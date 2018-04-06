藍營新北市長由侯友宜出線，但不公布民調只為了「黨內和諧」

國民黨今（6）日公布新北市長民意調查初選結果，前新北市副市長侯友宜勝出，競爭對手前台北縣長周錫瑋和前新北市議員金介壽都表示祝福，但國民黨部聲稱為了「黨內和諧」，不公布民調數字，引起討論。而初選期間，對於對手攻擊一概不回應的侯友宜，未來將如何應對319槍擊案、曾逮捕鄭南榕等過往爭議，備受關注。

（中央社）國民黨組織發展委員會主委李哲華今日公布新北市長民意調查初選結果，前新北市侯友宜勝出，新北市黨部下週開會，據民調結果提報黨中央，中常會最快11日通過提名。

中國國民黨上午在中央黨部拆封民調結果，侯友宜的初選對手周錫瑋、金介壽都到場查看結果，侯友宜則派代表出席；會後由李哲華宣布民調結果。

李哲華說，根據民調拆封結果，第一名是侯友宜，第二名是周錫瑋，金介壽居第三。新北市黨部將在9日或10日開會，根據民調結果，提報中央提名審核委員會提名人選，審核委員會將提報11日中央常務委員會通過。

不過國民黨中央不打算公布民調數字，李哲華說，主要是為「和諧」，最重要是確定提名結果，呈現黨內民主機制，一切以團結、勝選與和諧為主。

外傳在黨中央宣布民調結果前，新北市議會流出侯友宜勝出新聞稿，是否有民調外洩？李哲華說，大概是揣測，這次進行民調，執行過程中各陣營觀察員都在現場，過程公平、公正、公開，三位都非常認可。

「輸了就是輸了」，周錫瑋受訪表示，民調他沒勝出，他不在意輸多少，這是市民選擇。他呼籲國民黨員與參選人，放下過去一切誤會，團結打贏選舉。至於是否支持侯友宜？周錫瑋表示，「黨內所有提名同志，我絕對都會支持」。

金介壽說，黨中央民調還沒完全開封，有人就收到國民黨新北市議會黨團辦公室發出的新聞稿，指侯友宜勝出，他實在很不解；至於未來是否跟侯友宜合作？金介壽說，「我祝福他」。

《聯合報》報導，雖然前台北縣長周錫瑋表示將支持國民黨提名人選，但周錫瑋支持者對結果表達不滿，周錫瑋支持者表示，初選過程中國民黨黨部主委帶著特定候選人到處拜票，實在不中立，另外國民黨議會新北市議會黨團先將新聞稿公布，就連議長也都不知道，出現這樣的瑕疵實在不太好。

《聯合報》報導，金介壽則說「美好的一仗已經打過」，暫時也無意脫黨參選。但他也爆料，初選過程中，他的電訪監察員就發現，受訪員聽到受訪民眾支持某參選人的姓名，但民調員卻在裡頭勾選另一參選人，但經過了解，電訪員表示「恍神」所致，金介壽表示，這樣不公正的立場都反映過，卻毫無結果。

侯友宜不得不面對的爭議：319槍擊案的真相、威權時代擔任刑事組長

（中央社）初選期間，侯友宜多次強調將重用年輕人。3月，侯友宜曾在臉書貼文說：「過去30年，我覺得國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會。」一個百年政黨，沒有年輕人接棒，怎麼會有未來？他說，這次選舉，他找了一些年輕朋友幫忙，這些人若是有機會，他們可以為國家社會再奉獻20、30年。4月1日，侯友宜也與多名國民黨首次參加議員選舉參選人，共同在立法院召開記者會，他強調，國民黨應該好好栽培年輕人，讓他們積極為國家社會貢獻、積極從政。

《自由時報》報導，在初選前，國民黨也舉辦過三場電視政見發表會，及兩場電視辯論會。政見發表會期間，侯友宜以「安居樂業」、「新北轉大人」、「城市光榮感」作為政見主軸，主打現任市長朱立倫任內公托、托老、動健康、三環三線等各種軟硬體建設，強調好政策要延續，接棒以後會做得更好。但兩場由競爭對手周錫瑋、金介壽要求的電視辯論會，侯友宜都不願參加。

