被財金幫守舊勢力砲轟的金管會「三帖藥方」

今年（2018年）三月底金管會終於公布了三大金融改革政策：「金金分離」、「自然人董事」與「從嚴徵求委託書」，但這三大改革政策一出，隨即在立法院受到國民黨財經立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人的砲轟。這三位藍委質疑顧立雄是為了幫財團護航才提出這些改革政策，並且以公股銀行最知名的經營權爭議事件台新彰銀案為例，逼問顧立雄是否意圖為台新金控大開方便之門。這三大改革政策到底有什麼意涵與影響？又為什麼招致國民黨立委如此強力的反彈呢？

提升公司治理品質的金管會三帖藥方

首先，「金金分離」昭示同一個集團不能同時擔任多家金融業的負責人，避免該集團或人物可以得知各家董事會的內部消息，進而從中牟利。

「自然人董事」則是改變過去法人代表的狀況，過去法人可以任意指派董事會出席者，只要掛公司名字就沒問題，但是這也讓法人代表容易規避責任，出事的時候就換個人出席董事會，卻沒有追究該席董事的責任。

至於「從嚴徵求委託書」則是要避免有心人士持有少數股份卻惡意取得經營權。現行法規對於徵求委託書的規則只限制「同一人」可徵求到發行股數百分之三的上限，修法後會擴及到「同一人及同一關係人」。

以上都是針對台灣問題並參考國際規範所做出的改革提案，但提出之後卻被國民黨立委質疑是偏袒財團。曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等國民黨立委口頭上都支持金管會的改良用意，再以種種「國家利益」為理由阻撓。

財金幫守舊勢力的激烈抵制

國民黨立委與財政部官員先指出「金金分離」影響最大的就是作為所有公股行庫股東的財政部，再質疑「自然人董事」有任期保障會不受法人股東管控，更聲稱「從嚴徵求委託書」會妨礙政府守護公股行庫經營權。

面對這些反對意見，顧立雄回應：「金金分離」原則上不包括政府以國家控股的角度持有多家公股股份。「自然人董事」則是規定專業董事由自然人出任，但仍可以有法人董事存在。「從嚴徵求委託書」更是排除了財政部作為關係人的公股行庫，因此不同家公股行庫仍能個別徵求3％委託書。

顧立雄回應了國民黨立委與財政部官員的反對聲浪，但這些反對派應該不會就此罷手，畢竟公股行庫利益龐大，通過金融改革等於傷害這些守舊勢力。過去許多報導都曾披露國民黨長年執政下建立的財金幫「政商共生模式」，上報就曾報導：建商等大企業資助政治人物，政治人物支持公股高層，公股高層再用寬鬆的徵信、授信標準貸出大筆資金給大企業，形成一個政商共生模式。去年影響最重大的慶富聯貸弊案正是血淋淋的例子。

筆者更要進一步質疑，難道因為政府持有股份，就能夠以國家利益無限上綱地護航公股經營權嗎？從慶富案中就能看出，公股行庫長年「大風吹」式的高層人事酬庸，已經讓內部的治理防弊機制嚴重腐化。

儘管顧立雄以政府的角度對公股作出讓步，筆者從金融市場與一介國民的角度看來，公股行庫不應堵死民營化的選項，而且應該以強化台灣金融秩序、提升台灣金融競爭力為核心價值，放任公股守舊高層壟斷經營權，就是放任台灣金融秩序的病情惡化。

本文經林宇廷授權刊登，原文刊載於此

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