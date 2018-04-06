「冬天」還沒走：鋒面、冷氣團來襲，8日低溫下探11度

今（6）日鋒面報到，全台由北而南陸續轉涼、起風，北部以及東北部低溫降到14度，南部及花東地區約16度。鋒面過境後，大陸冷氣團籠罩，8日清晨最冷，低溫下探11度。

（中央社）中央氣象局預報員林定宜表示，今天天氣將有明顯轉變，鋒面通過影響，中午前後各地將逐漸轉為有陣雨的天氣型態，局部地區雨勢較大，全台灣除了台北市、嘉義市、南投縣外，都發布陸上強風警報，中部以北及東北部地區並有出現雷雨的可能。

今日全台除了台北市、嘉義市、南投縣外，都發布陸上強風警報。

Photo Credit: 中央氣象局

溫度方面，鋒面通過後大陸冷氣團隨即南下，氣溫呈現明顯下降趨勢，且越晚越涼冷，預計明日清晨中部以北以及東北部地區低溫將下探14、15度，南部及花東地區約16、17度，尤其今天北部及東北部高溫和昨天相比驟降10度以上，提醒民眾留意溫度變化並注意保暖。

他補充，這波冷氣團威力最強是8日清晨，受冷氣團和輻射冷卻效應影響，低溫探13度。不過8日白天起冷氣團減弱，全台逐漸回溫，預估接下來都是晴朗穩定的好天氣。

今日全台由北而南陸續起風、轉涼

「天氣即時預報」粉絲專頁解釋各地明顯「起風、降溫」時間：

金門、馬祖：週五早上。

北部、宜蘭：週五近中午。

中部、花蓮、澎湖：週五下午。

南部、台東：週五傍晚～晚上。

一週天氣：一直冷到8號，8號白天氣溫才回升

氣象專家吳德榮在「三立準氣象，老大洩天機」 專欄發文表示，以歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬預測未來一週天氣，這波鋒面和冷氣團將持續到8日清晨，8日白天後，氣溫將回升到23度。

6日今日：鋒面過境。上午起中部以北、東北部有陣雨，其他地區亦轉為有局部陣雨。冷氣團南下，氣溫驟降，今日晚間北台灣最低溫降至14度。

7日明日：冷氣團強度最強、整天冷。北台灣明天清晨約13度左右，白天高溫約17度左右，天氣由濕轉乾。

8日週日清晨：中部以北沿海空曠地區，將因「強輻射冷卻」的加成作用，而出現11、12度左右的最低氣溫；持續時間雖不很長，但氣溫很低，需注意保暖。

8日週日白天：天氣晴朗穩定，氣溫回升，西半部高溫約可升至23～25度。

9日下週一：清晨因「輻射冷卻」，氣溫仍偏低，白天大幅回暖，西半部最高溫將升26～28度，日夜溫差非常大，達12度以上。

10日下週二～13日下週五：會變得更暖，西半部最高溫將升至30度以上。台灣附近氣流轉東南及偏南風，馬祖、金門易受「平流霧」影響，西半部風力偏弱，污染物容易累積，空氣的品質容易惡化的天氣。

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核稿編輯：羊正鈺