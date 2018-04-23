權責不相稱，「獨立董事」淪為股權爭奪工具

文：林文義、洪綾襄

「如果你是總統，你會不會找一位不聽話的行政院長？」當被詢及獨董的獨立性問題時，一位金融高層打了一個有趣的比喻，一句話就道出目前獨董制度的困境。

這幾年，台灣上市櫃公司正從董監事二元制過渡到獨董一元制，按金管會的規定，凡是資本額20億元以上的公司，自去年就要設立由3位獨董組成的審計委員會，而今年起新申請上市的公司也要設立審計委員會。由於公司有審計委員會後就不必再設監察人，在上市櫃公司中，未來獨董將逐步全面取代監察人，無持股但權力卻可和董事長抗衡的獨董角色，也引起各方的重視。

恆生永續發展顧問公司董事長巫鑫會計師指出，當公司設立審計委員會後，就可準用《公司法》監察人制度，而監察人最重要的功能，就是可以召開股東會。上市櫃公司審計委員會內的每位獨董，都可以單獨召開股東會。

由於獨董的特殊地位，在上市櫃公司爆發經營權爭奪戰時，市場派就算一時攻不倒公司派，也一定會力爭一席獨董，因為未來這席獨董可隨時召開股東會，對公司派經營階層形成極大的壓力。

去年發生經營權大戰的榮剛，今年（2018年）1月，代表台灣鋼鐵公司的獨董簡金成，與代表公司派的獨董陳發熹都宣布在同一天召開股東臨時會，鬧出雙包股東會，後來公司派4名董事閃辭，才讓一場原本即將開打的委託書大戰提前告終。

更嚴重的是，如果市場派能在審計委員會中取得多數獨董，那公司派即使仍握有經營權，也會非常傷腦筋。因為，按照《證交法》14條之5的規定，上市櫃公司的重大議案（如合併或重大資金貸與）須先經審計委員會審議，若合併案在審計委員會未獲二分之一獨董同意，那全案須送交公司董事會，並由全體董事三分之二同意，才能推翻審計委員會先前不同意的決議。2014年，財政部與台新金爭奪彰銀經營權之前的協商，就是獨董在經營權爭奪中，具有關鍵性角色的重要案例。

2014年彰銀改選，共要選出六位一般董事和三位獨董，但是財政部憂心台新金取得彰銀經營權後，會推動台新金合併彰銀。因此，在改選前協商時，彰銀九席董事中，財政部想要兩位一般董事與兩位獨董，共四席董事，另五席董事給台新金。據透露，當時財政部在協商時的想法是，若台新金有五席董事取得彰銀經營權，但未來要談合併時，由三位獨董組成的審計委員會中，財政部占兩席，一定會反對此案，此案過不了審計委員會二分之一通過的門檻，送到董事會中，就須由全體九席董事的三分之二同意，就是要有六席董事同意，而財政部有兩位一般董事和兩位獨董，就占了四席，整個合併案在董事會中也過不了三分之二共六席的門檻。後來雙方協商破裂，財政部在彰銀2014年董事改選中，取得四席一般董事和兩席獨董大獲全勝，台新金只取得兩席一般董事和一席獨董，隨後台新金不服，去法院告財政部，台新金二審在高院獲得勝訴，不過財政部也提起上訴，案件還在最高法院審理中。

沒持股、權力大──獨董成經營權爭奪兵家重地

從上面的案例中，可以了解獨董的權力非常大。因此，公司大老闆在選任獨董時，不可能故意去找一位反對自己的獨董，而獨董沒有大股東支持也當選不了，這也是為什麼外界批評獨董已無獨立性的原因之一。

然而，獨董雖然權力大，社會對獨董的期望和要求也非常高，責任也很重。例如，去年永豐金控發生「三寶案」，外界也紛紛質疑永豐金控獨董未盡到責任，永豐金控還特地為該公司獨董發聲明，表示永豐金的獨董已盡到責任，希望外界不要誤解。

