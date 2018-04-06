離婚後還能分到前夫、前妻的退休金？尤美女：只有家庭主婦、家庭主夫能拿

（中央社）

公教人員退休資遣撫卹法施行細則今年7月1日上路，其中規定公教人員結婚超過兩年，離婚配偶可依婚姻所占年資比率，要求1/2的退休金。銓敘部官員說，此規定不溯及既往。

年金改革新制預計今年7月1日上路，考試院會日前通過公教人員退休資遣撫卹法施行細則，條文中納入離婚配偶退休金的分配，規定「分配比率以公務人員與離婚配偶於法定財產制或共同財產制關係存續期間，與公務人員審定退休年資重疊的部分，按重疊期間占審定退休年資比率的1/2計算。」

法規舉例說明，某甲2006年元旦結婚，2009年元旦任公務人員，2019年元旦離婚，2039年元旦退休，審定退休年資連同義務役合計30年，其中婚姻關係存續期間與審定退休年資重疊期間，應自2009年元旦起算至2018年12月底止，合計10年，婚姻關係占年資比率為10/30，也就是1/3，按比率1/2分配，等於配偶可拿走1/6的退休金。

銓敘部官員昨（5）日受訪指出，離婚配偶退休金分配是在去年立法院審議時，立委要求下納入，公教人員原來沒有這項規定，也非考試院立場，立委認為配偶在婚姻期間內有貢獻，最後仍審議通過。官員表示，此規定不溯及既往，7月1日以後離婚的公務員才適用此規定。目前勞工部分還沒有相關規定，以後是否會修改不確定。

根據規定，公務人員與離婚配偶得於法定分配比率範圍內，以雙方合意分配為優先；無法協議、協議不成或依法定分配比率分配結果會造成不公平時，法院得部分調整或否決此等分配。新制上路後，公務員是按月發給月退金，離婚配偶部分是由審定機關審定後，一次發給。

這項配偶可請領退休金的發案去年通過後，不少網友紛紛批評「如果另一半出軌，為何要分錢給另一半，我實在沒辦法理解這種邏輯」、「被戴綠帽還要給錢」，更有網友酸「公務員瞬間在相親市場很搶手」。

《中廣新聞網》報導，國民黨立委吳志揚5日受訪時表示，前夫或前妻可以請求分配退休金的規定，確實會造成家庭關係的緊張，尤其再婚的公務員會造成較為複雜的情況，考試院應該詳加說明，解決公務員的相關疑慮。他說：「等於是已經離的人，你又有一筆錢可以分，那對原來法律關係的安定性產生影響，還有如果有再婚的話，等於是有前後的配偶爭執。」

尤美女：這是年金改革納入「性別正義」的第一步

不過，民進黨立委尤美女則說，離婚夫妻可就婚姻存續關係作為剩餘財產的分配，這在《民法》親屬編中早有相關規定，也行之多年；這次年改時只是仿效德國把退休金也納入。

尤美女強調，若因不忠、家暴等其他原因訴請離婚者，也可向法院請求不進行退休金的分配，並不會有所謂離婚潮等疑慮。她說：「對方有家暴我還要給他1/2這怎麼公平，你就可以到法院主張對方因為家暴、外遇等等，所以你叫我給他1/2是不公平的。那法院你可以要求一毛錢都不給他，本來就可以由法院來裁定，法院可以酌減到零。」

《自由時報》報導，尤美女說，此立法目的在於保障家庭主婦或家庭主夫的財產權，她說，家庭主婦、家庭主夫為家庭辭去工作、照顧老小，離婚後也不一定能找得到工作，但另一方老年有月退俸，而家庭主婦或家庭主夫因無工作，老年僅能仰賴每月幾千元的國民年金，對其相當不公平，才會仿照德國、日本立法例予以明定。

尤美女說，這個制度並非台灣創舉，包含美國、德國、日本都有離婚分配年金的制度，而且在台灣婦女團體、學界中，也已有十多年的討論，並非突然出現。

尤美女強調，只有在公教人員的配偶是無納保的家庭主婦、家庭主夫，且雙方願意協議離婚的情況下，才會適用這個法條，因此，不會爆發離婚潮，法條也不溯及既往。尤美女說，「離婚可請求分配年金」，是年金改革納入性別正義的第一步。

專欄作家朱家安就表示，這個政策要應對的問題，是這個社會讓太多人無償做有價值的事情。朱家安指出，家務不見得比上班輕鬆，但通常不被認為是「真正的工作」，主持家務的人，也缺乏實質權力干預另一半的收入。但社會要正常運作，配偶其中一人要能心無旁騖的外出工作，還是仰賴有人主持家務。在男主外女主內的偏袒觀念下，這種環境造成性別不正義。

銓敘部這次離婚配偶可領前夫、前妻退休金的規定，主要納入去2017年6月通過的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《政務人員退職撫卹條例》三項法案，而根據銓敘部2017年統計年報，目前在職，會拿到退休金，且必須分給另一半的公務人員、公立學校教職員和政務人員人數如下：

避免家暴、外遇還拿得到另一半的退休金，銓敘部訂出五大配套

對此，銓敘部也發出新聞稿澄清，年改新制增訂離婚配偶可以要求分配退休金，主要是考量配偶在婚姻期間對家庭貢獻，尤其針對「沒有工作」的經濟弱勢配偶，讓他們在離婚後也能維持一定經濟保障。為了避免爭議，銓敘部同時也訂定明確的施行細則：

只針對「沒有工作」的配偶：如果是有工作，而且自身享有退休金者，則採「互惠原則」，而目前只有公、教及政務人員能夠以相互請求分配退休金。如果公、教及政務人員的離婚配偶是軍人或勞工，因為目前退休法律還沒有類似的法條，所以不適用此項規定。 不溯及既往：2018年7月1日年改新制上路以後離婚者才能適用，新法施行前已經離婚者均不追溯適用。 必須結婚至少兩年：想要拿到公務人員前夫、前妻的退休金，婚姻關係必須存續兩年以上為限。能分配的退休金，以婚姻關係與公職年資重疊部分所占1/2為分配比率，而且只能以一次給與，不能請領年金。所以不是全部退休金都必須被拿來分配。 如果是因為外遇、家暴離婚，能聲請法院調整比率：如果離婚原因是可歸責於配偶一方時（如家暴、外遇或其他情事），可以透過訴訟程序重新訂定比例，或完全免除分配 支領退休金方式：離婚配偶請求分配公務人員退休金，給付方式以當事人協議為原則；協議不成者時，該離婚配偶可以檢具經公證的相關文件，通知退休金審（核）定機關等該公務人員退休金後，由支給機關將法定的退休金總額，一次先代發給該離婚配偶，之後再從發給該退休公務人員的退休金中扣回。

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核稿編輯：羊正鈺