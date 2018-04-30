陳宏一《自畫像》：硬套七宗罪和太陽花，不如剪成20分鐘的短片

從不少電影工作者跟朋友那聽說本片延續陳宏一過去的紀錄，是一部爛片。之前沒看過陳宏一的作品，不予置評。看完《自畫像》，覺得沒有到爛片的程度，但的確缺點多過於優點。不過比這部片爛的台灣電影，委實不少。要說本片爛，看是用什麼基準判定。我對電影的標準不分種類路線技術與其他的角度，通常只有兩個方向的結論：一個是好看；一個是難看。本片屬於難看那種。

本片最大的問題，是引用了西亞一神教上帝信仰中的七宗罪，但七宗罪的置入，與台灣社會的連結極其薄弱，歷史意義抓不到，文化層面根本沒有，當下環境的呈現也走馬看花，人性糾葛面的呈現也極度扁平。看不出硬套七宗罪的理由。使用上遠遜《火線追緝令》。不說是七宗罪還好一點。演員整體表現都不錯，卻在薄弱的設定下成了木偶。

而會被說成爛片，原因八成出自於片中緊扣2014年人民攻佔立法院的議題與總統大選，還有台灣青年跟政治方面的切面，但全都毫無力量。劇本情節與對白的設定方向正確，但是對白與內涵太過淺薄，在劇本根本無法撐起電影背景設定的情況下，光靠演員的演技，也無法挽救全片。

社運同溫層與文化圈的人，大多因為本片提到學運而觀看討論，而他們靠北的點，應該也在於片中所有提到學運與社運的梗。包含女主角政治系的圈子，以及男主角學運參與者的呈現，完全悖離現實，比當年網路上批評學運社運的人還更進不去這些參與者的心態、生活、文化與視野，整個像是浮在空中的架空世界的想像。不提攻佔立法院、臥軌、政治系、選舉和社運，而單純只是討論台灣青年在當代社會的虛無，本片的缺點會少很多。

100多分鐘的片長裡面，有超過30分鐘，是無意義的場景調度與走位。如果說這是故意要呈現台灣青年的虛無感，蔡明亮做得好一萬倍以上。片中的亮點，全部都在跟主題無關的部分。攝影、美術、演員的自我詮釋（特別是片中的跨性別者，演得很好，渾然天成），以及文青生活的感覺都很夠水準。有些畫面與情節很不錯，不過這些亮點扣除空景，總計不超過五分鐘。

女主角張寗無疑是全片重心，她出現的分鐘數遠超過《醉‧生夢死》。但因為劇本過於薄弱，以至於她的演技與表現張力，被分散在諸多無意義的場景中，爆發力僅止於幾幕，遠不如在《醉‧生夢死》中的力量。關鍵的車內強姦戲，因為場景調度與鏡位的低能，完全顯示不出重點與力量。鄭人碩在片中，也因為劇本給他的角色情節與對白極度貧弱，讓他無從表現。這已經與演員無關，純粹是導演與劇本的問題。

但本片的攝影、調色與使用的繪畫都很不錯，性愛戲拍得更是優秀，可說是台灣電影中的翹楚。觸及人心的力量不輸《醉生夢死》的性愛場面。也許導演乾脆不去討論社會議題，可以把本片拍成更有力量的藝術電影。也許把這部長片規模剪成20分鐘的短片，完全略掉薄弱的劇本設定，會讓本片成就更加昇華。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航