聖經因「含違規內容」，在中國網購平台遭全面下架！

中國國務院新聞辦公室3日發表宗教自由白皮書，內容強調中國實行宗教信仰自由政策、依法保障各個宗教，還強調要「積極引導宗教與社會主義社會相適應」。接著就傳出聖經在中國各網路電商平台似已遭官方全面下架，更出傳當局可能會推出「中國版聖經」。

中國國務院發表的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書中宣稱基於天主教和基督教長期被「殖民主義、帝國主義」控制、利用，「獨立自主自辦」是由中國信教公民「自主」作出的歷史性選擇。

白皮書中進一步強調，中國依法管理宗教事務，並對各個宗教一視同仁，且不會以行政力量發展或禁止某個宗教，堅持各個宗教的獨立、自主、自辦原則。

但白皮書亦指出，就境外組織和個人利用宗教從事各種違反中國憲法、法律、法規和政策的活動，控制中國宗教組織、干涉中國宗教事務，甚至企圖顛覆中國政權和社會主義制度，中國政府會堅決反對、依法處置。

一直以來，主教任命問題是北京與梵蒂岡之間的爭議。天主教會以羅馬主教（即教宗）為首，主教須由教宗親自任命，教宗更是世界主教團的首領，享有對普世教會的權力。

但自中共1949年建立政權後，中國的教會便以自治、自養、自傳的「三自愛國運動」，與國外教會切斷關係。如今公布的白皮書內容也足以顯示，北京當局對境內天主教會的主導權並未鬆手。

《梵蒂岡新聞》報導，教廷發言人柏克（Greg Burke）在回應記者詢問時指出，教廷與中華人民共和國之間並無「即將」簽署的中國主教任命與天主教相關協議。

甚至，上周才有天主教媒體報道稱，福建省閩東教區的正式主教郭希錦3月26日晚間被中國公安帶走，據傳是因為郭希錦拒絕在復活節瞻禮期間與「非法」主教詹思祿共同主持祭禮。郭是獲教廷認可的主教，早前也有報道指他被要求讓位予中方「自選」的非法主教詹思祿。

3月29日起，北京地下基督教會「愛加倍教會」自辦的幼兒園也遭數十名頭戴頭盔、手持盾牌的保安逼遷，有家長認為事件明顯針對基督教會辦學。

中國網購平台的「聖經」全線下架？

近日，不少中國的基督徒在社交網站發文討論，指所有電商、網購平台均已將聖經下架。

美國牧師周牧人在推特發文指出，中國於3月30號起，全網下架所有聖經銷售，其中淘寶、京東、微店、當當網、亞馬遜上連一本聖經也買不到，相關基督教書籍也陸續封殺、店鋪被銷戶。他還附上多張網路商店截圖為證：

京東購物網站上僅顯示「抱歉，沒有找到與『聖經』相關的商品」；淘寶和天貓則顯示一些聖經故事書、漫畫和聖經書套，卻找不到原版聖經。亞馬遜中國網站也只顯示零售聖經、大廚聖經等工具書。

《立場報導》進一步翻查Google的頁庫存檔紀錄，發現京東網站在3月30日仍然找得到大量聖經，天貓網在3月27日也還有大量聖經出售。因此推測，這些聖經都是在近日突然下架。

《BBC中文網》報導，在中國，與佛教、伊斯蘭教經典不同，聖經並沒有出版刊號，無法在書店買到，所以即便網購聖經遭到全面下架，但可蘭經依然可以賣，因為可蘭經在中國有國際標準書號（ISBN），是正式出版品。

反之，聖經只能在中國國家許可的「三自」教會教堂或基督教兩會的銷售點購買。「三自」教會即中國官方認可的教會，1950年中國基督教人士發起的「三自」愛國運動，當時他們號召中國教徒切斷與帝國主義聯繫，中國教會從此開始獨立發展。

「兩會」則是「中國基督教協會」以及「中國基督教三自愛國運動委員會」二者接受國家宗教事務局與民政部管理，他們印的是內部出版，無ISBN，也不能在書店賣。這種安排看似為對中國基督教團體的「保護」，但實際上「反映出官方對聖經在中國自由流通的防範」。

美國華人基督徒公義團契創辦人、牧師劉貽在推特上傳了截圖，通知聖經因「含違規內容」遭撤下。

劉貽進一步表示：「中共國（中國）所有的基督教類書籍都在淘寶網上都被下架，看來政腐（政府）對基督教真是如臨大敵！」

許多中國網民研判，當局全面下架聖經，可能將推出聖經中國版，內容經過審查修改，加入中國傳統以及以習近平新時代中國特色社會主義思想，達到「基督教中國化」。

三位網店經營者向《BBC中文網》表示，最近自己店裏的聖經被下架。一位不願具名的店主表示，自己在淘寶的網店以前做《聖經》代購且銷售信仰相關商品，但3月初接到提示，開始刪除店內的代購鏈接，「3月30號已經是看到結果了！」該店主稱，網信辦要求各大平台直接刪除有關產品，雖然沒有明確公告，但「如果這個形式你看不懂的話，你的店鋪就不會存在了」。

香港中文大學崇基學院神學院高級研究員盧龍光強調，網上停售聖經對非基督徒影響很大。他指出，過去十年包括學生在內對基督教感興趣的外界人士大都通過網購獲得聖經，今後教會以外獲得聖經的人估計會「大大減少」。由此可見，中國政府一直在採取措施，以期減少基督教傳播的影響力。

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核稿編輯：楊之瑜