只要當一次砲灰，可能終生都是砲灰。先不講柯文哲未來會不會當總統，假如有誰想要打敗柯文哲，現在最應該做的，不是跳出來想要以卵擊石，蚍蜉撼樹，因為那不會讓人覺得你多麼的先進進步，只會讓人覺得你有勇無謀，不然中共政權人人厭，太平洋沒加蓋，現在就可以提著槍上去反攻大陸，想當莽夫，看看大家會把你當作烈士還是蠢材。

我這樣講是不好聽沒錯，不過我還是覺得，各方群雄應該搞清楚自己的重量在哪裡，搞清楚自己的能力在哪裡，既然現在打不贏，可以徐徐圖之，好好把眼前該做的事情做好，在未來某個更好的時機點，向選民證明你是更好的選擇，而不是現在就想讓大家知道你有多莽。蠢材名單已經有了一大串，陸續還在增加中，通通都是網路笑話，真的不差再多一個。

這樣講好了，柯黑如果覺得柯文哲是馬英九，你會想在馬英九最強的全盛時期去挑戰他嗎？如果你連馬英九最強的時刻都打不贏還想挑戰柯文哲，這不是蠢，那是什麼？聰明的人，是韜光養晦，做好自己的事情，把自己的重量跟能力培養起來，等到有一天柯文哲真的成為馬英九了，圖窮匕見，再用你積蓄多年的能量一舉而攻之，創造像是2016年國民黨一樣的大敗。

Photo Credit: AP/ 達志影像

聰明人應該搞清楚，泛藍跟白色中立選民有怎麼樣的正面價值觀，你在這邊的價值觀如果比柯文哲更強更正面，而不只是說人家是多年影帝，才有一戰之力。畢竟有很多標榜自己是進步價值的人連裝都不會裝，說人是影帝，結果自己破爛的演技連配角都當不上，那不是很慘嗎？除此之外，還有很多堅信柯文哲會賣台的柯黑，如果四年五年以後人家沒賣台，如果你只是一般網友，頂多大家以後認准你的帳號不把你講的話當一回事，如果你是還想繼續往上爬的從政人士，不就再也得不到某些族群的選票了嗎？

今天現在就把自己的路給走絕了，你還想走什麼路？還想往上選什麼？

本文經作者授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航