好累啊不想上班！為什麼會發生「職業倦怠」？

是為了什麼需求，讓我們願意工作？

「要不是現在還需要這份薪水，我就會馬上離職。」 「如果有更好的工作，我就會跳槽。」 「我覺得這份工作遇到了撞牆期，上班都好倦怠。」

在職場上常會有這樣的心聲出現，只是差別有沒有真的說出來，但不管怎麼樣，有這樣的想法應該就是工作上委屈了，或者不夠滿意。心理學的「工作滿意度」指員工在心理上、生理上，對工作環境與工作本身的滿意感受，這是個人對於職場的情感態度或主觀反應。當一個人對於工作滿意度不高，自然工作動機下降，接著而來的就是職業倦怠。

工作動機──心理學ERG理論

很多人以為薪資福利給得好就可以留住人，但是仔細留意職場動態，不難發現，有些人寧可選擇薪資待遇稍差的地方去工作。為什麼會出現這樣的現象？背後可能因為工作需求不同。耶魯大學心理學家Alderfer將每個人工作的需求分為三種類別：「生存（Existence）」、「關係（Relatedness）」和「成長（Growth）」。

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進入職場工作，一開始可能關心薪酬福利、工作保障及工作性質（生存需求）。經過一段時間之後，可能開始與同事或上屬建立起友誼關係（關係需求）。再過一段時間，他在滿足人際關係發展穩定，就可能追求更具挑戰性且可以帶來成就感的工作（成長需求）。

但是如果每個需求無法獲得滿足或者受到挫折，就會轉向其他需求。例如無法獲得專業成長，就會轉向關係需求，也就是在職場的人際關係讓個體因「人情」繼續工作，但若人的問題讓個體大失所望，那麼可能就退而求生存需求，但這時候往往也是個體在準備轉換跑道的時候。

工作最基本的就是滿足「生存需求」，其中薪資福利就是讓我們生活過得下去，但是生活過得去之後呢？職場上不太可能自己默默埋頭苦幹，每個月領到一份薪水就會開心，因為多數時候我們在職場上還是會和人互動，有互動就會產生關係，像是同事、上司、部屬和朋友等，這是在工作場域裡可以分享想法，一起執行計畫的夥伴，這就衍伸出所謂關係需求。

而除了關係需求外，把對的人擺在對的位置不僅能夠提升公司發展，有更多時候是讓員工的能力可以發揮到極致，這就牽涉到所謂成長需求，個人想要在工作中追尋自身發展。當個人專業與重要能力能適性發展時，成長需求才獲得滿足。

您知道工作夥伴要的是什麼嗎？

前陣子看了一部電影《不幹了！我開除了黑心公司》，男主角青山在一間血汗公司裡默默工作，認為這是他最好的機會，但其實他一點都不開心，雖然有一份薪水，但工作挫折感高到破表，更別說有什麼工作滿意度了。

直到青山遇到一位朋友山本，他鼓勵青山換工作，山本說：「我不是要你別工作，你想想足球的職業聯盟，選手不是會為了尋求更好的隊伍而轉隊嗎？那是為了更上一層樓。或許有時候選手會轉去排名比較低的隊伍，但排名是每個賽季都會變動，也有選手會在此刻展露頭角，連同自己待的隊伍一起往上爬。」而青山在決定離職後，變得更快樂。

在這個故事裡，為什麼放棄原本的工作後，反而感到鬆了一口氣？山本一開始可能是為了生存需求在工作，但是過了一段時間，他追求的是關係需求或成長需求。但是他所在的工作每個人其實都是各自做自己的事情，甚至假來假去，更別說可以發揮他的專業。

我想起一位好朋友小奈，她在知名公司待了近五年，她卻在工作表現達到頂峰時選擇離職，關心她背後的原因，她說：「在我需要支持的時候，團隊裡的同事卻選擇噤聲。那時候我告訴自己手頭的專案結束，就是我離開的時候。」對小奈而言，她可能要的是「關係」勝過生存與成長。

Keep working？那要看能Keep什麼

想要擺脫職場的倦怠？站在主管的角度，可以看看有沒有給部屬他想要的？因為心理學裡的獎勵，是給對方想要的酬賞，只是多數時候我們都誤以為這個酬賞僅是獎金，但是對方真正要的也許是一份尊重、也許是一句關心、也許是成長的機會。給一位員工豐厚的薪酬，然後給他默契不合的團隊，以及不給他發揮專長的空間，那麼我想他應該也無法久待。

站在工作者的角度，不仿想想自己想在工作上獲得什麼需求？生存、關係還是成長？是什麼可以讓您持續地做下去？如果您在乎的是個人成長，但您卻總是在做一成不變、數十年如一日的工作，那麼您也沒有辦法撐太久。有人說工作需要激勵，那是因為您目前做的，都不是讓自己開心的事情，所以才需要被激勵，如果是您自己愛不釋手的工作，那麼您的內心就會激勵您自己了。

如果產生職業倦怠，或許可以想想自己在這份工作中，真正想獲得的是什麼？如果目標期望在短期內無法得到，那麼或許得評估那五年後或者十年後，這份工作有沒有可能會更趨近自己理想中的需求，如果答案是否定的，那麼可能要重新規劃自己的職涯，因為人往往會因為期待和現實的落差，而產生強大的失落，這種失落也常伴隨著負向情緒。

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航