【嘉義國際藝術紀錄影展】戴上友善的面具作朋友：《假孔子之名》

文：綠可頌

「孔子學院」是中國政府主導的國際性非營利機構，主要目標是推廣漢語，讓世界對中國語言和文化有更多了解，進而促進中國與外國的文化交流。其形式有點像德國的哥德學院或英國文化協會。而《假孔子之名》（In the Name of Confucius, 2017）是中國裔加拿大籍的導演秋旻，以紀錄片的方式探討孔子學院在世界擴張所引起的爭議。影片主軸是控訴中共利用孔子學院作為政治宣傳工具，傳遞獨裁專制和共產主義的意識形態，藉此影響世界對中國的評價。

用誇張但簡明的方式來說，孔子學院其實就是中共對世界洗腦的工具！這種說法對於樸實善良，且國際政治敏感性特低的台灣人來說簡直是危言聳聽，不過就是學個中文，有這麼嚴重嗎？政治歸政治，文化歸文化嘛！

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特別是影片主角的法輪功背景，導演秋旻本身也曾在與法輪功關係密切的新唐人電視台工作過，而法輪功本身就是批判中共不遺餘力的團體，這似乎會讓人對這部紀錄片的中立性產生懷疑。畢竟歐美強勢文化哪有那麼容易被影響！美國白人有這麼笨，學了幾句中文就開始認同中共的意識形態了嗎？

只能說川普上台後讓全世界活在舒適圈的精英知識份子（或中產階級品味文青們）都驚覺沒有什麼是不可能的。筆者前一陣子看了一部西班牙人拍的北韓紀錄片《我愛金正恩》（The Propaganda Game, 2005）才知道有位叫亞歷山卓．卡德．班諾斯（Alejandro Cao de Benós，韓名朝鮮一）的西班牙仁兄是北韓御用的對外文化聯絡人：

看著他的白人臉孔，聽他讚揚北韓社會體制的純粹與美好、對金氏父子的崇拜，以及批判外國人對北韓的誤解，確實有種茫然不知今夕是何夕的錯亂感。

這種茫茫然的感覺在看《假孔子之名》時又突然間湧現，片中引用了一段美國密歇根大學孔子學院音樂會的錄影，一位體態端莊紳士的白人青年用不甚標準的腔調唱著中國名曲《草原上升起不落的太陽》：

歌唱自己的新生活，歌唱共產黨；毛主席呀共產黨，撫育我們成長。

這比新聞報導美國白人小孩講一口標準北京腔中文還讓人覺得詭異，雖然唱這首歌的老外不見得知道自己唱的歌詞是什麼意思，但這麼陳舊的內容，拿來當文化交流的文本，讓人很難不懷疑中共葫蘆裡賣什麼藥。

Photo Credit：IMDb 《假孔子之名》的影片主角具法輪功背景

中共文革時跟隨毛澤東批孔，現在又拿著孔子的招牌要跟世界的人作朋友，卻教大家唱頌揚毛主席的歌，能讓人精神不分裂嗎！

所以說轉型正義很重要，過去的如果就這麼過去了，以後只會更糟——這個例子可以看得很單純正向，或者滑稽諷刺，但對某些人來說可以是很恐怖的，比如必須讓小孩子接受中共制定國民教育的香港人，或者宗教被抹黑迫害的西藏人、新疆人，或者從原本被支持鼓勵到最後被壓制的法輪功。

依稀記得20年前在電視上看過一齣美國影集叫《過江龍》（Martial Law, 1998），洪金寶在裡頭飾演個性忠厚老實卻身懷武功的中國警察，跑到美國在洛杉磯打擊犯罪主持正義。具體內容基本上全忘光了，倒是有一幕印象很深，是在某一集結尾時洪金寶將自己手上「祖傳」的手錶送給美國人，說這「中國製的，很耐用。」這句話太違和，讓人尷尬地笑出來，因為那個年代大家對中國製的產品印象不是山寨仿冒品，就是品質很差或有毒，跟很耐用沾不上邊。

舉這個例子不是要嘲笑中國製造有多爛，台灣也走過製造品質被看不起的年代，但不管台灣或中國，甚至韓國、泰國，這些極欲在經濟上崛起的亞洲國家，對於民族自信都相當重視。台灣人會抱著在國際展露頭角的「台灣之光」不放，韓國人靠著科技和工業證明自己不輸日本，中國則是以大國五千年文化和經濟實力自豪。

這沒什麼不好，本來帶著自信跟國外交流就是件好事，20年前還在影集很樸實地跟美國人推薦他的製造工藝，現在的中國有錢了，變得驕傲、粉飾太平、不誠懇、太假、太霸道，又充滿政治算計，讓人懷疑這些才是中國五千年流傳下來的傳統文化。

Photo Credit：IMDb

孔子學院在全世界的擴張其實不難看出中國的野心，他們想要達到美國文化在世界的影響力，但「假」的本質跟問題不改變，很容易被看破手腳。近年中國對幾部好萊塢電影的投資也可以看出中國文化過高的自尊心和裝腔作勢，如果投資到優秀的作品也罷，偏偏會對錢下跪的電影製作對劇本品質都沒原則。

像《ID4星際重生》（Independence Day: Resurgence, 2016）這部讓影迷跳樓的經典續作，把中國當作解救世界的關鍵盟友，但Angelababy生硬的演技和詭異的角色設定，還有中國軍隊展現的英雄形象都太過刻意，電影都已經夠難看了還要看這麼瞎的形象置入，恐怕觀眾心理很難認同。要透過收編美國文化來擴張國際影響力，中國還有很多要學。

《假孔子之名》以多倫多教育委員會終止與孔子學院的協議結尾，拍完這部片的秋旻導演也被中共列入黑名單。對照到台灣的情況來看，惠台政策跟文攻武嚇恩威並進，既然人民幣好康吃了嘴軟拿了手短，什麼言論自由、民主價值重要嗎？中國戴上孔子面具可以騙過外國人，台灣人既然自詡傳承正統中華文化，那剩下的就是選擇真相還是假面了。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航