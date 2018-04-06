朴槿惠一審破天荒「全程直播」：遭判24年徒刑、罰金5億

南韓前總統朴槿惠，因閨蜜干政與收賄案受審，首爾中央地方法院當地時間6日下五4時左右，宣布一審判決，判處朴槿惠24年有期徒刑、罰款180億韓元（約新台幣4.98億元）。

《蘋果日報》報導，朴槿惠的「閨蜜門案」一審，在當地時間下午2時10分（台灣時間下午1時10分）開庭，朴槿惠透過首爾拘留所，向法院遞交意見書，表示今日不會出席宣判。

《聯合報》報導，南韓檢方指控朴槿惠觸犯18條罪名，求處30年徒刑並處罰金1,185億韓元（約新台幣32.7億元），其中15項指控，在先前審理親信崔順實、前總統幕僚長金淇春等共犯時，已判定有罪。

當地時間下午4時左右（台灣時間下午3時）首爾中央地方法院宣布判處朴槿惠24年有期徒刑、罰款180億韓元（約新台幣4.98億元）。

《自由時報》報導，首爾中央地方法院指出，朴槿惠獲判有罪的案件包括：濫用權力勒索大企業，成立兩個由崔順實操縱的非營利基金會，強迫現代汽車和崔順實控制的KD Corporation公司簽署協議，迫使樂天集團向崔順實經營的K-Sports基金會捐贈70億韓元（約新台幣1.9億元），要脅SK集團向K-Sports捐款89億韓元（約新台幣2.46億元）。

朴槿惠其他有罪的地方還有：強迫電信公司KT雇用崔順實的友人，並且與崔順實友人營運的公司簽下合約，脅迫鋼鐵製造商浦項鋼鐵公司與崔順實旗下的The Blue K公司簽署協議，向三星集團勒索16億韓元（約新台幣4,430萬元），以便資助崔順實的基金會，向崔順實洩露47份機密文件，試圖濫權解雇CJ集團副董事長。

另外，朴槿惠被判有罪的還有：脅迫三星向崔順實女兒鄭維羅（Chung Yoo-Ra，前譯鄭尤拉、鄭宥娜）提供免費馬匹、轎車和培訓資源，濫權解雇政府職員，編列文化人士黑名單削減對他們的補助，濫權擢升對崔順實提供不當利益的南韓外換銀行（Hana Bank）一名職員。

朴槿惠獲判無罪的案件包括：涉嫌強迫現代汽車為崔順實的公司投放廣告，涉嫌強迫三星向崔順實女兒鄭維羅提供213億韓元（約新台幣5.9億元）的馬術資金，涉嫌接受三星公司領導層的非法請求。

《聯合報》報導，這次審判特別之處，除了被告是南韓前總統外，這也是南韓司法史上首次直播非終審的判決。2017年7月，南韓最高法院修改規定，允許將直播審判範圍擴大到非終審判決，按照修改後的規定，即使被告人不同意，只要法庭認為符合公共利益，就可以決定直播審判。而今日朴槿惠案一審，正是南韓司法史上首次直播非終審的判決，而且會成為未來法院審判重大案件的參照。

曾負責為朴槿惠辯護的律師都泰佑3日向法院提交申請，要求法院只能在宣讀判決書、引述相關法律條文時直播，他主張，如果將尚存爭議的事實辯護過程及法官對此進行判斷的理由進行直播，可能違背無罪推定原則。但最終法庭認為此案符合公共利益，決定全程電視直播。

《風傳媒》報導，朴槿惠現年66歲，是南韓前獨裁者朴正熙的長女，2013年2月當選為南韓第一位女總統，2016年10月崔順實干政醜聞曝光，12月9日遭國會彈劾，2017年3月10日被憲法法院罷免總統職務，同年3月31日被逮捕，4月17日被提起公訴。

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核稿編輯：羊正鈺