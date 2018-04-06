重版出來：《我是個無名小卒：艾蜜莉．狄金生詩選Ⅰ》

編按：2017年8月出版了《我居住在可能裏：艾蜜莉．狄金生詩選Ⅱ》。關於她的第一本中文翻譯詩集是2000年出版，由城邦集團的貓頭鷹出版社出版，兩年內共16刷，銷售超過3萬本。後來因編輯團隊更動，2006年的增訂本是木馬文化出版社負責，曾特別出版精裝限定版，也已售罄。去年12月的增訂本改版重出，因爲舊版已無法再印，故詩集重新取名為《我是個無名小卒》。

自認無名小卒又私密的狄金生是否料想到會在世界文學史留名？生前寫了近1800首詩作，卻僅發表11首未具名的詩，有些還被塞在報紙版面的邊陲角落，其中一首甚至與標題「如何使用氯仿」的報導擺在一起！當年的默默無聞對照今日電影戲劇音樂演出與大量研究，真不可同日而語。

Photo Credit：董恒秀提供

艾蜜莉．狄金生總是讓人有火花的想像

她的詩是19世紀的「產物」，不過21世紀的人看到還是會被其現代性觸動。她所生長的年代當時有許多詩章發表，不少甚至被大量傳誦，但成為經典的有幾首呢？當我們閱讀那時期的詩，常會有時代隔閡之感，感受上也頗有差距，不過閱讀著狄金生的佳作我們卻總有一種被說中的醒盪震顫。年輕時對其關於情感遭遇帶來傷痛的詩很有感覺，而隨著年紀漸長，她關乎意識、記憶、存在的焦慮與發問，還有死亡的詩則讓人有著更深的思索與沈吟。

承襲聖奧古斯丁的「原罪論」與「神恩獨作」的喀爾文教派在19世紀的新英格蘭地區為主流教派，而狄金生是成長、生活在這樣的宗教氛圍裡。聖奧古斯丁與喀爾文皆為博覽群籍、智商極高的人，他們發展出的宗派有著相當的智識傳統，因此加諸於一般人的壓力不可謂不輕。她面對這種壓力就是以藝術創作保持個己的想像自由與人格的獨立。讀者閱讀到她批判喀爾文教與舊約的上帝一些詩篇，當會被她的大膽所震撼。

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「我是無名小卒！你呢」是她寫於1861年的一首詩，那時她31歲，處於創作高峰，詩一首接一首地寫，她是否想過出版呢？事實上從1858到1864這六年間，她秘密從事自我出版，也就是說，將所寫的八百多首詩分成40組，然後再手縫成40冊詩抄（fascicles）。雖然她有時會從這些詩抄挑出幾首詩寄給朋友，不過未有任何證據顯示她拿這些詩抄給任何人看。

她過世後，其妹樂微妮亞在她抽屜發現這些詩抄，還有她後來寫的詩，包括將近四百首整理成詩冊樣式但未縫成詩抄的詩、還有謄寫好的詩，與寫在信封、廣告紙、報紙截角、巧克力包裝紙上的詩行（2013年出版的The Gorgeous Nothings，收錄她這方面50首的全彩摹本手稿）。樂微妮亞知道姊姊寫詩，但沒想到數量如此驚人，因此毫不遲疑盡其所能幫姊姊出版詩集。

在她過世127年後的2013年，線上艾蜜莉．狄金生文獻（Emily Dickinson Archive EDA）終於建置完成，所有她手寫詩稿都放在網路上供人免費瀏覽。此一線上文獻是由八所機構，分別是哈佛大學霍頓圖書館、安默斯特學院佛洛斯特圖書館、波士頓公立圖書館、耶魯大學拜內克古籍善本圖書館、美國古物研究協會、國會圖書館、史密斯學院圖書館、瓦薩學院圖書館，合作設立管理。

哈佛大學與安默斯特學院這兩個狄金生文學遺產長期競爭對手，也為線上文獻的建置放下心結攜手合作。

在電影方面，2016年英國知名導演戴維斯（Terence Davies）執導的電影《靜調的激情》（A Quiet Passion）將艾蜜莉．狄金生的故事搬上螢幕。2017年於英美等國放映。戴維斯受訪時提到，他的代表作之一是曾獲Time Out票選為英國百部偉大電影之一的Distant Voices, Still Lives，當年在倫敦近郊一座戲院放映時，他應邀參加放映前的座談會，結果觀眾只來5個人，等電影放映時，偌大的戲院則僅剩他導演一人！戴維斯說，他可以想像狄金生的創作遭到當時人忽視是什麼感覺。

不過狄金生是一位記得自我生命呼喚的人，她像一棵根紮得很深長在高山的大樹，一生專注於寫詩的職志，不為外在動機一時快感的滿足而動搖。她不把世界當成沼澤，像一隻聒噪的夏蛙在井底裡自認為名人，炫耀自己的「完美」。正因為她的眼光看得很遠，詩藝術淬煉得如此深厚，一旦放射，既廣且遠，在網路時代光芒不僅不減，甚至更晶亮耀眼。

她以詩勇敢形容與發問，造就其詩的多義與創新，也因此深刻影響現代藝術，迴聲深遠。艾蜜莉．狄金生是一顆詩空裡的恆星，即使在太空時代，也一樣光輝淨遠地轉著詩與生命的深度之粹。

