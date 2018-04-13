宋欣穎《幸福路上》：點中六年級生死穴的成人童話

看這部片從頭哭到尾，眼淚停不下來。

這部片是台灣導演宋欣穎的半自傳電影，片中主角的年齡設定，跟導演差不多。以台灣說法，是六年級生的回憶。我自己也屬於六年級世代群，片中的每一個情節梗，全都踏到我們這個世代的共同回憶。電影後段有一句不太明顯的話：「我不知道我會什麼？」完全點中六年級生的死穴。

六年級生在台灣是被毀掉的一群人。我們成長於解嚴初期，上著學校承襲自戒嚴時期的教育方針，同時養成於「台灣錢，淹腳目」的時代。我們面對的民主政治正要開始，社會是充滿希望的時代。但我們只能靠上個世代的價值觀，面對資本主義全球化的衝擊，畢業後又面臨陳水扁執政開展的22K窘境。

我們這個世代既不夠保守固執，也不夠奔放自由、無拘無束，像電影中的隱喻，是被關在籠子裡的鴿子，即使放飛出去，卻還是無法抵達天涯。最後還是得回到鴿舍。

五年級生靠經濟起飛的餘蔭，得以在社會站穩腳步，六年級生卻在社會中佔不到名望地位，只能靠父祖的經濟基礎過生活。同時又跟不上七年級生網路世代的資訊與靈活身影，被他們隔代接班。六年級生相對來說，在現在的社會是沒有聲音的一群人。

我們年過或年近40（我還沒40），大半都無法功成名就。有的人也許物質生活好一點，藍領階級背景的，則都只能掙扎生存。我們高不成低不就，內心的空虛卻大於其他世代。

相對於電影《九降風》完全處理校園成長問題，只有同時間點身歷其境的人，才能感同身受。不管是一起路邊尿尿、撞球場內播放的，當年紅遍台灣的伍佰《愛情的盡頭》、片尾「棒球王子」廖敏雄欲言又止的表情，都只有當時是高中生的人才會為梗掉淚。《幸福路上》處理的問題，橫跨三十年幅度，切中許多六年級世代生面對家庭、職場、人生問題的種種面向，每個點都令人飆淚。因為物傷其類，實在沒辦法，眼淚止不下來。

片中的許多梗，是六年級生中藍領階級家庭小孩的必經之路。我們會羨慕有錢人家的少爺（背後大都有黑金背景）送的多功能鉛筆盒（我從來就未能得到過的幸福事物的象徵），女主角念念在茲的卡西歐電子錶，是我們小時候每個人夢想之物。雖然後來也還是有了，但那漫長的等待竟也成了生命中的曙光。

那是個只要班上有人帶12色彩色筆到學校，就會引人圍觀的年代。24色彩色筆更是一種傳說。小時候我很喜歡迪士尼的唐老鴨，老母到本土經營的、以現在的角度看毫不高級的百貨公司「三商百貨」，買了一個唐老鴨造型的鬧鐘給我，那竟是童年罪美好的回憶之一，完全以物質建構的幸福。這類的情節梗遍佈於電影之中。而上下兩輩角色對於這類情節的相關對白，更是命中回憶的節點。

我們這個世代的人特別愛收集物品、玩具與夾娃娃，那種只能以物質換取在灰暗人生中，獲得幸福感的小確幸，是我們生活中少數有的救贖。

而許多關於成長的情節，從雖然滿是廢棄物很贓的小溪河流，到女主角長大後看到美輪美奐，卻失去回憶感的生態工法改造河川，全都只有當時童年活過的人才能體會。小時候的溪水雖髒，但極有生命力，一定會有大肚魚在裡面游。現在這已經成為小孩在學校的水族箱才能看到的東西。現在美麗的河川造景，卻只剩無生命感的死水。

而片中引用的卡通《科學小飛俠》或《小甜甜》，是在貧瘠年代中，只能靠電視才能認識商業文化造物的我們這個階級的小孩，得以藉由想像來尋求解脫的工具。宋欣穎的劇本非常傑出，她並非無謂的使用這些回憶梗。片中的小朋友主角們在屋頂上唱著小飛俠主題曲，並陳述自己未來的夢想，長大後卻只剩一句回顧：「我們沒有一個人過著夢想的生活。」看了除了暴淚外，無法有別的反應。

