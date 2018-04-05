台中捷運又多了一條「藍線」通過審查：台中車站到沙鹿39分鐘

（中央社）

台中捷運藍線去年納入前瞻基礎建設計畫後，台中市交通局長王義川今（5）日指出，代表建設定案的可行性研究報告已於3月底通過交通部實質審查，並報請行政院核定。

王義川表示，捷運藍線獲交通部核定，讓台中藍綠二條捷運、山線鐵路高架化、大台中山手線串聯整合更邁進一大步，台中已正式進入軌道新紀元。

根據市府規劃，台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約39分鐘，全線總計21.3公里，共設15座車站，目前規劃高架6站、地下9站，總工程經費約新台幣841.64億元。

王義川指出，在討論運量過程中，交通部一直認為東海大學以西的海線運量會影響藍線的整體收益，一直希望市府同意只興建至東海大學，並在東海大學周邊設置五級維修機廠。市府則堅持必須經過沙鹿，並以台中港為終點站，最後交通部同意，希望市府接受第一階段先以沙鹿為海線端點。

市府為了加速藍線進度的核定，王義川表示，同意第一階段規劃設計到沙鹿，但因梧棲及台中港也是市府設定的三大副都心之一，後續全國軌道進度的滾動檢討中，相當有機會可納入第二階段設計。

王義川說，未來捷運藍線通車後，將可分攤台灣大道現有私人車輛的龐大流量，改善道路服務水準，也可促使沿線產業發展更活絡，預計服務活動人口近60萬人，以專用道公車運量3倍推估，目標全日運量設定23.06萬人次，尖峰小時運量可達3.91萬人次。

王局長還說，沙鹿為海線重要轉運樞紐，也是捷運藍線的起點，市府已規劃在此設置沙鹿轉運中心，未來藍線通車後將同時有台鐵海線及雙港捷運，鐵路、捷運及公路客運三合一的交通轉運中心，成為帶動雙港副都心發展的火車頭。

捷運藍線也與綠線於台灣大道文心路口交會共站，構成十字路網，民眾不用出站就可以換線轉乘。藍線東側端點設在台中大車站，未來也將在第二階段爭取往大里霧峰、甚至南投延伸。目前市府已啟動「台中大車站計畫」，以共站分流概念進行場站開發，可透過類似機場人行通道「People Mover」的立體平台，快速轉乘台鐵及台中轉運中心。

目前台中捷運計畫有綠線、藍線、雙港輕軌三線。目前僅捷運綠線之烏日文心北屯線已經進入施工階段，目標為109年12月全線正式通車營運，其它路線皆尚在規劃。

綠線東起自台中市北屯區松竹路二號橋附近，以高架型式沿松竹路西行跨越台鐵再左轉至北屯路，沿北屯路至文心路四段路口前右轉文心路，經文心南路由中山醫學大學後方轉到建國路，並跨越環中路高架橋及穿越中彰快速道路後，沿鐵路北側跨越筏子溪進入高鐵台中站區。

除了捷運藍線可可行性研究報告已於3月底通過交通部實質審查，並報請行政院核定。

雙港輕軌取代了原本規劃之捷運橘線，並將原捷運橘線的大里霧峰南投段，更改為南投延伸線；其路線起自台中港區，經台鐵沙鹿車站、台中國際機場、水湳智慧城後，進入市區，已於2016年4月開始辦理可行性研究。

除了此三條路線，根據「台中都會區大眾捷運系統路網檢討規劃報告書」當中亦規畫有捷運紫線作為計畫中之後續路網；市府目前推動的屯區捷運計畫（大平霧線）即為原捷運紫線，目前尚待辦理可行性研究中。

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核稿編輯：楊之瑜