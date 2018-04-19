「討人喜歡」之外，社會是否能給異論者更加肯定的掌聲？

這是最近發生的事情。

在連續三天睡眠很短的情況下，我擠出青春最後的尾巴用Premier Pro製作出人生中第一支影片。雖然剪輯點有點笨拙，但我很高興背景音樂是對的上螢幕轉場的。起碼是一件可以填滿作品集的作品，感覺蠻驕傲的。

在展示的那天，我看著德國教授的笑臉到影片播完一分鐘後的面無表情。他直接告訴我：「你的影片缺少觀點（Point of View）。」並詢問我為什麼害怕自我揭露與表達個人想法。

對話過程裡我感到隱私被碰觸到，整個人很不自在。我回答：「我想這是影片剪輯課程，與我私人生活並無相關。」

他說：「你錯了，每個人在創作的過程中都展示過去的生活經驗。」

「但我認為影片製作人要像新聞報導者一樣，我們只能努力保持中立觀點。觀看者會自行判別影片反射他們什麼，而我們無法決定他們的想法。」我不置可否的回答。

他對著我瞪大眼睛，手掌舉到胸前的像兩片熱帶葉子。「但你的說法就是一種觀點，不是嗎？每個人對事情都帶有喜好偏見（Bias）。」

身為一位從小很有主張又叛逆的人，在亞洲社會想必一路走來跌跌撞撞。大學畢業後一個人跑到巴黎學習廚藝與甜點，也待過當地飯店與餐廳實習與工作。但這段經歷我很少在職場上提起，原因之一是被形容不務正業或偏離軌道。餐飲業在台灣的形象不比法國來得高尚優雅（可能沒有這麼多位陳嵐舒）。傳統的士農工商階層觀念依舊存在社會。

人生時辰就像有鬧鐘設定好了，身邊有人提醒該做什麼或該完成什麼。無論是有形的壓力或更多的自我要求，我都有被監看與如鯁在喉的不舒暢感。為了在眾多意見中夾縫求生存，我學會了隱藏自己的想法，不拒絕不正面表達；學會說「或許吧、也可以」，因為溫和的討人喜歡；別忘了還有微笑與謙虛的美德。

隨著環境改變樣貌與型態，我常常覺得無臉人和阿米巴原蟲都是很好形容這種不是自己的狀態。也許每個人都活在每個人的時區。對於即將30歲的我，把適應不良當成轉大人的必經過程。

後來到美國就讀設計學院，亞洲學生技術良好與執行力優於一般歐美學生，我們性格細心，且通常在本國當地受到完整基礎教育。但在藝術與創作表達的過程中少了個性與想法，或更明確的說，缺少與眾不同的自信和自我認同的勇氣。

我與朋友開玩笑說在美國不一定要很聰明，但要看起來要很聰明。但歐美學生對於自己觀點與想法表達的確很有自信，喜歡與不喜歡都會用肢體語言告訴你。

我對於這方面的自我覺知感到驚訝。沒想到幾年在職場上的歷練，時間也讓我不可豁免的磨去那些不被多數所接受的性格面與稜角。學習戴上玫瑰色的眼鏡看待社會上政治正確、但行為不正確的作法。

關係到創意無論是文字、語言或是設計與藝術，脫離不了創作者對議題觀點的表達。更深層於內涵的，觀點表達可以視為創作者與外界溝通的方式。傳遞形式可以輕薄如紙張宏偉如雕塑或更現代的數位化。沒有觀點的創作缺少靈魂，難以引起他人共鳴與產生想法。

雖然台灣媒體不斷報導著人才外流的問題，但我在台灣工作的幾年，發現各領域的人才其實很多。但社會是否進步成熟到可以接納持異論述並給予正面掌聲，好讓更多創作者願意鼓起勇氣站出來表達觀點，而非一昧追求儒家和諧？而正值產業轉型期的台灣並不缺乏創作工匠，而是缺少帶來新觀點的持異人才。讓他們帶給社會不同的看法，前途的道路也變得更加廣闊。

所以我對勇於與眾不同的人總是給於正面支持。一顆種子需要水的灌溉才能茁壯，沒有人生下來就是天才與人才（比較多的是地才）。如同我的德國教授說的，這個社會有愛很多很美好的事情，與他最喜歡在信件結尾「Warmly, 」（溫暖的），來打動我熱愛諷刺又不夠勇敢的心。

本文經鄭宇先授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航