每個情節點的處理都值得討論，但橫跨三十年的幅度，全講會過於太冗長，在此僅舉些優缺點來談。像是宋欣穎很精準地抓到四十歲世代生命中的矛盾感。她花費很多篇幅呈現的戒嚴教育思想與現實衝突的矛盾，特別是四十歲以上世代共有的，階級、文化與種族歧視，描繪甚深。例如講台語被掛狗牌、罰錢等，不家庭補習就被導師排擠等等。有一個特別要提的，是混血兒跟新台灣之子的問題，導演處理得不錯。

我們六年級生失去的是整個童年與青春，而且再也無法追回。女主角從美國回來、重回故地，她沒有得到自己要的自由，成長的家人鄉親都沒有改變，只是跟街景一樣逐漸老去，面臨生老病死的苦狀。我們都是這樣。片中混血兒配角是導演小時候的閨密，是真實存在的一個人，她卻早已跟對方失去聯絡，到現在都沒有聯繫到。

我二十歲時認識的人，除了不變的家人與老同學等傳統場域的聯結外，全都失去聯繫。有些人再不想見，有些人是怎麼找都找不到下落。明明都住在同一座島嶼上、同一座城市裡，明明社群網路如此發達，但失去的就這麼失去了。

片中所有人都不是壞人，都被困在戒嚴體制的陰影裡，弱弱相殘。大家都想要展示善的一面，卻在過程中不斷的傷害著彼此。

缺點也有。因為過於想要把主角置於時代脈動，一些無謂的歷史事件，例如街頭抗議、政黨輪替、九二一大地震，與九一一恐怖攻擊，就用最無聊、俗爛的方式呈現。既無法跟主角的生命連結，也拖慢影片節奏。導演在訪談裡說，那是為了加深情節的可看性。但我認為把焦點聚焦回女主角家庭本身即可，藝術成就會更高。

另一個敗筆，是片中處理女主角面對人生起落與家庭問題時，手法單調。這並非動畫分鏡師的問題，而是導演場景調度的能力普通，本片如果拍成真人通俗劇的架構，是可行的。一些母女相處的情愫，本可以拍得更好。但《幸福路上》缺乏《再見柏林》裡面的神一般的悲喜劇調度，情節的寓意也不夠深。

像《再見柏林》電影後段，男主角到前西德見老爸時，男主角看著那東德沒有的豐沛物質感，電視上又播著童年夢想的卡通片段時，強烈的對比，可以讓全世界人感同身受。但《幸福路上》就缺了這種東西。於是變得像是，除非自己是台灣人，否則就只是看有趣而已，少了一點觸及全人類的共同性東西。

當然，不能要求每個導演都有阿斯哈・法哈蒂的精準場景調度，小津安二郎無懈可擊的影像力，或費里尼的魔幻寫實性，能拍這樣已經不錯了。

而本片最強的還是劇本本身，除了情節大半都緊抓著電影主旨，完成度極高，而極其逼真的對白，更是讓電影展現強大的生命力。以同類型電影來說，《候鳥來的季節》一樣處理工人階級的家庭窘境，但過於鄉土劇的浮誇對話，讓故事的力量大幅降低。雖然看了可以感同身受，但就失了純然的自然感。

但《幸福路上》完全沒這個問題，它完全就反應六年級世代的生活回憶。台灣從來就沒有這麼能完全展現八、九○年代的成長電影，本片足以被納入台灣影史教科書。

本片是一部成人童話，整個情節根本不屬於動畫片的思考。導演也說，她本來想拍成劇情片，是因為劇本中那富有文學性的想像畫面，不易用真人展演（我覺得不是不行，是成本與技術要求太高），所以採用動畫。但這部片要給小朋友看保證沒人看得懂，可能只適合高中以上，對家庭抗拒、對未來茫然的學子看。

有觀眾批評導演都以《幸福路上》為名，電影結尾卻沒有給予幸福是什麼的答案。幸福那麼容易嗎？不僅是我們六年級世代而已，活在當下的台灣，哪個人不是想要的得不到、看不見未來，並生不如死地活著？《幸福路上》就像二十世紀末紅遍一時的小說《傷心咖啡店之歌》一樣，是一個連作者都無法替主角找到出路的作品。也正因為處理的問題過於真實，角色們只能悲喜交錯的，在混沌人生中勉力地活著。

片中阿媽的名言：「會煮飯就很好了啊，人只要有得吃就好。」這就像作家舞鶴在小說《餘生》中，不斷用「食與性」來對比那些倖存的賽德克族後裔生命一樣。我們台灣人四百年來，誰不是在殖民者的文化陰影下，找不到個體的自由，一出生就活在災禍裡，只能在餘生之中活著。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航