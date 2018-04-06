史匹柏之野望：《一級玩家》突破《黑鏡》的科技悲情

本文劇透

史匹柏的科技口味，沒怎麼弄賣悲情與浮誇

Photo Credit: Ready Player One / IMDb

真不敢相信，史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在六十多七十歲之高齡，依然能製作出《一級玩家》（Ready Player One），史匹柏眼光非常獨到，他在三年前選定同名科幻小說作為劇本，當全球追捧劇集《黑鏡》（Black Mirror）帶出未來科技的「悲觀」世界，充斥一些莫名其妙的折磨、虐待情節，雖然一些觀眾看後略感不安，卻深感有警世意味，激讚連連；不過，史匹柏似乎無視如此悲觀的警世浪潮，為我們開闢未來科技第三條進路，沒那麼浮誇，呈現每個世代堅強的意志和生命力，在苦中作樂間尋找一絲希望。

是的，由這本同名小說創作成電影的一大魅力，是藉由遊戲發燒友兼作家Ernest Cline的意念，讓我們得以緬懷數十年經典的電子遊戲、電影角色，從《蝙蝠俠》、《街頭霸王》、《古墓奇兵》、《閃靈》、《回到未來》等多不勝數；可是，一經史匹柏之手，那個2045年的世界觀絕不馬虎，基本上，他的《一級玩家》看來不把《黑鏡》、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）那種過於誇張的意念放在眼內。

還記得《黑鏡》第3、4季嗎？有兩集跟未來遊戲科技密切相關，就是「終極玩家」和「聯邦星艦卡里斯特」，前者講述男主角被遊戲公司招覽做實驗，同意把虛擬恐懼遊戲連接自己大腦，最終「嚇死」身亡；而後者則講述，一位天才遊戲設計師借用生物科技，若朋友惹他不滿，便設法取得他們身上的DNA，在自己編寫的實境遊戲複製朋友原型，化成具備真實情感的虛擬角色，再把自己的大腦接上遊戲天天虐待朋友報復，以彌補現實世界的不滿情緒，最終遊戲中的朋友反擊，將他困死在遊戲世界裏。

《一級玩家》描繪的2045年，未出現「奇點」

Photo Credit: Ready Player One / IMDb

其實，《黑鏡》那種「無限上綱」誇張的科技框架，編劇們構想的未來科技世界，頗為貼近知名發明家、未來學家雷．庫茲威爾（Ray Kurzweil）的推測：

當將來「極高」的科技水平誕生，為人類社會帶來前所未有的「顛覆」之際，正是所謂「技術奇點」（Technological Singularity）到臨之年，而他估計：「2045年，人類將進入技術奇點，電腦可以與人腦完美結合」，主要是數十年後，人類得力於人工智慧（AI）的輔助，掌握超越人腦10億倍的運算能力。

如此的技術水平，甚至超過劇集《黑鏡》的想像，不過兩者設想的未來世界相差不遠，至少，《黑鏡》有不少劇情便是講述科技產品連接大腦後發生的事。

而《一級玩家》的未來科技觀，史匹柏的取捨可謂「逆流」，他選定的故事發生在2045年，沒有追捧《黑鏡》那種「無限上綱」的科技推想，亦可以說沒有Ray Kurzweil的「奇點」推測。

男主角雖在貧民區成長，卻在虛擬遊戲看到人生希望

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電影中男主角Wade Watts身處年代，科技水平並不至於顛覆我們當下的社會模式，在數十年後，全球的貧富懸殊、不同的社會運動依舊存在（包括由網路引起），反而，人們感謝天才遊戲設計師James Halliday發明了虛擬實境遊戲「綠洲」（OASIS）。

大概，那個世界人類仍然無法透過科技帶來「烏托邦」，卻不至於盡是一片悲慘地獄，今天人類存在的問題，在《一級玩家》延續下去，只是稍作變奏，故事的世界彷彿站在兩極科技想像的「平衡點」。

原因在於，即使像Wade那種無父無母的基層少年，住在貧民區，現實生活一時難以改善，充滿壓抑，但是，只要設法戴上VR虛擬實境套裝，便可藉由參與遊戲換來改善生活的一絲希望。

小則，能賺取虛擬貨幣改善物質生活，大則，可以破解原創人Halliday埋藏的「彩蛋遺囑」，改變社會——任何人只要破解遊戲中三大謎團，取得三把鑰匙之後，便可以不讓現實世界的企業老闆Serrento壟斷，更可成為「綠洲」話事人。

由於整個解謎的遊戲規則是天才Halliday設置，連Serrento要確保自己的地位「千秋萬載」，都要招聘龐大團隊跟「所有玩家」爭彩蛋：得彩蛋者得天下。

如是，《一級玩家》的劇本反而令我們感覺踏實，故事描繪2045年的現實世界之中，沒有奇幻的機械人、沒有複製人、沒有外星移民，只有比現在先進多倍的遊戲科技品，讓全民參與其中，有些人是為了賺錢搬家，有些人是為了滿足性幻想，有些人是為了麻醉自我，有些人則為求泛起革命。圍繞這一切的，就只有「綠洲」虛擬實境遊戲，故事亦不甚有科技帶來陰暗又悲觀的氣氛。

具有道德感的天才，遊戲創作埋藏反思「生命歷程」的初衷

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主角Wade、Samantha之所以從全球競爭者脫穎而出，源自二人誠懇尊重、敬愛創作人的意念和初衷，經常反問自己有否真正了解天才Halliday設計遊戲的原意，終於領悟到Halliday設下三大關卡的心意：

在賽車難題，懂得打破常規、回望並全速後退，可能會找到出路。

在《閃靈》迷宮，懂得生命與感情的遺憾，才能貼近一個人的情意結。

在合約試探，懂得遊戲過程的意義、無忘初衷，才能汲取教訓改善人們生活。

故事的結局延續希望與曙光，Wade掌管了「綠洲」之後，設定逢星期二、四關掉遊戲，讓人們能夠平衡現實世界；這樣的一個結局，科技並未為人們帶來毀滅性的災難。

整部《一級玩家》觸發60後乃至00後的「集體回憶」，叫人暖在心頭。遺憾有兩幕「小bug」，就是故事裏老闆Serrento那尊貴的遊戲座椅，畫面並沒有顯示如何「像其他人」一樣，全身的動態配合遊戲實境中的反應，人人都必須站立走來走去的時候，那一座貌似按摩椅的設計如何一樣做到。

另外，當虛擬遊戲觸發「世界大戰」的時候，街上戴上VR套裝的人群情洶湧，人們既已投入在遊戲之中，怎可能置身在充滿人流和雜物的街道上，沒有全身配套或吊帶，卻不互相相撞？我們看到的幾幕，這些畫面呈現的狀況算不上「解得通」，未知，你們對此又如何解讀？

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核稿編輯：周雪君