從大學開始接觸她，碩士論文研究她，也於2000年在貓頭鷹出版其詩的翻譯與賞析，2006年木馬文化出版增訂本，2014年參加上海復旦大學舉辦的艾蜜莉．狄金生國際研討會，並於2017年出版新譯詩選第二集。若沒有遇到Lytle老師，我可能僅止於欣賞，未能進入深度的研究。

由於老師的啓迪與指教切磋，給予我助力，我於生活工作之暇，都能在艾蜜莉詩海裡潛泳。不過當遭遇到狄金生極其艱難晦澀的詩時，連博學的老師也不免為之沈吟。由此可知翻譯與賞析都非易易，若非基於志趣，絕對是一件苦差事。

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這幾年爵士樂界，不管是美國與德國，有越來越多的爵士樂手將狄金生的詩譜寫成曲，而古典樂界更是早已持續進行中，美國偉大音樂家科普蘭早在1949-50年間已創作狄金生套歌。這本書的編排次序之所以將指揮／作曲家邁可．提爾森．湯馬斯（MTT）創作的「狄金生套歌」選用詩篇擺在首位，乃為了紀念摯友林光餘先生，因為他我才知道美國當代頂尖指揮大師MTT，也是他寄給我MTT創作「狄金生套歌」的訊息。

林光餘先生曾擔任台灣省立交響樂團首席長號／指揮／副團長、台北市立交響樂團指揮／副團長等職，也是譯作等身的知名戰史翻譯家。我們常切磋翻譯，廣泛討論諸多領域，我們原要一起分享這本書出版的喜悅，但他卻突然走了，讓我哀痛萬分，因此謹以此書贈念我這位良師與知音。

翻譯是文化橋梁事，經年累月方有深海裡晶魚閃喜，艾蜜莉．狄金生的詩譯在語境上的準確尤為困難，不是表層文法而己，翻譯時文化文明層的瞭解與人性背影的深刻之聲，都是要顧及的語境問題。

狄金生擅長寫短詩也精於格言體詩句。我們來看一下她一首以格言起頭的詩：

痛苦 — 有一種空白的成分 —

它無法憶起 何時開始 —

或是否曾有 一個時期它不存在 — 它沒有未來 — 除了它自己 —

它的無限包含

它的過去 — 看過去覺悟到

新階段的 — 痛苦。 Pain — has an Element of Blank —

It cannot recollect When it begun —

Or if there were A time when it was not — It has no future — but itself —

It’s Infinite contain

It’s Past —enlightened to perceive

New Periods — Of Pain.

當我們記不起事情時腦筋就是一片空白，因此在無從記憶痛苦是什麼時候開始的，腦中也呈現空白，所以說痛苦有一種空白的成分。同時當人在痛苦時就只有痛苦，好像痛苦就是你，你就是痛苦，也因此記不起痛苦以外的時空。

痛苦有心理上（前途茫茫的無望）、情感上（失戀、至親好友的過世）與肉體上（身體的傷殘與病痛）三種。在痛苦的當下，從此刻的痛苦看未來，未來不過是一片痛苦，而回頭看過去，也覺悟到，此刻，也就是那個過去的未來，仍只是痛苦。總之，過去、現在、未來，一片痛苦。

不過這首詩談的是痛苦的性質，比較不是痛苦帶給我們心靈的厚度，若我們通過通苦的考驗。被痛苦攫住的人看到這首詩會有被瞭解的感覺，雖然詩並不指向解開，但把形狀勾勒出來，能讓痛苦中的人不孤單。這是詩的奇妙，把一種生命的情境明晰出來，當處在這樣情境的人看到時，會感到安慰，雖然仍在痛苦裡。

詩裡的 "enlightened" 並非指因爲痛苦而了悟到人生哲理，而是明瞭了痛苦的無止盡。現在是過去的未來，過去在痛苦裡以為未來得以解脫，結果現在還是痛苦。對處在痛苦的人而言，過去、現在、未來都是痛苦，痛苦像茫茫白霧將一切遮掩佔據。

這首詩以「痛苦」起句，也以「痛苦」結束，造成一種無休止的循環效果，這也是一種以形式強化內容的手法。狄金生寫詩不是為了發表，因此讀她的詩我們可以看到她獨白藝術的高度呈現。獨白是靈魂的特質，而寫作基本上是一種獨白，事實上讀者也想獨白，只是作者先寫出來。當我們沈默的時候，我們在編織著獨白。當獨白綻開來時，似花朵、星光，也像我們散步的回聲，與冬夜歸來時一杯茶的熱暖。

書籍介紹

本文摘錄自《我是個無名小卒：艾蜜莉．狄金生詩選Ⅰ》，木馬文化出版

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逝世百餘年，艾蜜莉．狄金生被譽為「自但丁以來、除莎士比亞之外，西方最具原創性的詩人」，始終為美國人所鍾愛，詩作廣為流傳。她的詩篇內容豐富，探索孤獨、自然、心靈、神與天堂、痛苦、喜悅、愛、死亡等等，時而溫馨，時而冷凝，忠於生命也追尋永恆，至今仍持續帶給世人感動。

本書收錄60首精選詩目，依十項主題分類，呈現狄金生的對人生的禮讚、死亡的反思、信仰的挑戰、內心小語與對真理的追尋。內容採中英對照，以考據嚴謹的解析及一篇專文提供更多線索，幫助讀者理解、欣賞她的神祕詩作。

Photo Credit：木馬文化

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航