其實，獨董除責任大之外，待遇並沒有外面想像的高。根據金管會統計，現有上市櫃公司的3,600多位獨董中，年薪超過千萬元者只有12人，占比只有0.3％，而9成以上的獨董年薪都在200萬元以下。

此外，獨董的法律風險也極高。按《公司法》第23條規定，要求公司負責人「應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務」，屬「抽象輕過失」，很容易就違法，甚至觸犯到《證交法》和《刑法》，被檢察官起訴後，投資人保護中心也會代公司或股東發動訴訟。又《公司法》193條指出，若董事會讓公司遭受損害時，參與決議的董事須對公司賠償。雖然「有提出異議的董事則可舉證免責」，但聲明異議的定義很抽象，沒有實際執掌業務的董事—特別是獨立董事，對公司營運並不熟稔，很可能在不知不覺之下就被牽連。

過去有董事認為，自己非實際負責業務者，不應該陪董事長扛罪責，但一位執業律師直言，「這樣的抗辯是站不住腳的」，現在最高法院的見解是，董事之間本來就要互相監督決策，特別是若涉及觸犯編列虛偽財報者，更不能因為會計師和獨董都通過財報了，或是說自己看不懂，就宣稱無罪。就算是藉故不出席會議，或請人代為簽到都很難免責，因為這樣就表示你怠忽職守，還是得面對訴訟。投保中心的求償行動也很積極，根據投保中心統計，到2018年1月，投保中心提起代表訴訟求償的案件共32件，總求償金額225億元，而透過和解的部份，已替投資人拿回46億元款項。

待遇低、法律責任重──獨董出現跳船潮

獨董責任大又可能面臨求償，現在也出現跳船潮。根據金管會統計，從2014年到2017年6月，已有272位上市櫃公司獨董請辭，不想再做了。博鑫國際法律事務所主持律師陳錦旋語帶玄機地透露，現在想當獨董，除了要有自知之明外，還要擇良木而棲才行，即使公司違法的事情都是經營層做的，但實務上，獨董只要知情就有可能被牽連到。

政大法律系教授方嘉麟則指出，現行的獨董制度一開始就走歪了，獨董只是代罪羔羊。她指出，在歐美的制度中，公司的董事會是監督機構，而公司的執行長（CEO）才是執行業務者，而獨董制度是來負責監督的；但台灣的《公司法》第202條把董事會列為執行業務機構，社會要求獨董須監督公司，而獨董又在董事會中，等於要獨董自己監督自己，這就矛盾！因此，根本的解決方式就是修改《公司法》第202條，把公司董事會由執行業務機構變成監督機構，獨董只負責監督工作，這樣獨董才能發揮作用。

方嘉麟指出，獨董若沒有經常接觸業務，對公司的狀況不可能太熟，就以鴻海董事長郭台銘併購日本的夏普公司來看，這個案件依規定要審計委員會審議，但鴻海是否應併購夏普，審計委員會的獨董會比郭台銘懂嗎？

獨董是代罪羔羊？──董事會應改為監督機構

她表示，獨董只須對一種狀況負責—監督不周，而這就必須配合這次《公司法》修法，增列公司治理人員的輔助，由公司治理人員負責當董事會的後勤人員，把公司的各項資訊提供給審計委員會的獨董，獨董再從這些資料中，去看公司的運作是否有出狀況，對公司進行監督，這才是獨董應該要做的事。

據了解，獨董未來的法律責任真的更重了。金管會已修改《公開發行公司董事會議事辦法》，規定設有獨董的公司，未來每次公司董事會至少須有一位獨董參加，而對於內部控制、資金貸與他人或為他人背書保證等重大財務業務行為，在董事會討論時，全體獨董都要出席參與董事會，未出席者須委託代理出席；因此，未來公司出狀況，獨董將很難規避責任，想當上市櫃公司獨董，還真是要有自知之明才行，別再把獨董當成肥缺。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航