《聯合報》報導，侯友宜警界出身，在七年多新北市副市長任內，監督公共安全、也關懷社福弱勢，雷厲風行又鐵漢柔情的形象鮮明，收穫高人氣。

但是，侯友宜曾調查319槍擊案，最後雖抓出罪犯，但不少藍營人士認為槍擊案是陳水扁「自導自演」，進而認為當時擔任刑事局長的侯友宜不法包庇，此外，侯友宜也曾獲拔擢三級跳成為全台最年輕警政署長的經歷，這些都成為藍營內部對他最大的質疑。

黨內民調期間，競爭對手數度以「市民有知的權利」為由，想逼侯友宜上台辯論，又或者頻以319槍擊案真相、警政署長任內未爆彈攻擊，侯友宜只是重複「尊重機制」、「和氣團結」，也不願出席電視辯論會，此舉看似可讓侯「持盈保泰」，卻也給人閃躲、不願正面迎戰的負面印象。侯友宜沒能在初選時正面回擊，這些雜音，未來鐵定成為綠營攻擊的箭靶，並在大選期間發酵。

初選結果一出爐，台灣綠黨青年部召集人，也是2016年新北市選區立委候選人曾柏瑜就在臉書發布貼文，針對新北市五項爭議事件，詢問國民黨新北市長候選人侯友宜：

說好的「新北之肺」，卻變超大工業區？

曾柏瑜表示，2016年，新店第一公墓開發案遷葬動工時，新北市民政局長江俊霆曾公開表示新店第一公墓「只會做為公園」。將打造2.1萬公頃的森林公園，成為「新北之肺」。沒想到第一期遷葬完後，該地卻被變更為「產業園區」， 由經發局開始招商，附近多筆土地亦變更為住宅用地。

而當時正是侯友宜任新北市副市長時期，因此曾柏瑜質問侯友宜，怎麼解釋發生這種市府公然說謊的事情？上任後會「將錯就錯」，讓公園綠地變工業區嗎？

公托如何不再抽不到籤？

侯友宜曾在初選政見發表會表示，未來將增加公托數量，要讓「家長不再抽籤」。但曾柏瑜表示，新店的公共托育中心只有五間，也就是僅有7%的家長有機會抽中；整個新北市公立幼兒園的抽籤率也只有15%，公共托育的問題一直困擾著新北市的新手父母。曾柏瑜質問「家長不再抽籤」這個願景，朱立倫市長就任八年都無法達成，侯友宜是否為了選舉開出空頭支票？

央北重劃區周邊交通配套？

曾柏瑜表示，位在新店中央新村北側的重劃區，未來預計將湧入萬人入住。但中央路僅為三線道，目前連接國道三號的路口通勤時間必定壅塞，央北重劃區完工後交通打結的狀況已經可以預見。曾柏瑜因此詢問侯友宜，未來要如何紓解央北重畫區通勤時間的交通困境？

如何降低關懷據點營運門檻？

侯友宜曾在初選政見發表會表示，將打造「安居樂業」的新北市，未來任期內將「努力讓更多銀髮長輩樂樂活」。然而曾柏瑜根據自己兩年來在新店經營關懷據點的經驗指出，現行銀髮俱樂部、關懷據點的經費嚴重不足，尤其是人事補助 的部分。許多關懷據點的專員及幹部，都是消耗自己的積蓄、退休金在「做長照做功德」。因此，曾柏瑜質問，侯友宜要怎麼降低關懷據點、銀髮俱樂部的門檻？「如果可以做到，為什麼在你當副市長八年內從來沒有做過？」

新北市會不會成為下一個沒有「言論自由」的城市？

侯友宜在威權時期曾擔任刑事組長，也曾參與過逮捕鄭南榕的行動。2011年，在侯友宜任職新北市副市長期間，新店十四張拆遷案就曾爆發過流血衝突，當時捷運用地住戶在前往市政府抗議時，遭到優勢警力排除。曾柏瑜質問侯友宜，「未來面對抗議，你要怎麼回應民主的台灣對於言論自由的展現？」

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核稿編輯：羊正鈺