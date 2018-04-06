都市邊緣的牧羊人：只想有地方養蜂養羊

小時候最耐看的動畫，《歷險小恐龍》當列前三名。有小羊於放牧時迷路，流浪街頭，驚動路人，上網上報，慶幸孤雛雖小而識歸路。

photo credit: 蕭雲

然而不必把故事童話化，華叔養的都是食用羊。除了少數會留下配種，或賣予其他農場，多數成年羊都賣予屠戶。所以小羊長大後，還是大有機會成為大家的羊腩煲。

故事背後更重要的，是在都市毗鄰，我們還有田野，還有牧羊人放牧。

華叔。photo credit: 蕭雲

在上水石湖新村，退休前的華叔原從事建築。「油漆泥水鬥木紮鐵落石屎，一腳踢，不怕辛苦。退休後沒有細藝，有地方就養羊囉。」他與另一位退休同伴，十多年來養蜂兼養羊，聊為晚年寄託。上午照料蜂箱，下午便去放牧。

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每天下午四點，華叔打開羊棚，羊群列隊而出，在田野肆意奔跑吃草。一小時後，華叔便會召喚牠們，羊群隨他列隊回家。

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昔年田地不用交租，擁地的村長不再耕種，樂於有人代為看管。後來新世界地產買下周遭田地，以待時機。劇變不在於交租，而在新界東北發展。

儘管華叔的租地不會起樓，但相接的土地被劃為馬路，計劃一旦成真，勢不可再放牧。

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華叔多番問政府，他不在意賠償，只求有沒有地方可繼續養羊，最終得到答覆，北區沒有地方。他轉而詢問其他地區有沒有希望，但迄今仍無答案。

當陳茂波還是發展局長，曾經來過當地，聽過華叔陳情。陳向華叔許諾，只要不反對新界東北發展，必可「特事特辦」，讓華叔承續故業。「回去都沒有消息，官字兩個口。」

華叔只希望有一片地方，可繼續養蜂養羊。

一度迷路的小羊已經回家，但明顯消瘦。photo credit: 蕭雲

放牧時段，筆者隨羊群逐水草，為了哄牠們面向鏡頭而不斷喊「咩」，卻從不湊效。

原來真的親近牠們，方知羊的叫聲不是「咩」，而是「欸」。牠們都是「egg...egg...egg...」地叫。溫馴的小羊不太怕生，很快便得到牠們同意拍照。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